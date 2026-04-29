El actor y productor colombiano Manolo Cardona sabía que su nueva serie de ViX comenzaba con una muerte. Lo que no esperaba era la cantidad de tiempo que pasaría actuando dentro del ataúd.

En Los encantos del Sinvergüenza, Cardona interpreta a Francisco Valiente, un hombre seductor cuyo funeral desata un misterio que involucra amantes, enemigos y asuntos pendientes. La serie, estrenada el 24 de abril en ViX, cuenta con Cardona junto a Carolina Miranda como Alma Chablé, Daniela Álvarez como Morgana y Erick Elías como Bernardo. El primer episodio sitúa a Francisco en su propio velorio, observando cómo quienes lo rodean revelan fragmentos de la historia detrás de su muerte.

"Fue complicado", dijo Cardona en una entrevista con esta reportera. "Fue casi una semana de rodaje dentro de una casa en las afueras de Bogotá, y tenía que estar dentro de ese ataúd sin importar si la cámara me veía o no. Si la cámara pasaba y captaba aunque fuera un pequeño trozo de mi cara, tenía que estar ahí".

El actor contó que los días dentro del ataúd podían llegar a ser de hasta 12 horas. "Incluso me quedaba dormido", dijo. "Mis grandes amigos y compañeros de reparto venían a visitarme, me traían agua, fruta o algo. De repente se iban a comer y yo seguía allí, casi olvidado. Fue terrible. Lo sufrí muchísimo".

La anécdota provocó sonrisas en Elías y Álvarez, los antagonistas de la serie, que estaban junto a Cardona durante la entrevista por Zoom desde México.

Elías, quien interpreta a Bernardo, no negó que el elenco se divirtiera con la situación. "Tengo varios videos cortos de él dormido, y estábamos allí tomándonos selfies con el muerto", dijo. "Dibujábamos sobre él. Jugábamos con él mientras dormía".

La serie es una adaptación de la novela de Ángela Becerra, Memorias de un sinvergüenza de siete suelas, y fue desarrollada para televisión por Rosa Clemente. Narra la historia de Valiente a lo largo de varias décadas. Su muerte se considera un crimen que desencadena una serie de revelaciones, mientras un detective sigue las pistas en un caso donde casi todos parecen tener un móvil.

Cardona, quien también es productor ejecutivo, dijo que la historia le llegó a través de Patricio Wills. "Me invitó a interpretar al canalla", dijo Cardona. "Cuando empecé a leerla, pensé: '¡Guau, qué personaje tan divertido!'. Es un personaje que tiene que estar en otro nivel de decibelios. Es mucho más extrovertido que Manolo en la vida cotidiana".

Según él, ese exceso era parte del atractivo. "Tuve la oportunidad de desinhibirme por completo, de improvisar, de hacer comedia, incluso una deliciosa comedia negra", dijo Cardona. "Cuando el resto del elenco se unió, pensé: '¡Qué maravilla de compañeros de reparto!'".

Para Elías, Bernardo representó un desafío diferente. El actor afirmó sentirse atraído por un personaje que le permitía jugar con la comedia, el poder y la inseguridad, después de años de ser visto principalmente como el bueno.

"En este momento de mi carrera, necesitaba un personaje como este, uno con el que pudiera divertirme, jugar e improvisar", dijo Elías.

Describió a Bernardo como un hombre que ansía el control, pero que se deja llevar por el miedo. "Tiene un deseo de poder y de controlar las cosas, pero también muchas inseguridades y miedos que lo llevan a tomar malas decisiones".

Álvarez interpreta a Morgana, la esposa de Francisco y uno de los personajes más explosivos de la historia. Describió a su personaje como una mujer criada con privilegios, pero no necesariamente con afecto.

"Morgana es una mujer que proviene de una buena familia. Claramente, lo ha tenido todo", dijo Álvarez. "Quizás no tanta atención emocional, que suele faltar en esas familias tan ricas. Les dan todo, pero lo importante no está presente".

Entonces Francisco entra en su vida. "Conoce a este canalla y piensa: "Me viene como anillo al dedo"", dijo Álvarez. Pero cuando él empieza a mirar a otra, Morgana se desmorona. "No está acostumbrada a que le digan que no. Entonces empieza a aflorar toda su malicia. Se convierte en una mujer sin escrúpulos para conseguir lo que quiere, e incluso empieza a traicionarse a sí misma".

Parte del reto de la producción consistió en hacer que Colombia pareciera México. Cardona explicó que la serie se filmó en Bogotá, Girardot y sus alrededores, aunque la historia transcurre en un pueblo de Jalisco.

"Fue un gran reto para el diseñador de producción recrear México en Colombia", dijo. "Tuvimos que recrear Jalisco en Colombia".

El resultado, según Cardona, es un híbrido de géneros: thriller, melodrama, romance, suspense y comedia negra. "Te dan ganas de verla, de seguir a sus personajes, sus errores, sus aciertos, todo", dijo. "Creo que va a conectar con mucha gente".

Además, es sexy, nostálgica, una mezcla de humor cinematográfico mexicano clásico y sensibilidad moderna, y muy divertida.

El primer episodio está AQUÍ