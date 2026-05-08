La primavera siempre trae consigo un cambio en las tendencias de belleza. El maquillaje invernal más denso se sustituye por acabados más suaves y ligeros, y este año hay una tendencia que destaca claramente y que está arrasando en las redes sociales y en las alfombras rojas.

Inspirado en una estética romántica y sonrosada que evoca un espíritu casi literario, el look 'Brontë Blush' se inspira en el mundo emotivo y azotado por el viento de Cumbres Borrascosas, una novela de 1847 de la autora inglesa Emily Brontë.

Esta estética se centra en un aspecto natural, sin contornos marcados ni colores llamativos. La tendencia se basa en ese rubor natural, como recién salida del sol. Luce desenfadada, pero a la vez sofisticada, justo el equilibrio que caracteriza al estilo londinense.

Esa tendencia ha regresado discretamente en una forma moderna, después de que Gigi Hadid apareciera en la Gala Met de 2026 luciendo un look de belleza que capturaba el mismo acabado suave y naturalmente sonrosado.

Gigi Hadid en la Gala del Met 2026

El look de Gigi Hadid en la Gala del Met destacó al instante gracias a un vestido negro transparente de Miu Miu hecho a medida que se ajustaba literalmente al tema de la noche, "La moda es arte".

El vestido jugaba con la transparencia mediante un efecto de "vestido desnudo" estructurado, combinando adornos de cristal con bordados florales y de inspiración flameante. Su silueta de sirena se ajustaba al cuerpo antes de caer en una suave cola, logrando un equilibrio perfecto entre lo esculpido y lo fluido.

El look de belleza optó por una dirección completamente opuesta. La piel lucía fresca y radiante, con un rubor suave y difuminado que aportaba un ligero rubor. El protagonismo residía en esa calidez natural de las mejillas, que encajaba a la perfección con la estética del rubor Brontë.

¿Qué es el colorete Brontë y cómo conseguir ese look?

El colorete Brontë toma su nombre del mundo romántico y evocador de Cumbres Borrascosas, donde los paisajes naturales y la intensidad emocional se reflejan en una tez sonrojada y azotada por el viento. En términos de belleza, se traduce en un rubor suave y radiante que deja una apariencia muy natural.

Para lograrlo, se suele preferir el colorete en crema por su capacidad de fundirse con la piel. Los tonos suelen ser rosas suaves, rosas empolvados o melocotón delicado, según el tono de piel. Estas son las mejores opciones para imitar un rubor natural sin crear un color demasiado intenso.

La clave está en la aplicación. El rubor se aplica suavemente en las manzanas de las mejillas y se difumina hacia las sienes, evitando líneas marcadas o una aplicación demasiado precisa. El objetivo es lograr un efecto difuminado: un color que parece dispersarse con el viento.

Una base ligera ayuda a mantener ese acabado natural que deja la piel al descubierto, mientras que un brillo sutil en los puntos altos del rostro hace que todo luzca fresco, en lugar de apagado.

Maquillaje que combina con el guardarropa de primavera

El maquillaje de primavera tiende a alejarse de las texturas pesadas, y el colorete Brontë encaja a la perfección con esta tendencia. Con el aumento de las temperaturas y el cambio de luz natural, la piel adquiere un aspecto más suave y radiante, lo que hace que este tipo de rubor sea especialmente apropiado.

Los tonos utilizados en este look también reflejan las paletas de colores de la temporada. Rosas suaves, neutros cálidos y corales delicados combinan a la perfección con prendas más ligeras y un estilo más fresco. En resumen, es un look que no desafía la estación, sino que se integra armoniosamente con ella.

Además, es versátil. La misma técnica se puede usar de forma sutil durante el día o intensificar ligeramente el maquillaje para la noche, por lo que es uno de los enfoques de belleza más adaptables que existen actualmente.

Por qué el maquillaje natural sigue ganando terreno

El auge del maquillaje de aspecto natural no se trata tanto de rechazar el glamour, sino de redefinirlo. En lugar de una cobertura densa y una definición marcada, ahora se prioriza una piel que luzca natural, donde el maquillaje actúa sutilmente para realzar, no para ocultar.

Las redes sociales han jugado un papel fundamental en este cambio. El contenido en primer plano y sin filtros ha hecho que los looks excesivamente elaborados parezcan menos actuales, mientras que los acabados más suaves resultan más cercanos y naturales. Como resultado, técnicas como el rubor difuminado, la base de maquillaje ligera y el maquillaje de ojos minimalista se han convertido en básicos del día a día.

Y, por supuesto, es más práctico. Las rutinas más sencillas implican una aplicación más rápida, retoques más fáciles y productos que funcionan en diferentes entornos sin resultar excesivos.

¿Es esta la primavera de la belleza suave?

El colorete Brontë captura un tipo de belleza muy particular: romántico sin ser anticuado, sofisticado sin ser rígido. Inspirado en la atmósfera de Cumbres Borrascosas y visto recientemente en la aparición de Gigi Hadid en la Gala del Met, encaja a la perfección con la tendencia actual hacia un maquillaje más suave y fácil de llevar.

Para la primavera, ofrece una renovación sencilla que no requiere cambiar por completo la rutina. Con una aplicación ligera, texturas cremosas y una distribución uniforme, ¡listo! Aporta una calidez que se adapta a la piel. Fácil, fresca y con un efecto sutil.