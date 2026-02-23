Para Paul Mescal y Gracie Abrams, los premios BAFTA 2026 marcaron un hito importante en su relación. La estrella de Hamnet, quien estaba nominado a un premio como Actor de Reparto, estuvo acompañada por la cantante de "Close to You" el 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, donde hicieron su primera aparición oficial juntos en la alfombra roja.

Te recomendamos: Jaden Smith abandona una entrevista tras una pregunta sobre Kanye West

Aunque Mescal, de 30 años, finalmente perdió el premio ante la estrella de "One Battle After Another", Sean Penn, la noche fue memorable para la pareja.

Según E! News , Mescal atrajo todas las miradas con un elegante traje de Prada, mientras que Abrams, de 26 años, deslumbró con un vestido Chanel PF26, haciendo gala de su elegancia característica. La apariencia del dúo reflejó estilo y confianza, lo que demuestra su creciente comodidad al compartir parte de su romance con el público.

La pareja inició rumores de noviazgo en 2024 y se hizo oficial en Instagram en junio de 2025.

Paul Mescal and Gracie Abrams Pack on the PDA During BAFTAs Red Carpet Debut https://t.co/D2eqKGiKWZ — E! News (@enews) February 23, 2026

Paul Mescal luce un look de Prada

Apenas unos días antes de los BAFTA, hicieron otra aparición pública en una proyección del documental "Man on the Run" de Paul McCartney, antes del próximo papel de Mescal interpretando a McCartney en una película biográfica de los Beatles, informó Vogue .

Mescal ha sido claro en cuanto a mantener en privado el aspecto personal de su vida. "Todo lo relacionado con eso es muy valioso para mí", declaró a la revista Rolling Stone en septiembre. "Quiero proteger esas cosas fundamentalmente".

De igual manera, Abrams, hija del director JJ Abrams y la productora Katie McGrath, ha aprendido a protegerse del escrutinio público. "Eso no tiene nada que ver conmigo", declaró a "Nylon" en 2024. "No me afecta".

Los premios BAFTA, presentados por Alan Cumming, reunieron a algunos de los nombres más importantes de la industria cinematográfica y, para Mescal y Abrams, fue una oportunidad de celebrar profesionalmente y al mismo tiempo presentarse como pareja.

Su estilo coordinado pero discreto en la alfombra roja recibió elogios tanto de los fanáticos como de los medios, demostrando que la pareja puede combinar el glamour con un enfoque realista y privado de su romance.