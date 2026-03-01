Los Premios de los Actores estrenaron su nuevo nombre en 2026 con una alfombra roja que se sintió refrescantemente intencional, y las estrellas latinas estuvieron entre quienes mejor entendieron la tarea. En el Auditorio Shrine de Los Ángeles, la moda no se redujo a un desfile de vestidos negros intercambiables. En cambio, se convirtió en una conversación sobre siluetas, texturas y confianza, con los latinos marcando algunas de las notas visuales más impactantes de la noche.

Los vestidos lenceros dominaron la noche, y uno de los más impactantes fue el de Jenna Ortega , quien demostró una vez más que comprende el poder de la transformación. Se mantuvo fiel a su estética sensual y elegante, pero se alejó de su característico maquillaje pálido y cejas decoloradas, optando por un look de belleza más cálido y clásico que redefinió por completo el vestido. El resultado fue impactante, no porque el vestido llamara la atención, sino porque su estilismo demostró cómo el maquillaje y la actitud pueden redefinir una silueta. Mientras que otras, como Mia Goth, se inclinaron por la misma tendencia de los vestidos lenceros con un enfoque más oscuro y etéreo, el look de Ortega se sintió sereno y deliberado.

Como era de esperar, el negro se mantuvo como el color dominante de la temporada de premios de 2026, y varias latinas lo lucieron a la perfección. Eiza González adoptó un look negro elegante y escultural que realzó las líneas limpias y el dramatismo discreto, reforzando su reputación como una de las figuras más confiables de la alfombra roja de Hollywood. Sofía Carson , por su parte, optó por la elegancia clásica, luciendo un elegante conjunto negro que equilibró el glamour atemporal con la sobriedad moderna. Ninguna de las dos reinventó el color, pero ambas recordaron a todos por qué el negro sigue siendo un color poderoso cuando se ejecuta con precisión.

Las nuevas caras también dejaron su huella. Paulina Chávez , quien asistió como parte del elenco de Landman , llegó con un sofisticado vestido que se sentía apropiado para su edad sin arriesgarse. Su look marcó una generación de jóvenes actrices latinas que ingresan con confianza al circuito de premios, conscientes de que la moda forma parte de cómo se presentan y recuerdan las carreras.

En el apartado masculino, el carisma fue clave. Andy García encarnó el Hollywood clásico con un esmoquin tradicional, desenfadado y refinado, demostrando una vez más que el estilo no necesita reinventarse cuando la confianza ya está presente. Y luego estuvo Benicio del Toro , cuya energía relajada y elegante destacó precisamente por su sencillez. Su sastrería era impecable, su presencia inconfundible y su actitud de estrella de cine.

Siempre hablamos de los mejor y peor vestidos, pero este año, especialmente entre el talento latino, no hubo grandes tropiezos. Algunos looks simplemente fueron más impactantes que otros. Y eso, en sí mismo, dice mucho sobre la representación latina en las alfombras rojas más visibles de Hollywood en 2026.