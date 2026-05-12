Sabrina Carpenter ha creado una identidad de moda que evoca un viaje a través de distintas décadas de glamour, desde los flecos de los años 20 y las siluetas del viejo Hollywood hasta los estampados del Pop Art y la indumentaria teatral retro estadounidense. Su estilo va más allá de la mera estética; se trata de hacer referencia a la historia de la moda de una manera que, a la vez, resulta moderna, divertida y muy actual.

Para su 27 cumpleaños, sorprendió a sus fans con una publicación en Instagram. Llevaba un vestido midi color ciruela que evocaba la moda de los años 20, con volantes de flecos de seda en diagonal. Un gran aplique floral del mismo tono en el busto añadía un detalle escultural, aportando un toque delicado pero impactante.

Su publicación decía: "Sabes que es tu cumpleaños cuando la gente empieza a desearte feliz cumpleaños".

La última publicación de la cantante en redes sociales añade un nuevo capítulo a su estética en constante evolución. Al mismo tiempo, es la excusa perfecta para repasar algunos de sus looks vintage más impactantes de sus apariciones y actuaciones recientes.

Piensa en esto como un repaso a su estilo. A continuación, te mostramos siete conjuntos que destacan y que demuestran cómo transforma referencias de moda clásicas en una energía de estrella del pop moderna de la que puedes inspirarte.

Un rápido regreso al estilo vintage.

Esto no es solo un análisis de su atuendo de cumpleaños. Se trata, en cambio, de una selección de siete conjuntos vintage-glamurosos que definen el universo estilístico de Carpenter.

Cada conjunto se inspira en una época diferente, ofreciéndote una mezcla de inspiración que va desde la alta costura del Pop Art hasta el estilo pin-up estadounidense y el glamour del viejo Hollywood.

1. Energía de la alta costura del arte pop

En este look, Carpenter fusiona con audacia la alta costura de los 90 con la influencia del arte pop de los 60. El vestido ceñido al cuerpo reinterpreta la estética de Gianni Versace de 1991, famosa por sus estampados al estilo de Andy Warhol.

La imagen de Marilyn Monroe aparece estampada en tonos rosa eléctrico, amarillo y rojo, creando un efecto de collage. El escote corazón y el tirante halter adornado con cuentas multicolores le dan estructura al vestido.

2. Vestido de fantasía de carrete de película

Este vestido inspirado en el viejo Hollywood, que lució durante la Gala Met de 2026 , da un giro más experimental.

Enrollados de carretes de película se entrelazan diagonalmente alrededor del corpiño, creando una silueta escultural y ceñida. La falda, de tela negra transparente con detalles de pedrería y una abertura lateral hasta el muslo, aporta movimiento y un toque vanguardista. Un tocado con flecos de cristal, al estilo de los años 20, se posa sobre la frente, combinado con suaves ondas recogidas y un maquillaje neutro para un acabado inspirado en el cine mudo.

3. Vaquera Glamurosa Americana

Aquí, el estilo clásico estadounidense recibe una actualización digna de un estadio.

Una camisa de cuadros vichy en blanco y negro con lazada frontal se combina con un canesú de estilo western y flecos de oropel rojo que reflejan la luz en el escenario. Unos shorts vaqueros de mezclilla índigo oscuro, cubiertos de lentejuelas azules para un brillo extra, se combinan con botas vaqueras bordadas.

Un pañuelo de cuadros vichy y unos voluminosos rizos rubios completan el look pin-up con toques country-pop, dando a las referencias clásicas del oeste un toque pop moderno.

4. Momento de escenario con estilo picnic

Esta versión de su estética retro western se inclina hacia lo más alegre y desenfadado. Una camisa de cuadros vichy amarilla y blanca está anudada a la cintura, creando una silueta corta con un aire campestre de los años 50.

Los sutiles detalles de lentejuelas aportan brillo escénico, combinados con los mismos shorts de lentejuelas para lograr coherencia. Mientras tanto, las botas vaqueras blancas y un pañuelo de cuadros a juego completan el look.

5. Glamour carmesí del viejo Hollywood

Este momento en la alfombra roja evoca el estilo del viejo Hollywood con un toque moderno.

Un vestido de encaje carmesí transparente crea un llamativo efecto de " vestido desnudo ", equilibrado por una boa de piel sintética lavanda que cubre los brazos. La silueta es de manga larga y llega hasta el suelo. Unas suaves ondas al estilo de los años 40 y unos labios malva intenso le dan al conjunto un aire clásico de Hollywood.

6. Conjunto Mod con estampado de leopardo

El conjunto se inspira en la moda mod de los años 60 con un toque elegante y sofisticado. El blazer negro con peplum se realza con detalles de estampado de leopardo en el cuello y los puños. Además, incluye una boina a juego.

La minifalda, las medias transparentes y los tacones de plataforma le dan un toque más moderno al look. Un bolso estructurado estilo neceser añade el toque retro final, combinando la obsesión por los estampados felinos con una sastrería impecable.

7. Estilo marinero vintage con un toque retro

Aquí tenemos otro look vintage de Sabrina Carpenter. Este conjunto de rayas rojas y blancas se completa con un top balconette y una falda vaporosa transparente. Un pañuelo de seda atado bajo la barbilla evoca el glamour viajero de los años 50. Además, unos labios rojos intensos y accesorios a juego completan la estética de estrella de cine de mediados de siglo.

El lenguaje del estilo característico de Sabrina Carpenter

Su estilo se inspira constantemente en épocas de la moda vintage, pero nunca de forma literal. En cambio, cada look combina referencias de distintas décadas y las transforma en algo que resulta elegante, sofisticado y claramente moderno. Esa mezcla de estructura, nostalgia y dramatismo desenfadado es lo que hace que su identidad en la moda sea inconfundible.

En sus actuaciones y apariciones públicas, su vestuario se presenta como una cronología visual del glamour. Cada uno de sus atuendos refleja un momento clave en su personaje.

Desde los flecos estilo flapper hasta los estampados pop art y las siluetas del viejo Hollywood, el estilo siempre vuelve a un mismo punto: la moda vintage reinventada para un mundo de estrellas del pop que se nutre de la personalidad y el espectáculo.