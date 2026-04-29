Ahora que la película biográfica "Michael" está en los cines, Jaafar Jackson está acaparando la atención del público, y muchos elogian su interpretación de su tío, Michael Jackson.

La película es actualmente uno de los mayores estrenos de 2026 , con una recaudación mundial de 217 millones de dólares (160,64 millones de libras esterlinas) en su primer fin de semana de estreno. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la estrella emergente que interpreta al Rey del Pop.

¿Quién interpreta a Michael Jackson en la película? Conoce a Jaafar Jackson.

Jaafar Jeremiah Jackson es un cantante, actor y bailarín de 29 años. Es hijo de Jermaine Jackson, uno de los miembros de los 'Jackson 5', y de Alejandra Genevieve Oaziaza.

Aunque en su juventud soñó con ser golfista profesional, su sólida trayectoria en el mundo del espectáculo lo llevó a dedicarse a la música. Comenzó su andadura musical a los 12 años, tocando el piano e inspirándose en artistas como Sam Cooke, Marvin Gaye y Stevie Wonder, así como en la tradición musical de su propia familia.

En 2019, Jaafar lanzó su primer sencillo, " Got Me Singing ", junto con un videoclip. En 2021, él y varios de sus familiares aparecieron en el videoclip de Tito Jackson para la canción "Love One Another". Además de la música, le interesan el dibujo, la moda y los viajes.

'Michael' marca el debut actoral de Jaafar

'Michael' es el primer papel importante de Jaafar como actor. Aparte de su aparición en la serie de telerrealidad de 2015 'The Jacksons: Next Generation' , no tenía ninguna experiencia actoral previa.

El productor Graham King se puso en contacto con él por primera vez para el papel en 2020. En lugar de audicionar de la forma tradicional, envió una nota de voz imitando a su tío. Sin embargo, pasó un tiempo antes de que consiguiera oficialmente el papel. Tras un proceso de selección que duró dos años, se confirmó que interpretaría al Rey del Pop en la película biográfica.

"Conocí a Jaafar hace más de dos años y me impresionó muchísimo cómo personifica de forma tan natural el espíritu y la personalidad de Michael. Fue algo tan poderoso que, incluso después de realizar una búsqueda mundial, quedó claro que era la única persona que podía asumir este papel", dijo King .

Jaafar también cuenta con el apoyo de la madre de Michael, Katherine. "Jaafar representa a mi hijo. Es maravilloso verlo continuar con el legado de los Jackson como artistas e intérpretes", dijo .

¿De verdad canta Jaafar en 'Michael'?

Dado que el Rey del Pop tiene una voz única, muchos se preguntaron cómo su sobrino logró recrearla en la película. Jaafar pasó años aprendiendo a bailar y hablar como su tío, entrenando durante horas para perfeccionar la voz del Rey del Pop. Y aunque canta de verdad interpretando a su tío, la voz de Michael Jackson también se incorporó a algunas de las canciones.

"Cuando hacía todas las actuaciones, cantaba en directo con el micrófono sobre la pista de Michael. Así que es una mezcla de mi voz y la de Michael", compartió.

Sin embargo, hay momentos en los que no hay pista de acompañamiento y solo se escucha la voz de Jaafar. "En realidad soy yo quien canta a capela, lo cual fue muy divertido", dijo Jaafar.

Los recuerdos de Jaafar sobre Michael Jackson

Jaafar tenía solo 12 años cuando Michael Jackson falleció en 2009, pero aún recuerda los "momentos maravillosos" que pasó con su tío.

"Recuerdo que, cuando era niño, pasábamos tiempo en familia. Michael venía a donde yo estaba creciendo... y algunos días nos reuníamos todos para jugar a juegos de mesa. Pasábamos momentos maravillosos en Neverland, jugando al escondite, consiguiendo todos los dulces que podíamos, subiéndonos a las atracciones y viendo películas", declaró a Today .

Hablando sobre interpretar a su tío, Jaafar dijo : "Llevar la historia de mi tío a la gran pantalla ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Desde el primer día ha sido una experiencia que recordaré siempre".