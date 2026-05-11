Los partidarios de Baldoni han elogiado su decisión de presentar una contrademanda contra su compañera de reparto después de que Lively lo acusara de acoso sexual , entre otras cosas, tras el acuerdo alcanzado en el caso entre Justin Baldoni y Blake Lively.

Ahora que el caso ha concluido, sus seguidores se preguntan cuál será el siguiente paso. Se rumorea que Baldoni podría aparecer en una importante entrevista televisiva para hablar del caso, o que podría escribir un libro revelador sobre lo sucedido entre él y la estrella de 'Gossip Girl'.

Sin acuerdo de confidencialidad, sin orden de silencio para Justin Baldoni.

Varias fuentes han afirmado que Baldoni nunca firmó un acuerdo de confidencialidad, lo que significa que podría hablar del caso si quisiera. Otra persona cercana al caso afirmó que Baldoni quiere contar su versión de los hechos porque es importante para él. "Justin planea contar toda la historia. Esto ha sido importante para él desde el principio", dijo la fuente.

En X, el usuario Lair of the Manor 2.0 afirmó que no existe ninguna orden de silencio contra Baldoni, lo que significa que es libre de hablar del caso como desee. Sin embargo, decir que el actor ya está escribiendo su libro de memorias es incorrecto.

Según se informa, Justin Baldoni está escribiendo un libro y negociando una entrevista reveladora. Sin acuerdo de confidencialidad. Sin cláusula de silencio. Sin un silencio cuidadosamente orquestado. Lo que significa que tiene total libertad para hablar... y uno sospecha que Hollywood está empezando a ponerse nervioso, escribió el usuario.

Los internautas muestran su apoyo a Justin Baldoni.

Los partidarios de Baldoni lo elogiaron tras el acuerdo, y algunos lo describieron como inocente. Otros criticaron a Lively por haber iniciado la disputa y por no haber recibido la indemnización que solicitaba.

El usuario urbanmyths aludió al diagnóstico de neurodivergencia y TDAH de Baldoni como la razón por la que el actor a veces se muestra demasiado amigable y hablador. Un seguidor del actor acusó a Lively de aprovecharse de la debilidad de Baldoni y usarla en su contra.

It should be obvious to everyone now that Blake Lively tried to take advantage of a guy who describes himself as neurodivergent which causes him to be overly friendly and sometimes say things that he probably shouldn't, also known as foot in mouth disease which many of us suffer… pic.twitter.com/1dPNmLTcvc — Movies, politics, life. (@urbanmyths) May 9, 2026

"Blake vio la amabilidad de Justin Baldoni como una debilidad que podía aprovechar para apoderarse de su película, pero nadie capaz de actuar, dirigir, editar y producir una película de éxito es débil. Así que cuando ella lo atacó, él se defendió. A veces, las personas buenas son las que se defienden con más fuerza", escribió el fan.

Otro partidario expresó su confianza en que Baldoni finalmente hablaría públicamente sobre el caso y lograría el reconocimiento por su trabajo.

Mark my words. Justin Baldoni will find some unknown story that he is inspired by. He will make a film. And will stand on that Oscar stage one day. To a standing ovation for his talent and for his ability to withstand powerful people trying to ruin him. pic.twitter.com/jLXgqXBe80 — 🌹🇨🇦Tambits (@Tambits101) May 9, 2026

"Recuerden mis palabras. Justin Baldoni encontrará una historia desconocida que lo inspire. Hará una película. Y algún día estará en el escenario de los Óscar. Recibirá una ovación de pie por su talento y por su capacidad para resistir a personas poderosas que intentan arruinarlo", escribió el fan.

Blake Lively criticada

Algunos usuarios afirmaron que Lively había intentado dañar la reputación de Baldoni, pero no lo había conseguido.

If she had been a normal person and never made trouble for an innocent man, almost no one would know Baldoni. Hollywood’s mean girl made him famous, everything she did backfired. — Sonja (@sonjaphoto) May 9, 2026

"Si hubiera sido una persona normal y nunca le hubiera causado problemas a un hombre inocente, casi nadie conocería a Baldoni. La chica mala de Hollywood lo hizo famoso, y todo lo que hizo le salió mal", escribió alguien.

That poor man! She really tried to destroy him. I’m glad he had friends who could help him fight back. — Lady Demosthenes (@LadyDemosthenes) May 9, 2026

"¡Pobre hombre! Ella intentó destruirlo. Me alegra que tuviera amigos que pudieran ayudarlo a defenderse", comentó otra persona.

Tras llegar a un acuerdo, Baldoni optó por no asistir a la Gala del Met, pero Lively sí estuvo presente en la ceremonia de premios . Se creía que su asistencia era una estrategia , pero su abogado afirmó que todo formaba parte del deseo de la actriz de seguir adelante con su vida.