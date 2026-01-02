En Hollywood, los premios son una forma de medir el impacto, la creatividad y la permanencia de un actor, pero también generan debates sobre qué se considera un premio "importante".

Con el inicio de la temporada de premios, con los Critics Choice Awards, nos damos un paseo por los principales galardones como los Óscar, los Emmy, los Globos de Oro y los Premios SAG y reconocemos a los actores con más nominaciones y trofeos.

Wikipedia y otros sitios como Reddit elaboran listas detalladas que han sido contrastadas con IMDb y sitios oficiales.

Estas listas muestran diferencias, como por ejemplo cómo los totales pueden incluir premios de honor o reconocimiento regional.

Este resumen se basa en datos de finales de 2025 y se centra en las victorias verificadas. Solo incluye actores y actrices de Hollywood conocidos por sus papeles en películas y series de televisión.

1. Meryl Streep (205)

Premios clave: 3 Oscars, 9 Globos de Oro, 4 Emmys, 2 BAFTAs, 2 Premios SAG

A menudo considerada la mejor actriz viva, Streep cuenta con 21 nominaciones al Óscar, incluyendo por "La decisión de Sophie" (1983) y "La dama de hierro" (2012). Su palmarés incluye premios honoríficos como el Kennedy Center Honor, en medio de debates sobre su inigualable variedad de acentos y géneros.

2. Cate Blanchett (178)

Premios clave: 2 Oscars, 4 Globos de Oro, 4 BAFTAs, 3 Premios SAG, 4 Premios Critics' Choice

Los elogios de Blanchett reflejan sus papeles transformadores en "El Aviador" (2005) y "Tár" (2023), con victorias de elencos corales como "El Señor de los Anillos". Los debates sobre su atractivo internacional equilibran los elogios a su profundidad con las críticas a la previsibilidad de los premios.

3. Frances McDormand (170)

Premios clave: 4 Oscars, 2 Emmys, 2 Globos de Oro, 3 BAFTAs, 4 Premios SAG, 1 Premio Tony

McDormand iguala a Hepburn en cuanto a la mayor cantidad de premios Óscar como actriz, tras ganar por "Fargo" (1997) y "Nomadland" (2021, también como productora). Sus totales se centran en el cine independiente, lo que ha suscitado debates sobre la autenticidad frente al reconocimiento general.

4. Jodie Foster (150)

Premios clave: 2 Oscars, 4 Globos de Oro, 3 BAFTA, 1 Emmy, 1 premio SAG

Los triunfos de Foster incluyen "El silencio de los inocentes" (1992) y series de televisión recientes como "True Detective: Night Country" (2025). Sus orígenes como estrella infantil contextualizan su legado de interpretaciones inteligentes e intensas.

5. Daniel Day-Lewis (139)

Premios clave: 3 Oscars, 2 Globos de Oro, 4 BAFTAs, 3 Premios SAG, 3 Premios Critics' Choice

El único actor con tres premios Oscar al Mejor Actor ("Mi pie izquierdo", 1990; "Lincoln", 2013), el método de actuación de Day-Lewis le granjea elogios, aunque los debates sobre su retiro cuestionan futuras incorporaciones a su palmarés.

6. Nicole Kidman (95)

Premios clave: 1 Oscar, 6 Globos de Oro, 2 Emmy, 1 BAFTA, 1 premio SAG

Los premios de Kidman por "Las Horas" (2003) y "Big Little Lies" (2017) destacan su transición de la producción cinematográfica a la televisiva. Sus premios incluyen reconocimientos a la trayectoria, en medio de debates sobre la versatilidad en thrillers y dramas.

7. Clint Eastwood (74)

Premios clave: 4 Oscars (dirección/producción), 4 Globos de Oro, 2 Premios del Sindicato de Directores

Los triunfos de Eastwood por "Los imperdonables" (1993) y "Million Dollar Baby" (2005) combinan actuación y dirección, con honores como el Kennedy Center que reflejan su estatus de ícono del western.

8. Emma Stone (69)

Premios clave: 2 Oscars, 2 Globos de Oro, 2 BAFTAs, 3 Premios SAG, 5 Premios Critics' Choice

Los recientes triunfos de Stone con "Poor Things" (2024) se suman a los de "La La Land" (2017), mostrando un amplio repertorio musical y dramático. Su juventud alimenta el debate sobre el talento emergente y el veterano.

9. Denzel Washington (65)

Premios clave: 2 Oscars, 2 Globos de Oro, 1 Premio SAG, 1 Premio Tony

Los premios Oscar de Washington por Glory (1990) y Training Day (2002) subrayan su poder dramático, con premios que incluyen el Cecil B. DeMille, alimentando las conversaciones sobre la representación en Hollywood.

10. Anthony Hopkins (56)

Premios clave: 2 Oscars, 4 BAFTAs, 2 Emmys, 1 premio Laurence Olivier

Las victorias de Hopkins por "El silencio de los corderos" (1992) y "El padre" (2021) resaltan la profundidad psicológica, con honores como el Cecil B. DeMille que afirman su resurgimiento al final de su carrera.