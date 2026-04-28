Esta semana se lanzó el primer avance de "Verity", la película de Colleen Hoover, protagonizada por Anne Hathaway y Dakota Johnson. En él, se ve a las protagonistas en un tenso e inquietante intercambio que incluye un beso impactante. La película, dirigida por Michael Showalter, se estrenará en cines el 2 de octubre de 2026.

El avance da continuidad a la promoción de la adaptación de Amazon MGM Studios del exitoso thriller de Hoover de 2018, que ya llamó la atención con las imágenes mostradas anteriormente en CinemaCon.

Hathaway interpreta a Verity Crawford, una autora célebre que no puede terminar su obra tras un grave accidente, mientras que Johnson interpreta a Lowen Ashleigh, la escritora contratada para completar la serie de libros de Verity, según Variety .

Según la descripción del tráiler, Lowen viaja a la mansión Crawford para escribir para Verity y pronto encuentra notas autobiográficas que revelan verdades oscuras sobre el matrimonio y la vida familiar de Verity. La historia sigue a Lowen mientras lucha por distinguir la ficción de la realidad, al tiempo que se ve cada vez más inmersa en los secretos de la casa.

Tráiler de presentación de 'Verity'

El momento más comentado del avance muestra a Lowen besando a Jeremy Crawford, interpretado por Josh Hartnett, antes de darse cuenta de que tiene sangre en la boca y que en realidad está besando a Verity. ExtraTV describió la escena como un "beso sangriento", y el diálogo del avance advierte: "No hay luz adonde vamos. Oscuridad por delante".

Según informó Britannica , la trayectoria cinematográfica de Dakota Johnson incluye una mezcla de proyectos de grandes estudios y dramas más independientes, entre los que destaca la saga "Cincuenta sombras", que la convirtió en una estrella muy conocida.

También apareció en películas como "La red social", "Beastly", "21 Jump Street", "The Five-Year Engagement", "Black Mass", "A Bigger Splash", "Cómo ser soltera", "Suspiria", "Bad Times at the El Royale", "The Peanut Butter Falcon", "The Lost Daughter", "Cha Cha Real Smooth", "Madame Web", "Materialists" y "Splitsville".

"Verity" está basada en la novela homónima de Hoover y marca un cambio con respecto a los proyectos románticos más conocidos de la autora, adentrándose en un material de suspense más oscuro. El reparto también incluye a Hartnett como Jeremy Crawford, el marido de Verity, según informa Deadline .

Entre las adaptaciones cinematográficas recientes de Hoover se incluyen "It Ends With Us", "Regretting You" y "The Layover". La agenda de Anne Hathaway para 2026 también incluye "Mother Mary" el 17 de abril, "The Devil Wears Prada 2" el 1 de mayo y "Flowervale Street" el 14 de agosto.