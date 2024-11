Luego de varias negativas, los miembros de la icónica banda Timbiriche, Paulina Rubio, Erik Rubin y Benny Ibarra se reunieron a pasar un tiempo juntos. Este tan esperado encuentro tomó por sorpresa a los fans, especialmente por las reiteradas negativas de la chica dorada a las diversas reuniones que el grupo ha tenido.

La fotografía de tres de los miembros fundadores del grupo infantil se hizo viral luego de que Erik la publicara a través de sus historias de instagram. En el retrato, los interpretes se ven compartiendo de un ameno momento, pero la cercanía de Erik y Paulina en la imagen revivió el recuerdo de antiguos romances y escándalos.

¿Será que habrá un reencuentro de Timbiriche incluyendo a Paulina Rubio? 😱 pic.twitter.com/rmuhAa0UHp — Programa Hoy (@programa_hoy) November 6, 2024

¿Qué pasó entre Erik y la chica dorada?

Para los fans de la banda, es imposible no recordar el escandaloso capítulo que involucró a Erik y Paulina en el pasado y que llevó a la emblemática rubia a enemistarse con Alejandra Guzmán.

Todo esto ocurrió cuando Erick sostenía una relación amorosa con 'La Guzmán' en la década de 1990 luego de haber coincidido en varios eventos y foros por sus carreras.

Sin embargo, este vínculo no le impidió al integrante de Timbiriche posar sus ojos en una de sus compañeras, y por supuesto, hablamos de Paulina. A pesar de que la relación con la hija de Silvia Pinal era pública, los dos miembros de la banda sostuvieron un romance clandestino, del cual Alejandra terminaría enterándose.

Este triángulo amoroso tuvo como resultado la rivalidad entre ambas artistas, quienes recurrieron a la música para enviarse mensajes cifrados en letras como las de 'Mío', por parte de Paulina, y 'Ey güera' como respuesta de La Guzmán.

En una entrevista dada por Erik a Yordi Rosado, el artista cuenta cómo fue que sucedió todo este embrollo, destacando que le hizo creer a Paulina que había terminado su relación con Alejandra para poder estar con ella.

"Yo iba a verla para cortarla (a Alejandra), pero obviamente no corté nada. Al día siguiente llegué en la mañana ya que estábamos de gira y me dice (Paulina) '¿qué onda? ¿Cómo te fue?' y yo le dije que 'ahora sí ya estuvo'. Le dije que ya había cortado a Alejandra", relató el cantante.

A pesar del drama, ambas artistas han demostrado mantener una relación amistosa con Erick en los últimos años. En cuanto a ellas, también dejaron atrás la rivalidad y en 2022 realizaron una gira colaborativa por algunos escenarios de Estados Unidos, a la cual titularon 'Perrísimas Tour'.

Las negativas de Paulina a Timbiriche

Por otro lado, la fotografía del reencuentro de los tres miembros de la banda causó intriga por las continuas negativas que Paulina ha tenido a cualquier intento de reunión con sus excompañeros de banda.

Aunque la situación más reciente ha sido el rechazo a la gira del reencuentro de Timbiriche (supuestamente por temas de dinero), esta no es la primera vez que la chica dorada se opone a ser parte de algún proyecto que involucre a la agrupación.

La misma situación ocurrió en 2017, cuando la intérprete de 'Ni una sola palabra' se inclinó por formar parte del 90s Pop Tour, tras rechazar una gira con sus excompañeros. En aquella ocasión, Sasha Sokol miembro de Timbiriche, señaló que era comprensible no tomar un compromiso de una gira que demanda varias fechas cuando se sabe que ella es una persona ocupada.

De igual forma, en 2022, la banda se reunió para celebrar sus 40 años y la gran ausencia fue la de Paulina. En las fotos que se hicieron virales fue posible ver a los integrantes pasando un buen rato.

Plan B: Timbiriche se reencontrará una vez más pero sin Paulina Rubio y Thalía https://t.co/jNZanq5Sud pic.twitter.com/TPKj2VhKwM — INFO7MTY (@info7mty) June 21, 2017

Pero las giras no son el único tipo de proyecto al que Paulina ha dicho que no. En 2014, la cantante tampoco quiso formar parte del libro escrito por Álix Bauer, una de las integrantes de Timbiriche, donde cada uno de sus compañeros contaría sus experiencias dentro de la agrupación. Tras ser contactada por Bauer, Paulina declaró no tener la intención de formar parte del proyecto.

Hasta el momento, Paulina no ha confirmado tener ningún tipo de problema con sus excompañeros, alegando que siempre tiene diversos compromisos que le impiden formar parte de las proyectos y reencuentros. Este encuentro junto a Benny y Erik tal vez sea el primer paso para el reencuentro de la chica dorada con los demás integrantes del querido grupo Timbiriche.