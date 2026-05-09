Un caso de asesinato-suicidio en uno de los barrios más ricos de Houston ha dejado a toda una comunidad intentando comprender cómo una familia conocida por su éxito, sus viajes y su hospitalidad acabó sumida en una violencia inimaginable.

Según la policía, el restaurador Matthew Mitchell asesinó a tiros a su esposa embarazada, Thy Mitchell, y a sus dos hijos, Maya y Max, dentro de la casa familiar en River Oaks, antes de quitarse la vida. El caso ha conmocionado a muchos debido a la impecable imagen pública de la familia, un patrón que se observa en varios de los casos de homicidio familiar más escalofriantes del mundo, donde la tragedia se desarrolla tras puertas aparentemente comunes.

Un caso de asesinato-suicidio en River Oaks deja a Houston conmocionada.

La policía de Houston fue llamada a la casa de la familia Mitchell en la calle Kingston el 4 de mayo después de que una niñera y un familiar se preocuparan al no tener noticias de la familia durante más de un día.

Dentro de la lujosa propiedad de River Oaks, los agentes encontraron a Matthew Mitchell, de 52 años, a su esposa Thy Mitchell, de 39, y a sus hijos —Maya, de ocho años, y Max, de cuatro— muertos por heridas de bala. Las autoridades creen que Matthew asesinó a su familia antes de suicidarse.

La policía no ha revelado públicamente el móvil del crimen, y los investigadores afirman que no existían denuncias conocidas de violencia doméstica relacionadas con la vivienda antes de los asesinatos.

La tragedia conmocionó al sector de la restauración de Houston, donde la pareja era conocida por ser los artífices de Traveller's Table y Traveller's Cart. Amigos y compañeros los describieron como personas ambiciosas, creativas y muy comprometidas con la comunidad.

1. El caso de Chris Benoit sacudió a la WWE y al mundo del deporte.

Uno de los casos de asesinato-suicidio más infames de la cultura pop estadounidense moderna involucró al exluchador de la WWE, Chris Benoit, en junio de 2007.

Según los investigadores, Benoit estranguló a su esposa Nancy antes de asesinar a su hijo Daniel, de 7 años, en su casa de Georgia. Posteriormente, se suicidó en el gimnasio de su casa.

Los asesinatos se desarrollaron a lo largo de varios días y conmocionaron a los fanáticos de la lucha libre en todo el mundo. Exámenes posteriores revelaron que Benoit sufrió un traumatismo cerebral grave relacionado con repetidas conmociones cerebrales y encefalopatía traumática crónica, comúnmente conocida como ETC.

Este caso cambió para siempre los debates en torno a las lesiones en la cabeza en la lucha libre profesional y en el deporte en general.

2. La masacre de Margaret River horrorizó a Australia.

En mayo de 2018, el granjero australiano Peter Miles asesinó a siete miembros de su familia en una propiedad rural cerca de Margaret River antes de quitarse la vida.

Entre las víctimas se encontraban su esposa, su hija, su yerno y cuatro nietos de entre 4 y 14 años.

La policía informó que los tiroteos ocurrieron en varias zonas de la propiedad, lo que lo convierte en uno de los casos de homicidio familiar más mortíferos de Australia en décadas.

3. Los asesinatos de la familia Utah en 2023

Los asesinatos perpetrados por Michael Haight en enero de 2023 en Enoch, Utah, también devastaron a toda una comunidad.

On January 4, 2023, a tragic familicide took place in Utah, USA, where a father killed seven members of his family, including two adults and five children.



Authorities identified 42-year-old Michael Haight, as the perpetrator of the crime.



His wife, Tausha Haight, often... pic.twitter.com/V9AgBUfI73 — Morbid Knowledge (@MorbidKnowledge) April 11, 2024

Según las autoridades, Haight disparó y mató a su esposa Tausha, a la madre de esta y a los cinco hijos de la pareja antes de suicidarse. Posteriormente, los investigadores revelaron que los asesinatos ocurrieron durante un proceso de divorcio y tras sospechas previas relacionadas con investigaciones de abuso infantil.

El caso se convirtió en uno de los casos de exterminio familiar más comentados de los últimos años debido al número de víctimas y a los informes que indicaban que las tensiones dentro del hogar se habían intensificado antes de los asesinatos.

4. El millonario Christopher Foster incendió la mansión familiar.

El empresario británico Christopher Foster se convirtió en el centro de un impactante caso de asesinato-suicidio en el Reino Unido en 2008, después de que la policía descubriera a su familia muerta dentro de su extensa finca en Shropshire.

Los investigadores concluyeron que Foster disparó a su esposa Jill y a su hija adolescente Kirstie antes de prender fuego a la mansión con grandes cantidades de petróleo. También mató a varias mascotas de la familia antes de morir en el incendio.

This is the last photo of Christopher Foster with his wife Jill and daughter Kirstie. He was a millionaire facing huge debts, ab*sed his brother and had at least eight mistresses. He k*lled his wife and daughter, k*lled their animals, set his house ablaze-and took his own life. pic.twitter.com/IirdKOxDTr — Morbid Knowledge (@MorbidKnowledge) March 9, 2026

Posteriormente, las autoridades vincularon los asesinatos con graves problemas financieros que amenazaban el imperio empresarial de Foster.

El caso recibió una intensa cobertura mediática en Gran Bretaña porque vecinos y conocidos describieron a Foster como una persona tranquila y sociable en las horas previas a los asesinatos.

5. El asesinato-suicidio de Phil Hartman devastó Hollywood.

Las muertes en 1998 del comediante y actor Phil Hartman y su esposa Brynn Omdahl siguen siendo uno de los casos de asesinato-suicidio más desgarradores de Hollywood.

Según la policía, Omdahl disparó a Hartman mientras dormía en su casa de Los Ángeles, antes de quitarse la vida. Los dos hijos de la pareja se encontraban en la casa en ese momento, pero sobrevivieron.

Hartman, muy querido por su trabajo en Saturday Night Live y Los Simpson , era recordado como uno de los artistas más respetados de la comedia, lo que hace que la tragedia sea especialmente dolorosa para sus fans y compañeros.

6. El caso de Robert Mochrie se convirtió en objeto de un análisis de crímenes reales.

El caso del familicidio de Robert Mochrie en el Reino Unido fue posteriormente objeto de numerosos debates en documentales y estudios de psicología criminal.

Mochrie asesinó a su esposa e hijos antes de quitarse la vida, dejando tras de sí escritos que, según los investigadores, reflejaban una mentalidad profundamente controladora.

Los expertos que examinaron el caso se centraron en la psicología que hay detrás de los "aniquiladores de familias": perpetradores que asesinan a familias enteras antes de suicidarse, a menudo creyendo que están evitando a sus seres queridos las dificultades o el abandono.

El caso de River Oaks se suma a una larga historia de homicidios familiares.

Si bien cada caso presenta sus propias circunstancias, muchas de estas tragedias comparten temas comunes, como crisis personales ocultas, control, presión financiera, rupturas de relaciones o problemas de salud mental que no eran visibles públicamente con anterioridad.

En Houston, los investigadores no han revelado el móvil del crimen de Mitchell, y la policía ha recalcado que la investigación continúa. Mientras tanto, surgen diversas teorías, ya que muchos afirman que el caso carece de sentido debido a las numerosas inconsistencias.