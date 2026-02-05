Cuando la nación se encontraba en medio de una temporada financiera difícil y un aumento en el nivel de vida, algunos individuos donaban secretamente enormes cantidades de dinero al Tesoro. Lo hacían, no mediante ofertas ni direcciones, sino mediante decenas y cientos de millones de libras en impuestos.

La lista de impuestos más reciente del Sunday Times ofrece un conocimiento excepcionalmente profundo de las personas que más contribuyen en impuestos en el país. Entre los principales contribuyentes se encuentran estrellas del pop, atletas, corredores de apuestas y gestores de fondos de cobertura.

Los 100 contribuyentes más ricos aportaron 5.758 millones de libras. Esto supone un aumento impresionante en comparación con el año pasado y pone de relieve cómo los más ricos de Gran Bretaña siguen soportando una carga fiscal considerable.

Los hermanos Betfred se llevan la corona

Fred y Peter Done fundaron Betfred en Warrington en 1967 y desde entonces se han convertido en una de las empresas de apuestas más grandes del Reino Unido. Solo en el último ejercicio fiscal, pagaron 400,1 millones de libras en impuestos, lo que los colocó en la cima del ranking por primera vez. Su contribución aumentó considerablemente desde los 273,4 millones de libras del año anterior.

Los hermanos Done son citados a menudo como un ejemplo de determinación y perseverancia. Tras abandonar la escuela a los 15 años y sin educación formal, establecieron un imperio de empresas nacionales de apuestas que actualmente contribuyen significativamente a la recaudación de ingresos.

Estrellas del deporte y la música dan un paso al frente

Una gran parte de la lista incluye figuras públicas conocidas.

Entre los nuevos participantes se encuentra Harry Styles, ahora un exitoso solista tras sus inicios con One Direction. Se estima que Styles pagó 24,7 millones de libras en impuestos, lo que refleja las sustanciales ganancias por giras, streaming y patrocinios.

El ex campeón de boxeo de peso pesado Anthony Joshua aparece en el número 100, con un pago de impuestos estimado de £ 11 millones.

Varios futbolistas también se sitúan muy de cerca. El delantero del Manchester City, Erling Haaland, de tan solo 25 años, es el más joven de la lista y se espera que pague unos 16,9 millones de libras en impuestos.

La autora de Harry Potter, J.K. Rowling, ocupó el puesto 36 con una factura fiscal estimada de 47,5 millones de libras, mientras que Ed Sheeran apareció en el puesto 64 con 19,9 millones de libras. Estas personas son muy conocidas; sin embargo, tras el brillo y el glamour de la lista se esconde la misma realidad.

Es importante tener en cuenta que siempre que hay éxito, hay importantes obligaciones fiscales asociadas a él.

¿Por qué están aumentando las cifras?

Según los compiladores de la lista, los mayores pagos totales de impuestos se deben en parte al aumento del impuesto de sociedades del 19% al 25%, introducido en 2023, así como a mayores impuestos sobre dividendos.

Robert Watts, quien supervisa la lista, comenta sobre la creciente diversidad de la riqueza en Gran Bretaña, señalando que los empresarios se sitúan junto a los atletas y artistas internacionales. Los ricos ahora incluyen a los "viejos ricos" y a los "nuevos ricos" en la misma columna.

El mensaje es claro: en la Gran Bretaña actual, la fuente de riqueza provendrá de múltiples áreas.

Una contribución silenciosa pero crucial

HMRC no divulga los registros individuales, y las cifras son estimaciones basadas en las declaraciones de las empresas y los datos disponibles sobre ingresos, dividendos e impuestos de sociedades. Aun así, la magnitud es sorprendente. En un momento en que los servicios públicos están bajo presión, los miles de millones aportados por un pequeño número de contribuyentes pueden tener un impacto significativo. Si bien los titulares a menudo se centran en quién gana más, esta lista presenta una narrativa diferente. En última instancia, revela quién aporta más a las finanzas del país.