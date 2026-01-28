Angelina Jolie parece estar dando pasos decisivos hacia un futuro más allá de Estados Unidos tras poner discretamente a la venta su histórica casa de Los Ángeles por aproximadamente 19,7 millones de libras (25 millones de dólares). La venta de la antigua propiedad de Cecil B. DeMille se produce en medio de crecientes informes de que la actriz ganadora del Óscar se prepara activamente para abandonar Los Ángeles y reducir significativamente sus vínculos con Estados Unidos.

La actriz de 50 años reside en la extensa propiedad de Los Feliz desde 2016, tras adquirirla tras su separación de Brad Pitt . Sin embargo, fuentes indican que la decisión de vender refleja una transición planificada desde hace tiempo, más que una simple mudanza.

Jolie lleva mucho tiempo planeando una vida más allá de Los Ángeles

Jolie ha señalado repetidamente que Los Ángeles nunca estuvo destinado a ser su hogar permanente. En una entrevista de 2024, explicó que permaneció en la ciudad únicamente por acuerdos de custodia mientras sus hijos eran menores de edad.

Ese sentimiento ha sido compartido por personas cercanas, quienes afirman que lleva tiempo entusiasmada con la idea de dejar Los Ángeles , y que los preparativos se aceleran a medida que sus hijos menores se acercan a la edad adulta. Fuentes cercanas a la actriz afirman que anhela un estilo de vida centrado en la privacidad, los viajes y proyectos que se alineen con sus valores humanitarios.

"Ya no reconozco mi país"

Durante la promoción de su película Couture en un festival europeo, Jolie abordó su creciente desconexión con Estados Unidos. Habló con franqueza sobre la división política y la erosión de las libertades, afirmando que ya no reconoce el país donde creció.

Estos comentarios intensificaron las especulaciones sobre sus planes de mudarse permanentemente, sobre todo porque desde hace tiempo se describe como una ciudadana global. Jolie ha vivido y trabajado internacionalmente durante gran parte de su carrera, con estancias prolongadas en Europa, el Sudeste Asiático y Oriente Medio.

Europa y Camboya encabezan su lista

Según fuentes citadas por Page Six , Jolie planea dividir su tiempo entre Europa y Nueva York una vez finalizada la venta de su patrimonio en Los Ángeles. Se dice que Europa le atrae por su discreción y su distanciamiento del escrutinio de Hollywood , mientras que Nueva York sigue vinculada a su empresa de moda, Atelier Jolie.

También se espera que pase una temporada considerable en Camboya, un país que ha descrito repetidamente como su hogar. Jolie estableció una estrecha conexión con Camboya tras filmar allí Tomb Raider en 2001, adoptando posteriormente a su hijo mayor, Maddox, y participando activamente en labores humanitarias y de conservación.

Dejando atrás los focos de Hollywood

Fuentes cercanas afirman que la actriz está deseando alejarse de la constante atención pública que conlleva la vida en Los Ángeles. Una fuente declaró a Page Six que la única manera de que Jolie se relaje por completo tras años de batallas legales y escrutinio mediático es abandonar la ciudad por completo.

Según se informa, la finalización de su divorcio de Brad Pitt a finales de 2024 eliminó la última barrera legal que la mantenía anclada en California. Con sus gemelos a punto de cumplir 18 años este verano, Jolie ahora tiene la flexibilidad que ha dicho abiertamente que estaba esperando.

Un nuevo capítulo tomando forma

Aunque Jolie no se retira de la actuación ni de la dirección, sus allegados afirman que planea ser mucho más selectiva en el futuro. Se espera que se centre en la labor humanitaria, el cine internacional y proyectos creativos que se ajusten a sus valores personales, en lugar de a las expectativas de Hollywood.

La venta del patrimonio de Cecil B. DeMille marca la indicación más clara hasta la fecha de que el futuro de Jolie está más allá de Los Ángeles. Para la actriz, parece menos una huida y más el comienzo de un nuevo capítulo largamente esperado.