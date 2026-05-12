La demanda entre Blake Lively y Justin Baldoni ha dado un giro decisivo después de que, según se informa, un juez federal se negara a permitir más presentaciones por parte del equipo legal de Blake Lively, lo que indica que el tribunal se está encaminando ahora hacia un fallo final sobre los asuntos restantes del caso.

Este acontecimiento se produce cuando la larga disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni se acerca a su resolución, en particular en lo que respecta a cuestiones relacionadas con los honorarios legales y los posibles daños y perjuicios.

Según documentos judiciales obtenidos por TMZ , el juez ha dejado claro que no se necesitan alegatos ni argumentos adicionales antes de emitir una decisión.

Lo que en un principio era un conflicto legal más amplio vinculado a las acusaciones en torno a la película 'It Ends With Us', se ha reducido ahora a una fase procesal final, en la que ambas partes esperan el veredicto final del tribunal.

El tribunal da señales de que ya ha escuchado suficiente en la batalla legal en curso.

La última actualización sobre la resolución judicial del caso de Blake Lively sugiere que el juez federal que supervisa el caso está listo para dar por concluido el asunto sin necesidad de que ninguna de las partes presente más alegaciones.

Según los informes, el juez denegó la solicitud de Lively de presentar alegatos o pruebas adicionales como parte de su argumento para la recuperación de honorarios legales e indemnización por daños y perjuicios. Esto, en la práctica, frustra uno de sus últimos intentos procesales para ampliar el expediente antes de la sentencia.

La decisión se ha interpretado como una postura firme del tribunal, que indica que los documentos presentados hasta el momento son suficientes para proceder a dictar sentencia.

En pocas palabras, el juez federal deniega la presentación de documentos adicionales y el caso está entrando ahora en su fase final de toma de decisiones.

@nypost you know damn well @blakelively did NOT settle with Justin Baldoni. Justin WON at Summary Judgment and #FakeBlake willingly DROPPED her 3 remaining claims AFTER Justin was no longer part of the case and AFTER evidence surfaced that she asked @Sony to destroy evidence so🖕 https://t.co/WoYAYKFzjW — Teresa’s Old Forehead (@TREddieMUNSTER) May 11, 2026

De qué trata realmente la disputa legal.

En el centro de la batalla legal de Hollywood , la disputa por "It Ends With Us" es una contrademanda por difamación presentada por Justin Baldoni, que posteriormente fue desestimada, pero que aún influye en los argumentos restantes sobre los costos legales.

Blake Lively ha sostenido que tiene derecho a recuperar los honorarios legales y los daños y perjuicios según la ley de California, argumentando que la contrademanda de Baldoni fue una represalia tras sus anteriores acusaciones relacionadas con el presunto acoso sexual en el set.

Si bien la contrademanda en sí ya no está en curso, la cuestión de si generó gastos legales recuperables sigue sin resolverse.

Es aquí donde la contrademanda por difamación de Justin Baldoni sigue siendo relevante, incluso después de su desestimación, ya que sirve de base para el argumento de Lively sobre la recuperación financiera.

Los honorarios legales y las indemnizaciones se convierten en el punto final de la controversia.

La cuestión pendiente en la disputa sobre honorarios legales e indemnización por daños y perjuicios de Blake Lively es si ella reúne los requisitos para ser considerada la parte vencedora con derecho a reembolso.

Su equipo legal ya había presentado mociones al inicio del caso, pero intentó reforzar su posición con argumentos adicionales y material de apoyo. Dicha solicitud ha sido rechazada.

Según los documentos judiciales, el juez se está preparando para dictar sentencia basándose únicamente en las pruebas existentes, sin presentar más alegatos por ninguna de las partes.

Esto supone una reducción significativa del alcance del caso, que pasa de ser una batalla legal activa a una fase de sentencia definitiva.

Por qué el juez rechazó los informes adicionales

La decisión del juez de denegar la presentación de más documentos parece basarse en la eficiencia procesal y la gestión del caso, y algunos informes sugieren frustración por los prolongados intercambios de presentaciones.

Aunque no se ha emitido ninguna crítica formal en el expediente judicial, TMZ informa que el tribunal estaba listo para proceder sin más argumentos, lo que indica que el expediente probatorio ya estaba completo.

En términos legales, esto significa que el juez considera que el tribunal cuenta con información suficiente para emitir una decisión final sobre los honorarios legales y los daños y perjuicios sin prolongar más el proceso.

¿Qué sucede a continuación en el caso?

Mientras el juez prepara su fallo final, tanto Blake Lively como Justin Baldoni se encuentran en la fase de espera.

El resultado determinará si Lively puede recuperar los gastos legales incurridos en la contrademanda por difamación y cómo interpretará finalmente el tribunal las reclamaciones según la ley de California.

Para quienes siguen de cerca la actualización del fallo judicial sobre Blake Lively, esto marca uno de los capítulos finales de una disputa que ha combinado la atención de la industria del entretenimiento con serias cuestiones legales.

Un momento legal más amplio en Hollywood

Más allá de los tribunales, el caso se ha convertido en parte de un patrón más amplio de disputas de alto perfil en el mundo del entretenimiento, vinculadas a demandas por difamación, acusaciones laborales y estrategias de contrademanda en Hollywood.

Mientras la contrademanda por difamación de Justin Baldoni entra en la historia procesal, la atención se centra ahora en la decisión final del tribunal sobre quién paga qué y por qué. Ya no se trata de presentar nuevos documentos ni de debatir nuevos argumentos, sino de un camino cada vez más estrecho hacia un fallo definitivo que podría poner fin a una batalla legal en Hollywood que se ha desarrollado bajo un intenso escrutinio público. Lo que queda es una decisión judicial de gran trascendencia que no solo podría resolver la responsabilidad financiera, sino también determinar cómo se recordará, en última instancia, una de las disputas más seguidas de la industria.