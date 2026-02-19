Desde su lanzamiento en 2019, Skims, la marca de ropa de Kim Kardashian, ha evolucionado desde una marca de ropa interior moldeadora de nicho hasta convertirse en una de las marcas de estilo de vida más influyentes de la década de 2020. A finales de 2025, la compañía obtuvo 225 millones de dólares en financiación nueva, lo que valoró el negocio en la impresionante cifra de 5000 millones de dólares. Este hito posiciona a Skims entre las empresas privadas más valiosas del mundo.

Sin embargo, la historia de éxito de Skims va mucho más allá de un titular de celebridades. Revela cómo un diseño de producto bien pensado, un marketing inclusivo, una expansión estratégica y la autenticidad pueden revolucionar las categorías tradicionales, desde ropa interior y ropa de estar por casa hasta ropa deportiva y más.

Así es como Kim Kardashian y su equipo convirtieron una línea de ropa moldeadora en un imperio de estilo de vida omnipresente.

El éxito de mil millones de dólares de Skims

Skims se posiciona hoy como una potencia en la industria textil, combinando la venta minorista digital con una creciente presencia en tiendas físicas. Tras años como negocio de comercio electrónico directo al consumidor (DTC), la marca está expandiendo rápidamente su presencia en tiendas físicas. Cuenta con más de una docena de tiendas permanentes en Estados Unidos y planea abrir sucursales en Europa y Oriente Medio.

Fundamentalmente, se proyecta que Skims superará los mil millones de dólares (735 millones de libras) en ventas netas en 2025. Ese es un punto de referencia importante en un mercado donde muchas nuevas empresas de moda y fajas modernas luchan por sostener el crecimiento.

La gama de productos de la compañía también se ha ampliado considerablemente. Lo que comenzó como prendas básicas de faja ahora incluye ropa interior, ropa de estar por casa, trajes de baño, prendas básicas e incluso colaboraciones con el gigante deportivo Nike, que combina tejidos de alto rendimiento con cortes inclusivos.

Además, Skims consolidó recientemente la línea de belleza de Kardashian, SKKN by Kim, bajo su paraguas. La marca nombró a figuras respetadas de la industria para dirigir su división de belleza y fragancias, lo que sugiere una mayor diversificación.

La ropa moldeadora a través de los tiempos

Las fajas tienen una larga historia que se remonta a los corsés del siglo XVI, diseñados para esculpir el cuerpo y crear siluetas socialmente deseadas. Durante siglos, se priorizó la restricción sobre la comodidad, priorizando a menudo la apariencia sobre el bienestar. Para el siglo XX, las fajas y las braguitas de control reemplazaron a los corsés rígidos, reflejando la evolución de la moda, pero conservando la idea de la "modificación corporal" como herramienta de feminidad.

A finales del siglo XX y principios del XXI, las fajas moldeadoras evolucionaron de prendas de sujeción oculta a prendas esenciales para el público general, gracias a marcas como Spanx, que combinaban comodidad, elasticidad y facilidad de uso. Este cambio marcó un punto de inflexión: las fajas se convirtieron en una cuestión de confianza, empoderando a las mujeres para moldear su imagen a su manera.

Culturalmente, las fajas siempre han reflejado los ideales sociales de belleza, pero marcas modernas como Skims han replanteado esta narrativa. Al ofrecer tallas inclusivas, diversos tonos y comodidad para el día a día, la categoría ha evolucionado de una tradición restrictiva a un empoderamiento que promueve la positividad corporal. Esto convierte a las fajas en un símbolo de estilo y expresión personal hoy en día.

El nacimiento de Skims

Skims fue cofundada por la estrella de telerrealidad convertida en empresaria Kim Kardashian y el ejecutivo de marca Jens Grede con el claro objetivo de ofrecer fajas moldeadoras que se adaptaran a cuerpos reales. Las primeras prendas buscaban mejorar la comodidad, la confianza y la versatilidad.

La gama inicial se centró en tejidos de ingeniería, acabados sin costuras y siluetas meticulosas. Esto solucionó una antigua frustración con las fajas tradicionales, cuyos productos solían ser incómodos, con una gama de tonos limitada y tallas restrictivas.

Desde el principio, Skims se posicionó como "ropa solución". Esto significa que las prendas están diseñadas con un propósito, y se usan en cualquier ocasión, desde ropa de noche hasta atuendos de diario. Ese lenguaje de ropa funcional, en lugar de marketing puramente estético, ayudó a generar confianza con los consumidores desde el principio.

Esta base centrada en el producto permitió a Skims realizar una transición fluida hacia categorías más amplias, como ropa interior, ropa informal y prendas de vestir, manteniendo al mismo tiempo una identidad de marca central centrada en la comodidad y la utilidad.

La inclusión como estrategia central

Una de las fortalezas más destacadas de Skims es su compromiso con la inclusión, mucho antes de que se convirtiera en un término de moda en la industria. Desde sus inicios, la marca ofreció una amplia gama de tallas (comúnmente de la XXS a la 4XL) y una amplia gama de tonos de piel. Se adapta a diversos tipos de cuerpo y complexiones de maneras que muchas marcas tradicionales de ropa interior habían pasado por alto.

Este enfoque tuvo especial repercusión entre los consumidores millennials y de la generación Z. Estos grupos demográficos están muy familiarizados con las marcas que reflejan la diversidad corporal y la representación cultural. En lugar de basarse únicamente en los ideales de las fajas refinadas, Skims presentó modelos de diferentes tallas, etnias y edades para demostrar que sus productos eran realmente para todos.

En mercados como el Reino Unido, donde los consumidores buscan cada vez más marcas que promuevan la inclusión, este posicionamiento ha ayudado a Skims a trascender sus orígenes como celebridad. Se ha ganado el respeto como una marca de productos esenciales para el público general y no solo como una novedad de nicho.

La influencia de las celebridades se une al impulso cultural

Ninguna discusión sobre Skims está completa sin reconocer la influencia cultural de Kardashian. Pocos emprendedores tienen la misma ventaja de marketing que Kardashian, quien desde el primer día le dio a la empresa acceso directo a una audiencia global a través de sus cientos de millones de seguidores en redes sociales.

Pero Skims no dependía únicamente del reconocimiento de las celebridades. La marca realizó lanzamientos de productos con estilo, colecciones de edición limitada y colaboraciones que generaron expectación y urgencia, al igual que los modelos de ropa urbana pioneros de marcas como Supreme. Estos eventos convirtieron los lanzamientos de productos en momentos culturales que impulsaron la visibilidad e impulsaron las ventas.

Además, Skims promovió un amplio contenido generado por los usuarios (CGU) en Instagram y TikTok , a menudo con hashtags como #skimshaul. Los clientes habituales, que creaban reseñas honestas de prendas y vídeos de estilo, amplificaron el alcance orgánico de la marca. Esto generó confianza social y un impulso de compra que muchas campañas de marketing tradicionales tienen dificultades para conseguir.

¿El resultado? Skims se convirtió en parte de la conversación más amplia sobre estilo de vida, no solo a través de anuncios, sino también gracias al impulso de la comunidad y su relevancia cultural viral.

Equilibrar el acceso con el atractivo premium

El modelo de negocio de Skims ha sido una combinación cuidadosamente calibrada de eficiencia en la venta directa al consumidor y expansión de la presencia minorista. Al vender inicialmente en línea y gestionar los datos de los clientes, la marca mantuvo bajos los costos de marketing y los márgenes relativamente altos. Esto representó una ventaja para una marca nativa digital que navegaba en un entorno competitivo.

El precio se ha posicionado como premium pero accesible. No es tan económico como para parecer desechable, pero tampoco tan exclusivo como para alejar al público general. Este equilibrio ayudó a Skims a fidelizar a sus clientes, quienes consideran sus productos como básicos de armario en lugar de modas pasajeras.

A medida que se aceleró la expansión minorista, la marca abrió tiendas insignia en ubicaciones clave de EE. UU. y reveló planes para abrir tiendas internacionales, incluyendo avenidas de renombre como Regent Street en Londres. Esto demostró su confianza en su atractivo más allá de los canales en línea.

Las alianzas estratégicas, desde colaboraciones en cápsulas de lujo hasta ropa deportiva NikeSKIMS, diversificaron aún más los flujos de ingresos de Skims y reforzaron su versatilidad como marca de estilo de vida en lugar de una marca de ropa moldeadora de un solo truco.

¿Qué hace que Skims siga siendo relevante?

Hay varias razones por las que Skims se ha vuelto popular tanto a nivel internacional como en regiones como el Reino Unido:

Inclusión auténtica en productos y marketing, reflejando genuinamente diversos cuerpos e identidades.

Relevancia y urgencia cultural a través de estrategias de lanzamiento innovadoras y participación en las redes sociales.

Una sólida plataforma de celebridades combinada con una utilidad real del producto, lo que le permite llegar a las audiencias manteniendo la credibilidad.

Modelo de negocio flexible que equilibra la agilidad digital con la presencia física minorista y las colaboraciones estratégicas.

De cara al futuro, Skims se posiciona claramente como una marca de estilo de vida multicategoría, no solo como una marca de ropa moldeadora. La trayectoria de la compañía indica que está construyendo una infraestructura para la longevidad, como lo demuestra la expansión de sus líneas de ropa y ropa deportiva, los próximos productos de belleza y fragancias, y la expansión de su estrategia de venta minorista a nivel mundial.

Skims ha reescrito el manual de estrategias para las marcas de ropa fundadas por celebridades. Al basar su identidad en la inclusividad, centrarse en un diseño de producto que solucione problemas y aprovechar el impulso cultural mediante un marketing inteligente, se ha transformado de especialista en fajas a un imperio multimillonario de estilo de vida.

Para los amantes del estilo y los observadores de la industria, Skims ahora representa no solo un caso de estudio en materia de marca, sino un modelo de cómo las empresas de indumentaria modernas pueden combinar la historia digital, la expansión minorista y la relevancia cultural para prosperar en un mercado abarrotado.