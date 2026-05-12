Drake lanzará su esperado álbum "ICEMAN" el 15 de mayo, y las especulaciones sobre su contenido son numerosas. Como siempre, Drake ha logrado mantener en secreto la información sobre su próximo proyecto.

De hecho, Drake mantiene en secreto la mayor parte de "ICEMAN". Sin embargo, según HotNewHipHop , ha habido algunas pistas, como la escultura de ICEMAN derritiéndose en Toronto, que han aumentado la expectación entre los fans.

A medida que se acerca el lanzamiento del álbum, han comenzado a surgir filtraciones e informes de fuentes internas. El 11 de mayo, el locutor de radio Charlamagne Tha God reveló en The Breakfast Club que los raperos A$AP Rocky y DJ Khaled son blanco de "ataques directos" en el álbum.

Para aumentar aún más la expectación, el usuario de Twitter @thesourcemzk reveló que Future, Molly Santana y Karol G figuran entre los artistas invitados en "ICEMAN". Se esperan más colaboradores, pero estos tres nombres son los que más se comentan actualmente.

FUTURE IS ON DRAKE’S NEW ALBUM “ICEMAN” OUT MAY 15 🦅🧊 pic.twitter.com/0Ok0WNPo5X — Kongo (@KongoFuture) May 11, 2026

Desde hace meses se rumorea la participación de Future, aunque algunos fans siguen mostrándose escépticos debido a su papel en la disputa de 2024 entre Drake y Kendrick Lamar. El tema de Future, "Like That", apareció en We Don't Trust You, un proyecto en colaboración con Metro Boomin.

La colaboración con Karol G podría marcar una entrada importante de Drake en el mundo del reguetón. Además, Molly Santana es una rapera underground, a quien suelen comparar con Playboi Carti por su estilo único.

La diversidad de estos artistas implica que "ICEMAN" incluirá canciones de distintos géneros en su álbum. Sus seguidores esperan con ansias escuchar el resultado de esta colaboración, junto con otros artistas emergentes.

Drake transforma su sitio web para promocionar ICEMAN.

Por otra parte, The Source informó que Drake intensificó la promoción de su próximo álbum, "ICEMAN", transformando su sitio web Drake Related en una réplica congelada y cubierta de hielo de su mansión en Toronto, The Embassy. El lanzamiento rápidamente captó la atención en línea, y los fans especularon sobre la fecha de lanzamiento y el concepto del álbum.

El presentador y personalidad de los medios, DJ Akademiks, describió el lanzamiento de "ICEMAN" como un momento cultural trascendental, afirmando que las semanas previas al álbum son especiales porque la opinión pública y las críticas cambiarán una vez que el proyecto se publique oficialmente. Aseguró que algunos críticos solo muestran su apoyo ahora debido a la gran expectación que rodea el lanzamiento.

Akademiks también reflexionó sobre la antigua rivalidad de Drake con Kendrick Lamar, argumentando que la opinión pública durante esa batalla estuvo más influenciada por las narrativas en línea que por la música en sí. Considera que la escena actual del hip-hop carece de grandes lanzamientos y predijo que "ICEMAN" podría dominar el género durante todo el año.