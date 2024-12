La artista mexicana Carmen Aub tuvo unas Navidades de ensueño que recordará por el resto de su vida. Además de un merecido descanso de viaje en Japón y la celebración de las fiestas, también recibió un anillo de compromiso.

La propia actriz y conductora fue la encargada de dar la noticia con un romántico carrusel de fotos en Instagram desde tierras niponas. La eterna Rutila Casillas de 'El Señor de Los Cielos' se había dado una escapada con su novio, el artista conceptual peruano Iván Sikic y, según contó, no se esperaba la pedida de matrimonio.

Así lo describió ella misma:

"Contigo todo... por SIEMPRE 🩶

No pudo ser más perfecta la propuesta... recién despertada con un chiste que llevó a lo que tenías planeado y no me esperaba en lo absoluto! (Mi manicure 😩😂) con el anillo más bonito por que fue pensado para MI!!! (Como no me fui a la isla antes 🤪), con un día blanco en Nagano y con el hombre que desde que ví sentí un no se que y ahora se transformó a amor 🥹 sin ninguna duda te digo SIIIII @ivansikiclo que al principio no fue fácil se convirtió en lo más natural del mundo, me conoces con mis altas y bajas y aún así me quieres, me conoces cuando no creo que nada tiene sentido y aún así me das paz, me conoces cuando no creo en nada y aún así me haces confiar, me haces reír, me enseñas, me sacas de mi zona de confort, me haces ver cosas que nunca hubiera visto, me haces entender cosas que no entendía por qué la gente decía "querer ser mejor", me haces no ser tan literal y frustrarme menos cuando alguien dice cosas que no son 100% así por qué no todo es blanco y negro, por qué aunque yo siempre hablo de balance a veces no lo puedo comprender, me ayudas a ver mis lados débiles con tanto amor para mejorarlos y no por que sean malos, me repites día a día que SI SOY SUFICIENTE y que soy hermosa y que esperas que un día me la crea y yo solo me siento la más afortunada de estar contigo que eres suficiente y más! Que eres tan generoso y non judgmental, que eres libre, inteligente, creativo y a TODO le encuentras un como, haces que lo más difícil se vea tan fácil y tienes la mente más creativa que conozco. Gracias por escogerme y permitir que nos escojamos cada día. TE AMO!! 😍"

¿Quién es el prometido de Carmen Aub?

La pareja lleva dos años saliendo y, aunque Sikic es reconocido en medios artísticos, los fans de Carmen en la televisión están un poco alejados del mundo conceptual en el que se desenvuelve este artista peruano, nacido en Lima en 1983.

En su página web explica que usa su arte con intención social, con elementos de fotografía, arte escénico, escultura y el registro de acciones. "Toda mi obra, incluyendo este poema inspirado por el poema de Miguel James 'Contra La Policía' es contra la opresión y la avaricia.

Todo mi cuerpo es cotra la opresión

Todo mi trabajo es contra la avericia

Toda mi obra es sobre resistencia

Toda mi obra es sobre esperanza

Mi obra es sobre el silencio

Mi trabajo es. sobre el tiempo

Resistencia

y Esperanza.