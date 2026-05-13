Elizabeth Smart cree que aún hay esperanza de que Nancy Guthrie pueda estar viva, incluso meses después de que su desaparición desencadenara una investigación activa.

Durante una entrevista con Erin Burnett en CNN, emitida el 5 de mayo, se le preguntó a Smart si creía que Guthrie podría haber sobrevivido. Su respuesta fue clara y contundente.

"Por supuesto. Podría seguir viva", dijo Smart.

Smart, quien fue secuestrada cuando era adolescente en 2002 y posteriormente rescatada, mencionó otros casos de personas desaparecidas durante mucho tiempo en los que las víctimas fueron encontradas con vida años después. Hizo hincapié en que el tiempo por sí solo no debe poner fin a la búsqueda.

"Estamos hablando de años y años, así que podría seguir viva", añadió. "Por supuesto que existe la posibilidad, pero hasta que no lo sepamos, tenemos que seguir buscando".

Según People , también recalcó que, independientemente del resultado, Guthrie merece respuestas. "De cualquier manera, merece volver a casa", dijo Smart.

Nancy Guthrie, de 84 años y madre de Savannah Guthrie, fue reportada como desaparecida de su casa en Tucson, Arizona, el 1 de febrero. Las autoridades creen que fue secuestrada tras no asistir a la iglesia después de una salida familiar. Aún no se ha identificado públicamente a ningún sospechoso.

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Elizabeth Smarts father, Ed Smart speaks about his daughter's kidnapping in 2002 & also gave insight on Nancy Guthrie’s disappearance 🙏🏼



He says he reached out to the Guthrie family - he didn’t hear back.



He also says “As a… pic.twitter.com/zniC9uFkMe — Adriienne F (@imadriienne) May 6, 2026

Elizabeth Smart afirma que Nancy Guthrie podría seguir viva.

Los investigadores han estado trabajando en lo que las autoridades describieron como un caso complejo. Las pruebas de ADN encontradas en el lugar de los hechos han complicado la investigación, y las autoridades han indicado que podrían pasar meses antes de que se comprendan completamente los resultados de laboratorio. El FBI también se ha unido a las autoridades locales en la búsqueda.

Además, algunos informes indicaron que se vio a un individuo enmascarado cerca de la casa de Guthrie aproximadamente a la hora de su desaparición, aunque los detalles aún están bajo investigación. Posteriormente, su casa fue acordonada como escena del crimen mientras las autoridades continuaban recabando pruebas.

Las declaraciones de Smart tienen especial relevancia debido a su propia experiencia. Fue secuestrada a los 14 años y retenida durante nueve meses antes de ser encontrada con vida en 2003, según informó Page Six .

Desde entonces, se ha convertido en una defensora pública de los niños desaparecidos y de las víctimas de delitos violentos. Su enfoque se ha centrado a menudo en mantener viva la esperanza en casos difíciles, especialmente cuando se dispone de poca información al inicio de las investigaciones.

Savannah se ausentó brevemente de su papel en "Today" a principios de este año, antes de regresar en abril, mientras seguía apoyando la búsqueda de su madre.