Según informes, el príncipe William estaba "listo para ir a la guerra" con la prensa después de que se publicaran fotografías de Kate Middleton en topless en 2012. Un libro extraído en un informe del 2 de marzo de 2026 afirma que el Príncipe de Gales presionó para obtener la respuesta legal más enérgica posible tras la publicación de imágenes tomadas durante unas vacaciones en el sur de Francia.

El episodio ocurrió pocos meses después de la boda de William y Kate en 2011, cuando la revista francesa Closer publicó fotografías tomadas mientras la pareja se relajaba en privado. El palacio emprendió acciones legales, que finalmente resultaron en una indemnización por daños y perjuicios varios años después.

La tormenta de fotos de 2012

El relato proviene del experto en realeza Russell Myers, quien escribe que el mundo de la pareja se derrumbó cuando aparecieron las fotografías, describiendo el episodio como una profunda violación de la privacidad, más que una vergüenza sensacionalista. Según Myers, William estaba "consternado" por lo que se describió como una "absoluta violación" y realizó llamadas "frenéticas" a su padre, el entonces príncipe Carlos, y a la reina Isabel II, mientras el Palacio se apresuraba a responder.

Vale la pena detenerse en lo que se puede y no se puede probar aquí. Gran parte de los detalles más vívidos se basan en la descripción de Myers de conversaciones privadas y en "fuentes cercanas al príncipe", ninguna de las cuales es verificable independientemente a partir del material proporcionado, por lo que los lectores deben tomar estas afirmaciones con cautela. Aun así, las líneas generales constan en los antecedentes judiciales, así como en la narrativa del libro: el príncipe y la princesa de Gales decidieron demandar, y la disputa derivó en una amarga batalla legal.

Myers retrata a William como un hombre furioso y obsesionado con el control, no solo en el sentido legal, sino también en el moral. "Años antes, William había ido a contracorriente al advertir a los fotógrafos de Fleet Street que no toleraría una vida de intrusión", escribió Myers. "Esta vez, estaba dispuesto a declararle la guerra a la prensa".

El lenguaje es impactante y también es cuidadoso en lo que sugiere. No afirma que William pudiera impedir la publicación, solo que estaba dispuesto a castigarla, con el palacio recurriendo a la ley donde la persuasión había fracasado.

La ira palaciega y la apuesta legal

En el libro, se describe a los asistentes reaccionando con furia, y Myers añade que el personal sintió que "el reloj había retrocedido 15 años, a los oscuros días en que la princesa Diana fue acosada hasta la muerte por los paparazzi". Esta comparación, planteada desde el ámbito palaciego, subraya cómo el trauma de la familia aún ensombrece las decisiones actuales, incluso cuando los hechos de cada caso difieren.

La estrategia legal, según relata Myers, fue deliberadamente maximalista. "Los asesores, describiendo la publicación como 'grotesca y totalmente injustificable', dijeron que la pareja estaba furiosa y se sentía 'violada', y que emprendería acciones penales", afirma el libro. William, añade Myers, les dijo a sus abogados que reclamaran la máxima indemnización posible, con la intención de donar posteriormente cualquier indemnización a organizaciones benéficas.

Closer presentó una contrademanda después de que el Palacio de Buckingham presentara la demanda inicial, según el mismo relato, lo que recuerda que estas batallas rara vez se mantienen unilaterales una vez que los abogados toman el control. En 2017, los tribunales ordenaron al medio pagar a la pareja aproximadamente 117.000 dólares en daños y perjuicios, como se cita en el informe, cerrando un capítulo y dejando muy viva la polémica general sobre la conducta de la prensa.

Myers también ha ofrecido una explicación más humana de la postura de William, diciéndole a Fox News que, al principio de la relación, Kate sintió: "Si me voy a presentar para algo como esto, entonces no solo necesito el apoyo de William, sino también el apoyo de la institución", y que William fue "absolutamente fundamental" al decirle: "Te apoyaré", con "el mecanismo del palacio apoyándola también".