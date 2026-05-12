Durante años, los científicos han estudiado la inteligencia de los delfines , pero pocos descubrimientos han sido tan notables como las excepcionales imágenes que muestran a los delfines utilizando esponjas como herramientas mientras cazan bajo el agua. Este comportamiento, observado principalmente en Shark Bay, Australia Occidental, revela una estrategia de caza especializada que ayuda a los delfines a explorar el fondo marino de forma segura mientras localizan presas ocultas.

Según los investigadores, las imágenes ofrecen información valiosa sobre el comportamiento de los delfines al cazar esponjas y las sorprendentes maneras en que los mamíferos marinos se adaptan a entornos difíciles. Este descubrimiento se ha convertido, además, en uno de los ejemplos más contundentes del uso de herramientas por parte de animales marinos salvajes.

A diferencia de la imagen juguetona que mucha gente asocia con los delfines, estos cazadores se mueven con cuidado por el lecho marino, utilizando esponjas marinas como equipo de protección mientras buscan peces enterrados bajo la arena y las rocas.

Los científicos del Proyecto de Investigación de Delfines de Shark Bay han estudiado este comportamiento durante décadas, y las grabaciones submarinas más recientes están ayudando a los investigadores a comprender cómo los delfines que cazan en el fondo marino resuelven problemas y transmiten conocimientos a las generaciones más jóvenes.

Lo que muestran las imágenes inéditas

Las imágenes muestran a delfines nariz de botella seleccionando esponjas marinas del fondo oceánico y colocándolas sobre sus hocicos antes de sumergirse a mayor profundidad. Los investigadores observaron a los delfines abriéndose paso entre sedimentos, escombros de coral y zonas rocosas en busca de presas ocultas bajo la superficie. Los científicos creen que la esponja actúa como una barrera protectora para el hocico del delfín. El fondo marino contiene conchas afiladas, rayas, rocas y corales abrasivos que podrían causar lesiones durante la caza.

El proceso de caza suele seguir varios pasos:

Un delfín selecciona una esponja marina adecuada. La esponja se coloca sobre el hocico. El delfín escudriña el fondo marino en busca de presas ocultas. Se remueven los sedimentos y los escombros para ahuyentar a los peces. La presa es capturada rápidamente una vez expuesta.

Los investigadores afirman que esta estrategia permite a los delfines acceder a fuentes de alimento inaccesibles para la mayoría de los demás depredadores marinos.

Según Earth.com , este comportamiento se considera uno de los ejemplos más claros de uso de herramientas marinas jamás documentados. La publicación destacó cómo los delfines continúan cazando eficazmente incluso llevando una esponja que interfiere parcialmente con la ecolocalización.

¿Cuál es el comportamiento de caza de esponjas de los delfines?

El comportamiento de caza de esponjas de los delfines se refiere a una técnica de alimentación única en la que los delfines utilizan esponjas marinas mientras buscan presas en el lecho marino.

Este comportamiento es poco común y se ha documentado principalmente en una pequeña población de delfines nariz de botella del Indo-Pacífico que habitan en Shark Bay. Los científicos estiman que solo un porcentaje limitado de los delfines locales practica regularmente la caza de esponjas.

Los investigadores creen que la búsqueda de peces en esponjas es especialmente útil para localizar peces enterrados bajo sedimentos o escondidos en grietas rocosas. Muchos de estos peces carecen de vejiga natatoria, lo que dificulta su detección únicamente mediante la ecolocalización. Esto significa que los delfines deben recurrir a la experiencia, el movimiento y las técnicas de búsqueda física para encontrar a sus presas con éxito.

Los científicos también señalan que la caza de esponjas suele producirse en aguas más profundas en comparación con muchos otros métodos de alimentación de los delfines.

¿Por qué los delfines usan esponjas como herramientas?

El descubrimiento de que los delfines utilizan esponjas como herramientas sorprendió a los investigadores, ya que el uso de herramientas se consideraba poco común fuera de los primates y ciertas aves.

Los científicos marinos creen ahora que la esponja cumple varias funciones importantes.

Protección contra lesiones

Una de las principales ventajas es la protección. Los delfines presionan repetidamente sus hocicos contra los fondos marinos accidentados, llenos de afilados fragmentos de coral y restos de conchas.

Sin la esponja, los delfines podrían correr el riesgo de:

Cortes y abrasiones

Lesiones causadas por rocas

Púas de raya

Daños causados por corales y conchas.

La esponja funciona casi como un acolchado protector durante las inmersiones de caza.

Mejor acceso a presas ocultas

Otro beneficio es el acceso a fuentes de alimento difíciles de alcanzar. Los delfines que cazan en el fondo marino suelen alimentarse de peces ocultos bajo la arena o escondidos entre las rocas.

Esto permite que los delfines que utilizan esponjas tengan acceso a presas que otros delfines podrían tener dificultades para localizar.

Caza en entornos desafiantes

Los investigadores afirman que la caza de esponjas es más común en canales profundos y terrenos submarinos accidentados, donde es más difícil detectar el alimento.

Este comportamiento puede ayudar a los delfines a sobrevivir en hábitats con oportunidades limitadas de alimentación.

¿Por qué los científicos consideran extraordinario este comportamiento?

El uso de herramientas se asocia ampliamente con la inteligencia porque requiere planificación, aprendizaje y adaptación. Los delfines que utilizan esponjas como herramientas demuestran todas estas características.

Los investigadores comparan con frecuencia el comportamiento de los delfines al cazar esponjas con ejemplos famosos del uso de herramientas por parte de los animales, entre los que se incluyen:

Chimpancés usando palos para recolectar insectos

Nutrias marinas rompiendo mariscos con piedras.

Cuervos que dan forma a herramientas a partir de ramas

Los delfines destacan porque realizan estas acciones bajo el agua, donde manipular objetos es mucho más difícil.

Un estudio publicado en ResearchGate sobre la transmisión cultural en delfines nariz de botella reveló que la caza de esponjas se aprende socialmente, no de forma instintiva. Los delfines jóvenes observan atentamente a sus parientes mayores antes de dominar el comportamiento por sí mismos.

Los científicos afirman que este tipo de aprendizaje se considera una forma de cultura animal.

Cómo las madres delfín enseñan a cazar esponjas

Uno de los descubrimientos más fascinantes es cómo se transmiten las habilidades para cazar esponjas de una generación a otra. Los investigadores observaron que las crías de delfín pasan años observando a sus madres cazar antes de intentar la técnica de forma independiente.

Los estudios sugieren que:

Las terneras hembras tienen más probabilidades de aprender a cazar esponjas. La mayoría de los delfines que se alimentan de esponjas pertenecen a linajes maternos emparentados. El proceso de aprendizaje puede durar varios años.

Los científicos creen que este sistema de enseñanza materna explica por qué este comportamiento se limita a ciertas familias de delfines. Earth.com también informó que los investigadores consideran la caza de esponjas como evidencia de transmisión cultural, donde el conocimiento se difunde socialmente en lugar de genéticamente.

Desafíos de la caza en el fondo marino

Si bien la caza de esponjas es efectiva, también es difícil.

Los delfines que cazan en el fondo marino deben lidiar con:

Visibilidad limitada bajo el agua

Terreno accidentado

presa oculta

Disminución de la eficiencia de la ecolocalización al transportar una esponja.

Algunos estudios sugieren que la esponja amortigua ligeramente las señales de sonar, lo que obliga a los delfines a adaptarse mientras navegan y cazan. Los investigadores comparan la experiencia con la de buscar objetos bajo el agua usando guantes gruesos o una máscara que afecta la visión y el oído.

A pesar de estos obstáculos, los delfines que utilizan esponjas siguen cazando con éxito, lo que, según los científicos, demuestra un aprendizaje avanzado y una gran conciencia ambiental.

Otros ejemplos de inteligencia de delfines

La caza de esponjas es solo un ejemplo del complejo comportamiento de los delfines documentado por los científicos.

Otros comportamientos destacables incluyen:

Bombardeo

Algunos delfines atrapan peces dentro de conchas vacías y sacuden las conchas sobre el agua para comerse a las presas atrapadas.

Caza cooperativa

En ocasiones, grupos de delfines trabajan juntos para acorralar a los peces en formaciones compactas antes de atacar.

Alimentación mediante anillos de barro

Ciertos delfines crean columnas circulares de lodo para atrapar bancos de peces en espacios confinados.

Los investigadores afirman que estas estrategias de caza demuestran la adaptabilidad de los delfines a diferentes entornos. Según Phys.org , los delfines que utilizan esponjas pueden cazar presas que otros delfines evitan porque los peces son difíciles de detectar con los métodos de ecolocalización habituales.

Por qué este descubrimiento es importante para la ciencia marina.

Las crecientes investigaciones sobre el comportamiento de los delfines al cazar esponjas siguen transformando la comprensión científica de la inteligencia en los mamíferos marinos.

Los científicos creen que este comportamiento demuestra:

Capacidad para resolver problemas

Aprendizaje a largo plazo

enseñanza social

Adaptación ambiental

Este descubrimiento también subraya la importancia de proteger hábitats como Shark Bay, donde comunidades únicas de delfines siguen mostrando comportamientos especializados que rara vez se ven en otros lugares.

Investigadores marinos advierten que la destrucción del hábitat, la contaminación y los cambios ambientales relacionados con el clima podrían amenazar a estas poblaciones y sus comportamientos culturales en el futuro.

Lo que revela el uso de esponjas como herramientas por parte de los delfines sobre la vida marina.

Unas imágenes inéditas de delfines usando esponjas como herramientas ofrecen una visión excepcional de la compleja vida marina. Este comportamiento revela cómo los delfines que cazan en el fondo marino se adaptan a entornos peligrosos, localizan presas difíciles y transmiten conocimientos especializados de generación en generación.

Los científicos siguen estudiando el comportamiento de los delfines al cazar esponjas para comprender mejor cómo evoluciona la inteligencia en el océano. Cada nueva observación se suma a la creciente evidencia de que los delfines poseen capacidades de aprendizaje avanzadas que antes se creían exclusivas de los primates y un pequeño número de animales terrestres.

A medida que mejora la tecnología de investigación submarina, los investigadores creen que pronto podrían descubrirse comportamientos aún más sorprendentes de los delfines bajo la superficie del mar.

Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué los delfines usan esponjas como herramientas?

Los delfines usan esponjas marinas para proteger sus hocicos mientras buscan peces ocultos en el fondo marino. La esponja actúa como un amortiguador contra rocas afiladas, conchas y corales durante sus inmersiones de caza.

2. ¿Cuál es el comportamiento de caza de esponjas de los delfines?

El comportamiento de los delfines de cazar esponjas es una técnica de alimentación especializada en la que los delfines colocan esponjas marinas sobre sus hocicos mientras buscan presas escondidas bajo la arena y los escombros en el lecho marino.

3. ¿Dónde viven los delfines que utilizan esponjas como herramientas?

La mayoría de los delfines conocidos que utilizan esponjas viven en Shark Bay, Australia Occidental, donde los investigadores han estudiado este comportamiento durante décadas.