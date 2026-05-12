El equipo de Sean 'Diddy' Combs ha desmentido las afirmaciones de que Sarah Ferguson mantuvo en el pasado una relación secreta de "amigos con derechos" con el rapero, después de que las acusaciones publicadas en una biografía de la realeza provocaran una nueva polémica.

Las acusaciones surgieron después de que el autor especializado en la realeza, Andrew Lownie, abordara las alegaciones en su libro "Entitled", donde supuestamente afirmaba que Ferguson, la exesposa del príncipe Andrés, mantuvo una relación privada con Combs entre 2002 y 2004. Personas cercanas a ambas partes negaron rápidamente las acusaciones, y el portavoz de Diddy calificó la historia de "chisme totalmente ridículo".

El equipo de Diddy desmiente los rumores sobre Sarah Ferguson.

Según The Mirror, Juda Engelmayer, en representación de Combs, desestimó la historia de plano en declaraciones a The Mirror US . "Hoy están ocurriendo muchos acontecimientos importantes y trascendentales; este chisme totalmente ridículo no es uno de ellos", afirmó.

Fuentes cercanas a Ferguson también rechazaron enérgicamente las acusaciones. Una persona las calificó de "auténticas tonterías inventadas" en declaraciones al Telegraph . A pesar de ello, Lownie ha seguido defendiendo la información que sustenta las acusaciones.

"Lo respaldo, está basado íntegramente en información de antiguos empleados de P Diddy y Sarah Ferguson", declaró el autor al Sunday Times .

Según fuentes anónimas, Ferguson y Combs se conocieron en una fiesta en Nueva York organizada por Ghislaine Maxwell en 2002. Una fuente afirmó que posteriormente se hospedaron juntos en hoteles de lujo y mantuvieron una relación discreta durante varios años. Ninguna de estas acusaciones ha sido verificada de forma independiente.

Tampoco hay indicios en los informes de que Ferguson haya sido acusado de algún delito. No se ha anunciado ninguna acción legal relacionada con las acusaciones, y no se ha presentado públicamente ninguna prueba más allá de las fuentes anónimas citadas en el libro.

Denuncias de un ex empleado de Bad Boy Records contra Fergie

La noticia más reciente sobre Sarah Ferguson también incluía declaraciones de fuentes anónimas cercanas a Diddy. Un exempleado de Bad Boy Records supuestamente afirmó que Combs habló en una ocasión sobre encuentros sexuales con Ferguson, mientras que otra fuente anónima los describió como "amigos con derecho a roce". Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones se ha probado públicamente y no se ha presentado ninguna evidencia.

Algunos aspectos de la historia se basan en gran medida en declaraciones anónimas de personas con información privilegiada, en lugar de documentos o pruebas. Por ejemplo, también se alegó que uno de los perfumes de Combs estaba inspirado en las preferencias de Ferguson, aunque no se presentó ninguna evidencia que respaldara dicha afirmación.

¿Dónde está Fergie ahora?

Sarah Ferguson se ha mantenido mayormente alejada del foco mediático en 2026, mientras la atención seguía centrada en el príncipe Andrés y su relación con Jeffrey Epstein. Si bien Andrés se ha retirado en gran medida de la vida pública de la realeza, Ferguson aún participa en algunos eventos benéficos y apariciones ocasionales en los medios, aunque no con tanta frecuencia como antes.

A principios de este año, la publicación de documentos relacionados con Epstein volvió a poner de relieve algunas de las comunicaciones pasadas de Ferguson. Sin embargo, ella no ha sido acusada de ningún delito.

Incluso después de su divorcio, se cree que Ferguson y Andrew siguen siendo muy cercanos. Según los informes, continúan pasando mucho tiempo juntos en Royal Lodge en Windsor .

Al mismo tiempo, Ferguson se ha centrado en la concienciación sobre la salud tras hablar abiertamente sobre su tratamiento contra el cáncer durante los últimos dos años. Sigue apoyando a organizaciones benéficas contra el cáncer, promocionando algunos de sus libros y colaborando en proyectos solidarios, manteniéndose en gran medida alejada de los grandes escándalos de la realeza.