Prime Video y MGM+ han lanzado un nuevo tráiler oficial de " Spider- Noir", que muestra a Nicolas Cage como Ben Reilly, un detective privado con mala suerte y superhéroe en el Nueva York de la década de 1930. La serie se estrenará el 25 de mayo en MGM+ y el 27 de mayo en Prime Video, con versiones en blanco y negro y a color disponibles.

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El tráiler adopta un estilo clásico de historia de crímenes, con el personaje de Cage moviéndose por calles oscuras, bares y trastiendas mientras lidia con las consecuencias de su pasado como el único superhéroe de la ciudad. La serie está basada en Spider-Man Noir de Marvel Comics y ofrece una visión más oscura del personaje que las historias habituales de Spider-Man.

Marvel ha declarado que la serie se centra en Ben Reilly, un experimentado detective privado del Nueva York de los años 30 que se ve obligado a enfrentarse a su pasado como el único héroe enmascarado de la ciudad tras una tragedia personal.

El proyecto se estrenará en dos formatos, denominados "Auténtico Blanco y Negro" y "Color a todo color con tonos reales", y la versión en blanco y negro está diseñada para encajar con la ambientación noir, según Marvel .

Tráiler oficial de 'Spider-Noir'

El tráiler actualizado se mostró en la CCXP México 2026, donde Prime Video y MGM+ también presentaron una escena extendida y un mensaje en video de Cage. Según la cobertura del evento, los actores Lamorne Morris, Li Jun Li, Jack Huston y Karen Rodriguez acompañaron al showrunner Oren Uziel en la presentación.

El reparto también incluye a Brendan Gleeson, que aparece en el tráiler como uno de los principales villanos, junto con Lamorne Morris como el periodista Robbie Robertson, según informó Punch Drunk Critic . Informes anteriores y material oficial han descrito la serie como una historia de crímenes ambientada en la década de 1930, que gira en torno al regreso de Ben Reilly a la identidad de Spider tras haberla abandonado debido a una pérdida personal.

"Spider-Noir" es una producción de Sony Pictures Television para MGM+ y Prime Video, con Harry Bradbeer como director y productor ejecutivo de los dos primeros episodios. Oren Uziel y Steve Lightfoot son los showrunners, mientras que Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal figuran entre los productores ejecutivos.

Nicolas Cage asumirá su primer papel protagonista en televisión en esta serie, que presenta una historia independiente de "Spider-Noir" al margen del canon principal de Marvel, según informa The Hollywood Reporter .