Los archivos sobre ovnis de Trump han causado revuelo entre grupos religiosos que afirman que una de las misteriosas naves es de origen bíblico.

La publicación por parte de la administración Trump de archivos desclasificados sobre ovnis ha desatado un intenso debate entre las comunidades religiosas, muchas de las cuales afirman que la nave de ocho puntas que aparece en una grabación es un ángel tal como se describe en la Biblia.

El video, grabado por un sensor infrarrojo del ejército estadounidense en 2013, muestra un área de alto contraste con un objeto en forma de estrella de ocho puntas con brazos de longitud alterna. Líderes religiosos, entre ellos el pastor texano Josh Howerton, destacaron el sorprendente parecido del objeto con la aterradora entidad descrita en el libro de Ezequiel.

¿Los archivos OVNI de Trump acaban de demostrar que los ángeles existen?

La congresista Anna Paulina se sumó al debate publicando en X una ilustración de un querubín. La foto generó reacciones encontradas porque se compartió sin contexto, y la sección de comentarios se llenó de teorías similares.

En el libro de Ezequiel, el profeta relató haber visto una entidad celestial de "ruedas dentro de ruedas" que brillaban como brasas ardientes y se movían sin girar. "Lo que intento señalar es la posible coincidencia entre una cosmología bíblica y algunas de las cosas que estás viendo en tu línea de tiempo", escribió Howerton en X.

UPDATE: as some have pointed out, there are some who are confident this was an optical illusion created by a type of lens flare (if I’m understanding correctly)



If that’s the case…



A) that’s why the first sentence says what it says



B) that’s why we constantly warn… https://t.co/6vt7Fgr3G7 — Josh Howerton (@howertonjosh) May 8, 2026

Posteriormente, revisó esa publicación, reconociendo una explicación científica para el objeto. "Como algunos han señalado, hay quienes están convencidos de que se trató de una ilusión óptica creada por un tipo de destello de lente (si lo he entendido bien)", afirmó.

"Eliminé la publicación original porque, aunque comenzaba con una advertencia de que no afirmaba que imagen = espiritual y terminaba con otra advertencia de que nadie sabe realmente qué era, lo más probable es que fuera un fenómeno completamente humano y, aun con las advertencias, podría inducir a error", añadió.

Los archivos OVNI de Trump exponen décadas de evidencia.

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenaron la semana pasada la desclasificación de aproximadamente 170 archivos sobre avistamientos de ovnis y fenómenos anómalos no identificados. Estos documentos prometen una transparencia sin precedentes al público estadounidense sobre eventos largamente especulados, incluyendo supuestas fotos de la Luna y transcripciones de las misiones Apolo .

El vídeo "Ezekiel", presentado a la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios por el Comando Central de Estados Unidos, formaba parte de una grabación de 106 segundos obtenida de una fuente militar. El informe no incluía ninguna descripción oral ni escrita de la observación, lo que alimentó las especulaciones sobre su origen.

Los archivos desclasificados también incluyen informes de "discos voladores" de la década de 1940, lo que marca los primeros incidentes de UAP documentados en la publicación. Esta amplitud histórica subraya el objetivo de la administración de contextualizar los avistamientos modernos dentro de décadas de fenómenos inexplicables.

Un segmento muestra entidades de un metro veinte de altura mencionadas en testimonios de testigos presenciales , aunque no existe un vínculo directo que las relacione con el vídeo de ocho puntas. Estos detalles surgen junto con otras referencias a estructuras en forma de estrella, ampliando el alcance de los archivos más allá de los objetos aéreos.

Recepción mixta por parte de creyentes, escépticos y críticos de Trump.

La Casa Blanca compartió el polémico video el lunes, lo que desató debates en línea entre creyentes y escépticos. Trump había descrito previamente las imágenes del OVNI del Pentágono como "un video increíble", avivando la curiosidad sin comentar sobre su origen extraterrestre.

El Departamento de Defensa había aclarado que vídeos similares eran auténticas grabaciones de la Armada, aunque señaló que el fenómeno seguía sin estar identificado. Los escépticos atribuyeron el objeto con forma de estrella a fallos en los sensores o en la tecnología infrarroja, desestimando las afirmaciones religiosas como meras teorías conspirativas.

La expectación y la controversia que siguieron a la publicación de los archivos han impulsado las tendencias en las redes sociales, y el hashtag #TrumpUFOFiles ha acumulado millones de visualizaciones desde el viernes. Los críticos de Trump se sumaron al debate y denunciaron la sospechosa coincidencia de fechas , alegando que se trata de una táctica para desviar la atención pública de asuntos más urgentes.