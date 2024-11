La noche del 4 de noviembre, Ricky Martin, acompañado de sus hijos Matteo y Valentino, se unió al mitin de cierre de campaña de Kamala Harris en Filadelfia, Pensilvania.

El artista puertorriqueño, conocido tanto por su talento como por su activismo social, no solo se hizo presente en un acto de apoyo, sino también como parte de los artistas encargados de amenizar el evento.

En una publicación realizada por el ídolo boricua en su perfil de instagram se puede ver a él junto a sus gemelos en compañía de la candidata Kamala Harris.

La fotografía iba a acompañada de una descripción en la que el astro puertorriqueño no solo expresaba su apoyo a la demócrata, sino que declaraba que su visita era una "clase de historia" para sus hijos.

"Clase de historia para mis chicos. Es un placer actuar en su mitin en Filadelfia. No olviden votar, familia", expresó el cantante en redes sociales.

Del mismo modo, Ricky subió al escenario del mitin y ofreció un show lleno de energía y emoción que puso a bailar a los miles de votantes que se reunieron en las icónicas 'gradas de Rocky' para mostrar su apoyo a Kamala Harris, quien se enfrenta al candidatos republicano Donald Trump.

Además del puertorriqueño, Lady Gaga y Will.i.am. se tomaron el escenario para darle vida a una fiesta previa al gran día de elecciones. El exintegrante de Black Eyed Peas sorprendió a todos con una canción dedicada a la candidata titulada 'Yes, she can', título que hace alusión al slogan del expresidente Obama 'Yes, we can'.

De este modo, Ricky Martin ha confirmado, una vez más, su compromiso con la comunidad latina, especialmente con su gente en Puerto Rico, quienes han sido blancos de comentarios racista y xenófobos a lo largo de la campaña presidencial de Trump, así como fue durante su administración entre 2017 y 2021.

Recientemente el cantante se pronunció ante las declaraciones hechas por el comediante Tony Hinchcliffe durante un mitin en Nueva York, donde asistió como invitado del candidato Trump. Es esa ocasión Hinchcliffe se refirió a Puerto Rico como "una isla de basura flotante", lo que provocó las reacciones de algunos artistas como la de Ricky.

El boricua lamentó la situación y declaro que "por la dignidad de nuestra comunidad. Despierta familia, basta ya de tanto odio".

Del mismo modo, el artista está convencido que los puertorriqueños y latinos en general tienen el poder de cambiar la narrativa y serán los que tengan ese voto determinante en las elecciones que tendrán lugar este día 5 de noviembre.

"Lo que está en juego para los latinos en esta elección es más alto que nunca. Los latinos serán decisivos para lograr la victoria mañana (hoy)", manifestó el cantante.

Ante esta situación, Estados Unidos le hace frente a una elección que puede cambiar y determinar el futuro de la comunidad latina presente en su territorio. Tras varios meses de campaña, finalmente se conocerá a quien ocupará el despacho presidencial los próximos cuatro años.