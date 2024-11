Tres años de espera han sido suficientes para que Yeimy Montoya y Charly Flow se reencuentren en la tercera temporada de la exitosa telenovela 'La Reina del Flow' y revivan su amor. Unos cuantos actores del elenco principal llegan para continuar la historia, otros han preferido descartar la oportunidad.

Recientemente, a través de un comunicado expuesto en redes sociales, el canal 'Caracol Televisión' confirmó los nuevos 80 capítulos de la serie que marcó un antes y un después en Colombia.

Los actores Carolina Ramírez, Carlos Torres, Mariana Gómez, Juan Manuel Restrepo, Mariana Garzón y Adriana Arango dirán presente en la ficción que se centrará nuevamente en el mundo de la música latina y urbana y las relaciones amorosas entre las parejas más icónicas.

Los nuevos actores en 'La Reina del Flow'

También, a la tercera entrega llegan nuevas caras para sumar acción, dinamismo y sobre todo ¡BUENAS CANCIONES!

Entre los nuevos actores de 'La Reina del Flow 3' están Rami Herrera, Mauricio Cujar, Alisson Joan, Eduardo Pérez, Juana Arboleda y Manolo Alzamora. Ellos son algunos de los artistas que debutan en el seriado que finalizó en la gira que los protagonistas emprendieron luego de que Yeimy le regalara una oportunidad a Charly, quien la había traicionado una vez más.

Personajes que no regresan

La actriz Camila Taborda, quien interpretó a Zafiro, no participará en la serie. "La pregunta más repetida y la respuesta es no, mis amores. Zafiro no vuelve esta temporada y no regresa. Lo veía venir, me dio una tusa muy grande, ustedes saben que yo amo a Zafiro, amo 'La Reina del Flow', pero todo definitivamente es perfecto", contó en redes sociales.

Tampoco aparecerá Cris Vega, el papel de Kevin Bury en las dos primeras entregas del proyecto: "No me llamaron, yo siento que Cris Vega era un personaje que no aportaba mucho a la novela. O sea, yo hice un gran personaje, estuvo muy cool, ustedes lo disfrutaron, pero no era un personaje que tú dijeras 'Wow, es malo o es bueno'", comentó.

Otros actores como Lucho Velasco (Manín), Erik Joel Rodríguez (Titano) y Luana Báxter (Silvia Duarte), también se despidieron de 'La Reina del Flow' en la segunda etapa, pues sus personajes murieron o fueron asesinados.

Cuándo se estrena

La apuesta llegaría a mediados de 2025, pero es un hecho que el rodaje ya comenzó sin la protagonista, quien anunció que se unirá un poco más tarde a sus compañeros en Colombia, justo cuando termine de grabar un proyecto en Estados Unidos.