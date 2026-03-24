La actriz Han Groo ha acaparado la atención en internet tras revelar un método de dieta poco convencional que, según ella, la ayudó a ser consciente de su cuerpo durante la pérdida de peso.

La actriz compartió el consejo en un video reciente subido a su canal de YouTube, donde presentó varios artículos que ella misma compró y usa a diario. El video rápidamente se hizo viral, ya que los espectadores reaccionaron positivamente a su enfoque sincero sobre el ejercicio y la conciencia corporal.

En el video, Han Groo aparece vistiendo un body negro debajo de una sudadera con capucha mientras habla de una de sus prendas favoritas. Según Naver , comentó: "Todos los directores de gimnasio me preguntaron dónde la compré", lo que pone de manifiesto la atención que la prenda recibió por parte de los profesionales del fitness.

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Luego explicó cómo el body influyó en su rutina de dieta. Han Groo declaró: "Suelo usar bodys cuando estoy a dieta", enfatizando que esta elección de ropa contribuyó a que tomara conciencia de su condición física, según informó Xportsnews .

La actriz explicó el efecto que el atuendo tuvo en sus hábitos. Dijo: "Me sentía cohibida porque podía ver mi barriga sobresaliendo en tiempo real. Con solo tensar los músculos abdominales se activan", ofreciendo así una idea de cómo este método fomentaba el uso constante de los músculos abdominales.

También destacó la razón por la que se debe evitar la ropa demasiado holgada durante el control de peso. Han Groo añadió: "Por eso se dice que no hay que usar ropa cómoda", sugiriendo que la vestimenta menos indulgente puede fomentar la disciplina y la atención plena.

Han Groo ya había compartido en redes sociales algunos detalles de sus rutinas de ejercicio y su proceso de entrenamiento, donde habló abiertamente sobre cómo mantener una figura esbelta. Según Naver, alcanzó un peso de 42 kilogramos gracias a una dieta y ejercicio constantes, lo que ha despertado aún más interés en sus métodos.

Más allá de sus revelaciones sobre fitness, la vida personal de Han Groo también ha estado en el ojo público. Se casó con un empresario en 2015 y posteriormente anunció su divorcio en 2022, tras el nacimiento de sus hijos gemelos. A pesar de estos cambios, ha seguido conectando con sus seguidores a través de contenido sobre estilo de vida y fitness.

La reciente revelación ha generado debate entre los espectadores sobre enfoques realistas y saludables para la alimentación, así como sobre el posible impacto psicológico del control constante del cuerpo. Si bien algunos elogiaron su honestidad, otros cuestionaron la sostenibilidad de tales métodos.

A medida que continúan las conversaciones, las sinceras declaraciones de Han Groo han vuelto a poner de relieve las presiones que rodean la imagen corporal en la industria del entretenimiento, y su comentario viral sobre dietas "en tiempo real" ha tenido una gran repercusión en las redes sociales.