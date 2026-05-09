Durante años, la conversación en torno a Adele y su pérdida de peso ha sido mucho más intensa de lo que la propia cantante pretendía. Cada nueva fotografía desataba una nueva oleada de especulaciones, con interminables análisis de dietas, rutinas de ejercicio y supuestos "secretos" tras su transformación. Pero si algo ha dejado claro Adele a lo largo de los años, es que su camino nunca se trató de perseguir la perfección.

Detrás de los titulares y las imágenes virales del antes y el después, había algo mucho más discreto: una mujer que intentaba sentirse mejor física, mental y emocionalmente durante uno de los periodos más difíciles de su vida.

Quizás por eso su historia sigue resonando. A diferencia de muchas transformaciones de bienestar de famosos que vienen acompañadas de tés desintoxicantes y rutinas imposibles, el enfoque de Adele siempre sonó sorprendentemente normal. Hubo cambios en el estilo de vida, hábitos más saludables y ejercicio, sí, pero también hubo honestidad sobre la ansiedad, el agotamiento y el hecho de que, para empezar, no le gustaba especialmente ir al gimnasio.

Todo empezó con su salud, no con la presión de Hollywood.

Mucho antes de que internet se obsesionara con la apariencia de Adele, la cantante ya estaba haciendo cambios por motivos de salud.

En 2011, tras sufrir una hemorragia vocal que requirió cirugía, Adele comenzó a replantearse algunos aspectos de su rutina para proteger su voz. Conocida por aquel entonces por beber hasta 10 tazas de té azucarado al día, empezó a reducir el consumo de azúcar y cafeína, además de disminuir el de alcohol y tabaco.

Incluso evitaba los alimentos que le irritaban la garganta, como las comidas picantes y ácidas. En una entrevista sincera con el programa australiano 60 Minutes , Adele admitió que los cambios no eran precisamente emocionantes.

"Es jodidamente aburrido", bromeó en aquel momento, al tiempo que reconocía lo aterradora que había sido la experiencia.

Ahora, al recordar ese momento, me parece significativo. No porque desencadenara una transformación radical de la noche a la mañana, sino porque marcó el comienzo de una actitud más consciente hacia su bienestar.

El gimnasio se convirtió en algo más personal.

Mientras Adele se preparaba para su gira de 2016, se dice que el estado físico se volvió más importante para tener resistencia y energía en el escenario. Por esa época, algunos medios la vincularon con la dieta Sirtfood , un plan de alimentación centrado en alimentos como la col rizada, el trigo sarraceno, el té verde y la cúrcuma.

La dieta no tardó en convertirse en noticia, en parte porque sonaba lo suficientemente inusual como para despertar la curiosidad. Pero reducir la trayectoria de Adele a una simple dieta de moda nunca reflejó la realidad completa.

En entrevistas posteriores, la cantante habló con mucha más franqueza sobre el aspecto emocional del ejercicio. Tras su divorcio, Adele reveló que sufrió graves ataques de ansiedad que la hicieron sentir desconectada de sí misma, tanto física como mentalmente.

Hacer ejercicio poco a poco se convirtió en una forma de crear una rutina durante ese período difícil.

En una entrevista con Oprah Winfrey en 2021, Adele explicó que el ejercicio la ayudaba a calmarse. "Se convirtió en mi momento", dijo. "Tener este tipo de alfileres en mi día a día me ayudó a mantenerme centrada".

Esa honestidad cambió por completo el rumbo de la conversación. De repente, ya no se trataba de la historia de la venganza de una celebridad, sino de la salud mental, la estructura y la recuperación de la estabilidad.

La honestidad de Adele fue lo que hizo que la gente conectara.

Parte de lo que hace que la historia de Adele se sienta diferente a la de otras celebridades que buscan mejorar su bienestar es que nunca intentó sonar ambiciosa en todo momento.

Incluso al hablar de fitness, se mantuvo sorprendentemente directa sobre la realidad. En una entrevista con Rolling Stone en 2016, admitió: "Principalmente me quejo. No es que vaya al gimnasio con muchas ganas. No lo disfruto".

Había algo profundamente humano en esa confesión. Nada de afirmaciones dramáticas sobre disfrutar de los entrenamientos a las 5 de la mañana ni de obsesionarse con los zumos verdes. Simplemente honestidad.

También compartió pequeños detalles, curiosamente específicos, que la hacían sentir cercana en lugar de inalcanzable, como evitar los espejos al levantar pesas porque se le reventaban los vasos sanguíneos de la cara durante los entrenamientos.

Esos momentos rompen con la imagen pulida de celebridad que la gente suele esperar de las estrellas que hablan sobre bienestar.

Por qué su historia sigue siendo relevante

En los últimos años, las conversaciones sobre salud e imagen corporal han comenzado a alejarse de la cultura de las dietas extremas. Cada vez más personas cuestionan la presión por adelgazar constantemente o perseguir transformaciones poco realistas.

La historia de Adele encaja en ese cambio más amplio.

Sí, perdió peso. Pero lo que más impactó a la gente fue su forma de hablar sobre la fuerza, la rutina y cómo protegía su paz interior. Durante una entrevista con la edición británica de Vogue, la cantante explicó que el ejercicio nunca se trató solo de la apariencia.

"Nunca se trató de perder peso", dijo Adele. "Siempre se trató de fortalecerse".

Esa perspectiva resulta mucho más duradera que cualquier dieta de moda.

Y quizás esa sea la verdadera lección que se desprende del camino de Adele hacia el bienestar. No es que haya descubierto una rutina milagrosa, sino que los pequeños cambios constantes —repetidos discretamente a lo largo del tiempo— pueden acabar transformando mucho más que la apariencia física.