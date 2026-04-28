HBO ha publicado el tráiler oficial de la tercera temporada de " House of the Dragon " y ha confirmado que la temporada de ocho episodios se estrenará el 21 de junio. El nuevo tráiler llega justo cuando la precuela de Juego de Tronos se prepara para regresar más de dos años después del final de la segunda temporada.

La cadena lanzó el tráiler el 26 de abril y anunció que la nueva temporada se estrenará el domingo 21 de junio a las 9/8c en HBO y HBO Max. HBO también confirmó que la tercera temporada constará de ocho episodios.

Según Deadline , el tráiler subraya la creciente división dentro de la Casa Targaryen y la batalla cada vez más intensa entre los partidarios de la reina Rhaenyra y el rey Aegon II.

Tráiler oficial de la tercera temporada de 'House of the Dragon'

Incluye escenas de combates de dragones y batallas navales, y los primeros reportajes apuntan a la Batalla de la Garganta como un evento clave de la temporada. HBO y el showrunner Ryan Condal han declarado que la nueva temporada es la mayor producción de la serie hasta la fecha.

La segunda temporada terminó con Daemon Targaryen en Harrenhal tras una serie de visiones que lo impulsaron a apoyar a Rhaenyra más plenamente, mientras que Rhaenyra y Alicent se reunieron en persona en una tensa conversación sobre cómo poner fin a la guerra.

Durante esa reunión, Alicent dijo que ayudaría a abrir la Fortaleza Roja y se marcharía con Helaena y Jaehaera, pero Rhaenyra exigió la muerte de Aegon II como parte de cualquier acuerdo, dejando el conflicto sin resolver. El final concluyó con la guerra aún activa y ambos bandos preparándose para una batalla mayor en la tercera temporada, según informó IGN .

HBO también ha confirmado que " House of the Dragon" terminará con la cuarta temporada. Casey Bloys afirmó que la compañía siempre consideró que la historia tendría un final natural, y los informes indican que la temporada final se estrenará en 2028.

HBO también está avanzando con otros proyectos de " Juego de Tronos" , incluyendo " Un caballero de los siete reinos ", que está basado en las historias de Dunk y Egg de George RR Martin y se estrenó en enero de 2026, según ComicBook .