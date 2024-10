Las actrices latinas con una carrera como la de María Canals-Barrera pueden contarse con los dedos de las manos. Quizá hay que bajar a los de una mano para las que han hecho un personaje tan icónico y querido como el de la mamá en la querida serie de Disney 'Wizzards of Waverly Place', con Selena Gomez.

Ahora, regresa en la secuela 'Wizards Beyond Waverly Place' como la abuela, que se estrena el 29 de octubre, pero antes aparece en 'Seven Cemeteries', una película en la que encarna a una bruja que levanta zombies excriminales por una buena causa.

Canals-Barrera habló con ENSTARZ ¡Latino! sobre estos dos proyectos y más. Su vida profesional ha llegado a un punto en el que solo hace personajes que "hacen sentido". Esos dos no solo le parecieron interesantes, sino que responden a su necesidad de presentar a mujeres latinas que son "mucho más que cualquier estereotipo de la comunidad a la que pertenecen".

Una bruja diferente

"Ella es la bruja, en español, pero en el fondo prefiere hechicera", contó la artista. "Es una mujer muy vieja que se ve horrible, así que tuve que abandonar cualquier idea vanidad para interpretarla y la pasé muy bien. Fue muy divertido".

Según Canals-Barrera, La Bruja tiene momentos de vulnerabilidad y está dispuesto a hacer todo lo que haga falta para proteger a su pueblo. La película habla sobre una comunidad amenazada y un grupo de pandilleros muertos que regresan como zombies para ayudarlos. Ella es dura, pero es muy graciosa. Fue una experiencia increíble".

En 'Seven Cemeteries', Canals-Barrrera trabaja con Danny Trejo y Efrén Ramírez, dos artistas latinos que han dejado huellas indelebles en la cultura pop mundial. "Fue una experiencia increíble estar con ellos en el desierto por días", manifestó sobre el rodaje en Oklahoma City, bajo la dirección de John Lagere.

Te puede interesar: David Henrie habla sobre la relación de Selena Gómez y Benny Blanco

La abuela de Wavery place

Para esta artista, "las cosas para los artistas latinos en Hollywood no están cambiando con la velocidad necesaria. Todavía existe el deseo de separar a los que tenemos aparte a los que venimos de una cultura latina o hispana. He explicado muchas veces que hay grandes diferencias. Algunos son recién llegados a este país, otros tienen cuatro o cinco generaciones. Pero nada de eso nos hace menos parte del tejido de este país. Lo que sí ha cambiado es que se están contando más historias de latinos y eso es algo que me gusta".

Sin embargo, las oportunidades y los personajes "aun están muy lejos de lo que debe ser", por eso le encantó su personaje en la nueva versión de 'Dora, la exploradora' y aun más el de la mamá en 'Wizzards of Waverly Place'. Era un personaje que nadie dijo que era específicamente una latina, se transformó en eso.

"Tuve la oportunidad de interpretar a una mamá cuya prioridad era amar a sus hijos, asegurarse que no se metieran en demasiados líos, que no jugaran demasiado con su magia, que no se pelearan entre ellos y divertirse con ellos. Y después le pusimos el color de la herencia cultural de Theresa (Russo), no fue omitido, pero tampoco era todo en ella", recordó.

Lo mismo se ha repetido ahora con la abuela. "Además de todo eso, ahora soy una abuela muy glamorosa. La experiencia con el nuevo elenco fue espectacular. Creo que la gente lo va a disfrutar mucho", indicó.

'Seven Cemeteries' ya se puede ver en plataformas de streaming como Amazon Prime y Apple TV. Los dos primeros episodios de 'Wizards Beyond Waverly Place' se transmitrán el martes 29 de octubre en Disney Channel y al día siguiente en Disney+