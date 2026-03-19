Kate Cassidy parece estar abriendo su corazón de nuevo más de un año después de la muerte de Liam Payne, compartiendo en las redes sociales atisbos de una nueva relación.

El 16 de marzo, Cassidy publicó un video en TikTok en el que aparecía un hombre misterioso identificado como Michael. En el clip, ambos caminan juntos antes de que él la levante en un gesto juguetón, como si la estuviera cargando en brazos.

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El vídeo utilizó la canción "Hopelessly Devoted to You" de Olivia Newton-John, mientras que Cassidy añadió un sencillo emoji de corazón negro en el pie de foto, según informó ENews .

Tan solo unos días antes, compartió otro video con el mismo hombre, escribiendo "Ugh" junto con emojis de corazones. Las publicaciones rápidamente llamaron la atención de los fans, muchos de los cuales han seguido la trayectoria de Cassidy desde el fallecimiento de Payne en 2024.

El exintegrante de One Direction falleció a los 31 años tras una caída fatal desde el balcón de un hotel en Buenos Aires. Cassidy y Payne mantenían una relación sentimental desde hacía dos años.

Over a year after Liam Payne tragically died at 31, Kate Cassidy—whom he was dating at the time of his death—debuted a new relationship on social media. https://t.co/Bm4PjJ4QCC pic.twitter.com/2mw65CtDin — E! News (@enews) March 17, 2026

Los fans apoyan el proceso de sanación de Kate Cassidy.

Desde entonces, Cassidy ha hablado abiertamente sobre su duelo, compartiendo con frecuencia cómo lo ha estado afrontando. Sus últimas publicaciones sugieren un nuevo capítulo, uno que incluye seguir adelante sin dejar de honrar el pasado.

Las muestras de apoyo de sus fans no se hicieron esperar en sus vídeos. Una usuaria, que se describió a sí misma como una joven viuda, animó a Cassidy, diciéndole que merecía volver a sentir amor sin olvidar a Liam. Otros simplemente comentaron lo feliz que se veía, señalando que su sonrisa parecía genuina y radiante.

La propia Cassidy ha hablado sobre la complejidad de la sanación. Según Yahoo , en una publicación del Día de San Valentín de este año, compartió un mensaje sobre el duelo que resonó en muchos. "No se supera el duelo", escribió.

"Sigue adelante con ello, llevando el amor de una forma diferente. Sigue viviendo. Sigue adelante. Vive tu vida al máximo."

Mientras tanto, las personas cercanas a Payne también han seguido hablando sobre la vida después de su muerte.

Su excompañero de banda, Harry Styles, compartió recientemente que la pérdida lo llevó a reflexionar profundamente sobre su propia vida. Dijo que honrar a los seres queridos significa seguir viviendo plenamente.