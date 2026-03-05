Cuando Chappell Roan apareció en la reciente Semana de la Moda de París, internet no paraba de hablar de su nuevo peinado. Cambió su larga y ardiente melena por un dramático corte bob que rozaba la mandíbula y que al instante le dio a su look un aire fresco y vanguardista.

No fue solo un corte de pelo. Fue una declaración. Y resulta que no está sola.

El bob ha vuelto con fuerza, tanto en salones de belleza como en pasarelas. Desde cortes lisos y rectos hasta lobs suaves y ondulados, los estilistas de todo el mundo están viendo un aumento en el número de clientas que piden variaciones de este corte clásico.

Si has estado pensando en cambiar las cosas, aquí tienes una guía de los estilos bob más populares que quizás quieras considerar.

1. Bob romo

Primero, el bob recto. Piensa en un corte definido, pulido e innegablemente elegante. Este es el tipo de corte donde cada mechón encaja a la perfección. Crea una línea recta y definida que enmarca la mandíbula y es perfecto si te gusta un estilo minimalista pero sofisticado.

El bob recto queda mejor en cabello liso o ligeramente ondulado, ya que realza su precisión. Los rostros ovalados, con forma de corazón y cuadrados se benefician especialmente de este look estructurado, ya que resalta los pómulos y aporta simetría.

Peinar este corte es sorprendentemente sencillo. Seca el cabello con un cepillo plano, alísalo con una plancha y aplica un sérum para darle brillo. Fácil. Sin embargo, el mantenimiento requiere cortes regulares cada seis u ocho semanas para mantener esa línea perfecta. Así que, si te apasiona el bajo mantenimiento, quizás no sea lo más fácil, pero la recompensa definitivamente vale la pena.

Y sí, el bob recto es atemporal. Lleva décadas entre nosotros por algo, y ahora resurge con un toque moderno. Ya sea que optes por el clásico oscuro o pruebes un color atrevido como el roano, es un corte que llama la atención.

2. Bob en capas

A continuación, el bob en capas. Es un poco más atrevido que los cortes rectos. Las capas en el interior del cabello aportan movimiento y textura sin despeinar el peinado. Es ideal si tienes el cabello fino o medio y necesitas un poco de volumen. También es ideal para equilibrar rostros redondos. Las capas enmarcan el rostro y realzan tus rasgos.

Al peinarte, aplica una espuma voluminizadora en las raíces y seca con un cepillo redondo. Rocía también un spray texturizante para un look despeinado informal. Puedes llevarlo liso para el trabajo o ligeramente despeinado para salir por la noche.

¿Y lo mejor? Requiere relativamente poco mantenimiento en comparación con un bob recto. Recortarlo cada 8-10 semanas mantiene la forma fresca, y un acondicionador ligero mantiene las capas suaves y llenas de vida.

A las mujeres les encanta este peinado porque es flexible. Puedes llevarlo liso, ondulado o despeinado, y casi siempre luce como recién salido de la cama, pero con un acabado refinado.

3. Lob a la altura de la clavícula

Aquí tienes otro corte fácil de mantener: un bob largo que roza la clavícula. Este es quizás el corte más favorecedor del mercado. Ni demasiado corto ni demasiado largo, y es ideal para casi cualquier forma de rostro y tipo de cabello. Y lo mejor es que puede crecer con gracia si decides dejarlo más largo.

Si tienes la cara redonda, unas ondas suaves pueden darte más anchura. ¿Cabello liso en una cara ovalada? Un bob liso para días de fiesta.

Rízalo ligeramente para conseguir ondas naturales o déjalo liso y liso para un look profesional y elegante. Su largo permite crear una raya creativa. Puedes optar por una raya lateral o en medio, como mejor te vaya.

El mantenimiento es más fácil, ya que tiene un poco más de longitud para ajustar. Córtalo cada 8-12 semanas. Es suficiente con mantenerlo limpio. También usa productos hidratantes para que brille sin que se vea grasoso.

Este corte bob es perfecto si buscas algo que no requiera demasiado compromiso pero que sea súper elegante.

4. Bob italiano

Si te sientes con un toque glamuroso, el bob italiano es tu opción ideal. Luce un aire lujoso, voluminoso y clásico de Hollywood. Es un poco más denso que un bob estándar, con las capas justas para dar cuerpo sin perder estructura. El cabello grueso es perfecto para este estilo, pero cualquiera que busque un look atrevido puede lucirlo.

El bob italiano tiene ese toque especial que lo hace destacar, ya sea en un brunch o en la alfombra roja. Es un estilo impactante, pero sorprendentemente llevable si tu cabello tiene volumen.

Para peinarlo, sécalo con un cepillo redondo para maximizar su volumen. Termina con un sérum de brillo para darle un aspecto pulido y lujoso.

Si se corta bien, mantiene su forma bastante bien, por lo que requiere poco mantenimiento. Solo recuerda podarlo cada ocho semanas aproximadamente; de lo contrario, empezará a descolgarse.

5. Bubble Bob

El bob burbuja es otra gran opción. Este corte realza la redondez y la elevación, creando una silueta suave y etérea alrededor de la cabeza. Perfecto para cabello fino a medio, aporta volumen donde más lo necesitas y enmarca el rostro con elegancia. Los rostros ovalados lucen especialmente espectaculares con este estilo, pero los rostros redondos también pueden beneficiarse de él.

Una espuma voluminizadora, un secado rápido con un cepillo grande y una ligera laca para fijar el volumen suelen ser suficientes para peinar. La forma debe conservarse con recortes siempre que sea necesario para conservar su forma de burbuja.

No es complicado, pero le da personalidad a tu cabello. Si buscas movimiento sin pesadez, este es el indicado. Es ideal si buscas un corte fresco y moderno sin sentirte estancado en un estilo rígido.

6. Bob ondulado

Otra hermosa variación del lob es el estilo ondulado. Es perfecto si buscas un look playero y chic sin comprometerte con un bob súper corto. Funciona bien en la mayoría de los tipos de cabello y es especialmente favorecedor para rostros ovalados o redondos, suavizando los ángulos y aportando movimiento natural.

Si quieres lucir impecable sin pasar horas peinándote cada mañana, elige este. Es relajado pero con un toque de intención, el tipo de corte que hace que la gente piense que tienes un estilo natural.

Prepáralo con un rizador de barril grande o prueba un método de ondas sin calor, despeina con los dedos y termina con un spray de sal marina. Esto crea un look suave y texturizado que se siente moderno y atemporal.

El mantenimiento es fácil. Solo corta las puntas cada dos meses y mantén el cabello hidratado para evitar el frizz.

7. Bob de contorno

Finalmente, el bob contorneado. Este corte preciso enmarca el rostro, con mechones más largos en la mandíbula y ángulos sutiles para resaltar los rasgos. Es versátil y se adapta a casi cualquier forma de rostro, ya sea para acentuar los pómulos o equilibrar un rostro alargado. Este corte es estratégico, elegante y muestra un toque de intencionalidad.

Puedes lograr un look liso y sedoso con una plancha, o una definición más suave doblándolo ligeramente. Añade brillo y movimiento con un aceite o sérum ligero. No olvides mantener el corte impecable recortándolo cada 6-8 semanas.

¿Por qué los Bobs están volviendo?

El falso bob de Roan en la Semana de la Moda de París no solo fue un momento viral en el cabello, sino una señal de que el bob ha regresado como un peinado líder para 2026. Lo bueno de esta tendencia capilar es que hay un bob para todos, ya sea que optes por uno corto o largo, liso u ondulado, estructurado o suave.

Con un mantenimiento adecuado, un corte bob puede ser un estilo de bajo esfuerzo y gran impacto que te encantará. Así que, si estás pensando en dar el salto como Chappell Roan, elige el estilo que mejor se adapte a tu tipo de cabello, forma de rostro y estilo de vida, y deja que tu estilista haga su magia. Nunca ha habido un mejor momento para aceptar el corte.