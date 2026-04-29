La disputa legal entre Justin Baldoni y Blake Lively se está intensificando a medida que ambas partes se preparan para un juicio de gran repercusión mediática, y los abogados de Baldoni rechazan categóricamente las acusaciones de que él causó daños a la carrera de Lively.

Durante una reciente audiencia preliminar, los abogados que representan a Baldoni y a su empresa, Wayfarer Studios, argumentaron que las pérdidas financieras reportadas por Lively no fueron el resultado de ninguna campaña de desprestigio.

En cambio, alegaron que sus problemas se derivan de su propia imagen pública y de su desempeño empresarial anterior.

Según los argumentos presentados ante el tribunal, Lively alegó que una campaña negativa relacionada con su trabajo en "It Ends With Us" le costó hasta 300 millones de dólares en oportunidades perdidas, incluyendo proyectos cinematográficos y televisivos a lo largo de varios años. Sin embargo, el equipo legal de Baldoni desestimó esas cifras por considerarlas poco realistas.

Según PageSix , el abogado Amir Kaltgrad calificó las ganancias proyectadas de exageradas, señalando lo que denominó un "historial laboral irregular". Argumentó que los ingresos de Lively a lo largo de los años no justifican las afirmaciones de una pérdida futura tan grande.

La defensa también mencionó sus negocios, incluida su marca de bebidas Betty Buzz, sugiriendo que cualquier problema que tuviera no estaba relacionado con Baldoni.

Justin Baldoni is not to blame for Blake Lively’s downfall, say his lawyers who brand her a ‘bully’ at pre-trial hearing https://t.co/kE9ytbLz0s pic.twitter.com/8zF6GOWV9f — Page Six (@PageSix) April 29, 2026

Blake Lively testificará a medida que se acerca el juicio.

En el juicio, los abogados de Baldoni también abordaron la percepción pública, alegando que las críticas hacia Lively ya existían antes de la disputa actual. Hicieron referencia a su actividad anterior en línea, incluyendo una publicación controvertida en redes sociales sobre Catalina, Princesa de Gales, en 2024, como ejemplo de acciones que podrían haber afectado su reputación.

Por su parte, Lively mantiene su postura. Su equipo legal argumenta que la supuesta campaña de desprestigio tuvo un impacto directo en su carrera y sus ingresos.

A principios de este mes, un juez desestimó 10 de sus 13 demandas, pero cuestiones clave, como el incumplimiento de contrato y las represalias, siguen programadas para juicio el 18 de mayo, según informó Yahoo .

En declaraciones a la salida del juzgado, la abogada de Lively, Sigrid McCawley, afirmó que la actriz está centrada en contar su historia.

"La esperanza de Blake es poder hacer oír su voz en esa sala del tribunal", dijo, y añadió que se espera que Lively testifique.

Baldoni siempre ha negado haber cometido irregularidad alguna. La contrademanda que presentó a principios de este año fue desestimada, pero su equipo legal continúa refutando las acusaciones de Lively a medida que avanza el caso.