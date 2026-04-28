Un único vehículo que daba marcha atrás ha provocado una emergencia de conservación a gran escala en uno de los lugares más emblemáticos del patrimonio literario británico. Hall's Croft, la casa del siglo XVII en Stratford-upon-Avon vinculada directamente a la familia de William Shakespeare, ha sido declarada oficialmente en riesgo, mientras los expertos se enfrentan a costes de reparación que podrían alcanzar los 10 millones de libras esterlinas.

Una colisión que puso al descubierto un problema mucho más profundo.

En octubre de 2025, un vehículo dio marcha atrás y chocó contra el lateral de Hall's Croft, dañando parte de la estructura de madera catalogada como de Grado I y varias vigas originales del siglo XVII.

El impacto dejó secciones del muro más antiguo expuestas a la lluvia, la humedad y las fluctuaciones de temperatura, acelerando el deterioro de un edificio que ya era estructuralmente frágil. El Shakespeare Birthplace Trust confirmó en su momento que el choque causó "daños sustanciales" y obligó a realizar trabajos de estabilización de emergencia.

Lo que no se puede ignorar es que Hall's Croft no era una atracción patrimonial inmaculada que de repente se vio afectada por la desgracia. Ya estaba bajo presión.

Desde 2012, soportes de acero temporales sostenían partes de la propiedad, y las secciones inferiores de la casa habían sido objeto de una prolongada intervención de conservación. La colisión simplemente convirtió una difícil labor de preservación en un esfuerzo de rescate nacional de gran repercusión .

Por qué Hall's Croft es importante mucho más allá de Stratford

Hall's Croft no es un edificio más de la época Tudor catalogado en Warwickshire. Construido en 1613, se convirtió en el hogar de la hija mayor de Shakespeare, Susanna Hall, su esposo, el Dr. John Hall, y su hija Elizabeth, la única nieta del dramaturgo, a quien se sabe que conoció antes de su muerte en 1616.

Ese linaje confiere a la propiedad un valor excepcional incluso entre los numerosos lugares emblemáticos de Shakespeare en Stratford. Captura la continuidad doméstica de la historia de Shakespeare una vez que la carrera del dramaturgo alcanzó su punto álgido, preservando uno de los pocos espacios que aún se conservan donde vivió su familia directa.

El Shakespeare Birthplace Trust, que adquirió la propiedad en 1949 y la abrió al público dos años después, gestiona Hall's Croft junto con otros lugares relacionados con Shakespeare que reciben visitas de todo el mundo en la ciudad. Sin embargo, esta casa ha sido durante mucho tiempo una de las más difíciles de mantener técnicamente debido a su antigüedad, su estructura jacobina inalterada y la presión acumulada de décadas de turismo.

Por eso, la reciente designación de Patrimonio en Riesgo es mucho más que un simple trámite burocrático. El registro de Historic England está reservado para edificios considerados vulnerables al deterioro, los daños o la posible pérdida. Su inclusión indica que Hall's Croft ya no es una preocupación de mantenimiento rutinaria. Ahora es oficialmente uno de los bienes patrimoniales en peligro del país.

La pregunta de los 10 millones de libras

Los directores del fideicomiso ya han iniciado un programa inicial de estabilización de un millón de libras esterlinas, financiado en gran parte gracias a una importante donación del dramaturgo estadounidense Ken Ludwig, la mayor donación privada en la historia de la organización benéfica. Se prevé que esta fase se extienda hasta octubre de este año y tiene como objetivo consolidar la estructura para una intervención más profunda.

Pero esa suma apenas roza la superficie.

La restauración integral que se está planificando actualmente incluye reparaciones importantes en la fachada, la sustitución del tejado, una extensa conservación del interior y la eliminación o el rediseño de los elementos estructurales antiguos. Las estimaciones internas sitúan el coste total del proyecto entre 8 y 10 millones de libras esterlinas, una cifra que pone de manifiesto la cruda realidad económica que supone salvar edificios de gran valor nacional pero en mal estado.

Rachael North, directora ejecutiva de Shakespeare Birthplace Trust, afirmó que el estado de Hall's Croft exigía "una respuesta seria y constante".

"Hall's Croft es un edificio de excepcional importancia histórica, y su estado exige una respuesta seria y constante", declaró North en un comunicado de prensa. "Su inclusión en el Registro de Patrimonio en Peligro es un paso importante y necesario. Nos permite ser transparentes sobre los desafíos que enfrentamos y comenzar a forjar las alianzas necesarias para garantizar el futuro del edificio".

"Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de cuidar este legado, para que pueda seguir inspirando curiosidad, conexión y comprensión para las generaciones venideras".

Mientras tanto, Deborah Williams, directora de Historic England para la región de Midlands, describió su catalogación como un primer paso necesario para que el edificio vuelva a estar en uso.

Halls Croft es un edificio de importancia internacional y su inclusión en el Registro de Patrimonio en Riesgo es un primer paso positivo para ayudar a que vuelva a utilizarse. Sé que Shakespeare Birthplace Trust se toma muy en serio su papel como custodios de esta historia compartida y comprenden que ser incluidos en el Registro de Patrimonio en Riesgo es el primer paso para ser excluidos del mismo.

Por consiguiente, sin una financiación externa sustancial procedente de filántropos y patrocinadores institucionales, esta restauración no se producirá al nivel necesario.

Salvar la herencia de Shakespeare

El sector del patrimonio británico está repleto de nombres famosos vinculados a estructuras cada vez más vulnerables, y el prestigio literario no las protege automáticamente del colapso físico.

Hall's Croft goza de reconocimiento internacional, una gestión benéfica y el cariño del público; sin embargo, incluso en este caso, la fundación se enfrenta a una escasez de fondos antes de que comiencen las obras principales. Si una de las casas históricas más cotizadas de Inglaterra necesita un rescate de esta magnitud, queda patente la precariedad que ha alcanzado la conservación cuando los daños urgentes se suman a años de abandono acumulado.