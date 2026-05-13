Justin Baldoni y Blake Lively aún podrían volver a coincidir en un mismo plató, ya que algunas fuentes afirman que el director está considerando una secuela de "It Ends With Us" a pesar de que los antiguos coprotagonistas siguen inmersos en una tensa batalla legal en Nueva York.

Las nuevas especulaciones sobre Justin Baldoni y Blake Lively surgen días después de su sorpresivo acuerdo extrajudicial por su conducta en el set de rodaje, y justo cuando un juez tomó medidas para frenar el último intento de Lively de reclamar daños y perjuicios adicionales.

Esta frágil tregua llega tras casi dos años de controversia en torno a la adaptación del bestseller de Colleen Hoover , It Ends With Us , que Baldoni dirigió y produjo y en la que Lively fue la protagonista.

La disputa se extendió mucho más allá de la película en sí, derivando en demandas cruzadas, una demanda por difamación desestimada por 400 millones de dólares y un caso paralelo por presunto acoso sexual y represalias que fue significativamente debilitado por el tribunal a principios de este año.

Según TMZ , Lively sufrió recientemente otro revés en este proceso judicial tan seguido. El medio informó que un tribunal de Nueva York se negó a permitir que la actriz de Gossip Girl presentara alegatos adicionales mientras se avanza hacia una decisión sobre si tiene derecho a honorarios legales e indemnización por daños y perjuicios derivados de la fallida demanda por difamación interpuesta por Baldoni.

Según los documentos judiciales citados por el sitio web, Lively no solo solicita que se cubran sus gastos legales, sino que también exige una indemnización compensatoria triplicada y daños punitivos.

Según se informa, sus abogados ya habían señalado este problema anteriormente en el caso y se estaban preparando para reforzar sus argumentos con nuevo material antes de que el juez diera por concluida la presentación de más alegatos por escrito.

La demanda sobre honorarios y daños se presentó tres días después de que Lively y Baldoni acordaran resolver su disputa , poco antes de que el caso fuera presentado ante un jurado. Baldoni había contrademandado previamente a Lively, a su esposo , Ryan Reynolds , y al New York Times , aunque esa extensa demanda por difamación de 400 millones de dólares fue desestimada por el tribunal.

El momento en que se alcanzó el acuerdo causó sorpresa, ya que se produjo tras otro revés para la posición de Lively. En un fallo del mes pasado, un juez desestimó elementos clave de su caso de acoso sexual y represalias de 2024, rechazando las acusaciones centrales y limitando las cuestiones legales que podían seguir adelante.

Justin Baldoni y Blake Lively vinculados a un futuro incierto en It Ends With Us

En medio de las disputas judiciales, las ambiciones profesionales de Baldoni para la franquicia han resurgido discretamente. Un artículo publicado el lunes 11 de mayo en el blog de Rob Shuter, 'Naughty But Nice', citaba a una fuente cercana al protagonista de Jane the Virgin , quien afirmó que Baldoni sigue interesado en continuar la historia en la pantalla.

"Justin sigue creyendo en estas historias y piensa que el público está listo para pasar página", declaró una fuente anónima. "Cree que por fin se puede volver a centrar la atención en el cine en lugar de en el drama".

It Ends With Us está basada en la exitosa novela homónima de Hoover. El libro que le sigue, It Starts With Us , se publicó como secuela y se ha comentado en los círculos de Hollywood como el siguiente paso lógico si la primera película tiene éxito. Según el informe de Substack, Baldoni, de 42 años, está estudiando cómo llevar esa segunda entrega a los cines.

Muchos dentro de la industria habían descartado discretamente cualquier posibilidad de continuación. "La gente realmente pensaba que la franquicia estaba muerta", declaró una fuente al boletín informativo, añadiendo que los estudios estaban "nerviosos" y los productores no estaban seguros de si el proyecto se había vuelto "demasiado tóxico para retomarlo".

Esa ansiedad no es de extrañar. Lively, de 38 años, presentó su demanda en diciembre de 2024, acusando a Baldoni y a su compañía, Wayfarer Studios, de fomentar un ambiente de trabajo hostil durante la producción de It Ends With Us .

Las acusaciones, que Baldoni refutó enérgicamente en su propia respuesta legal, convirtieron lo que había sido una adaptación de gran prestigio y repercusión mediática en una historia aleccionadora sobre las intrigas que se producen entre bastidores.

¿Podrían Justin Baldoni y Blake Lively volver a estar juntos de verdad?

La afirmación más llamativa de los últimos informes no es que Baldoni quiera una secuela, sino que, en teoría, estaría dispuesto a reunirse con Lively para ella. Una tercera fuente citada por 'Naughty But Nice' dijo que Baldoni "volvería a trabajar con Blake si eso ayudara a salvar la franquicia", y añadió que "no le interesa la venganza" y "solo quiere volver a hacer películas".

De ser cierta, se trata de una postura notablemente pragmática tras un año de demandas hostiles y escrutinio público. También subraya la estrecha relación entre Justin Baldoni y Blake Lively y el éxito comercial de It Ends With Us . Los libros de Hoover cuentan con una audiencia ya establecida; sustituir a figuras creativas clave podría complicar tanto el marketing como la recepción por parte de los fans.

Que el público vuelva a ver a Justin Baldoni y Blake Lively juntos en la pantalla dependerá menos de los rumores de reconciliación y más de los contratos, de los jefes de los estudios, reacios al riesgo, y de cuánto interés quede, tanto en Hollywood como fuera de él, por un capítulo más.