¿Te preocupa tu salud cardíaca, pero no tienes tiempo para entrenamientos largos? Una nueva investigación trae buenas noticias para los adultos mayores que no tienen el tiempo ni la resistencia para sesiones de ejercicio prolongadas. Los investigadores descubrieron que tan solo tres minutos de actividad moderada, integrada de forma natural en la vida diaria, pueden ser suficientes para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y mejorar la salud cardíaca en general.

Realizar las tareas del hogar o dar un paseo rápido por la casa puede no parecer una actividad física significativa, pero para muchos, incluso estos movimientos sencillos tienden a disminuir con la edad. La disminución de actividades ocasionales o cotidianas, como preparar comidas, limpiar la casa, cortar el césped o la jardinería, puede aumentar el riesgo de sufrir infartos y otros problemas cardiovasculares.

Aunque estas actividades no formen parte de una rutina de ejercicios formal, se consideran actividad física y desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la salud general. Un estudio reciente publicado en la revista Circulation destaca la importancia de que los adultos mayores se mantengan activos, incluso en pequeñas actividades.

Para comprender la relación dosis-respuesta entre la actividad física incidental y el riesgo futuro de enfermedades cardiovasculares, los investigadores rastrearon los movimientos de más de 24.000 adultos durante al menos siete días mediante acelerómetros de muñeca. Los participantes, con una edad promedio de 62 años, se identificaron como personas sin ejercicio.

Los resultados fueron sorprendentes: las personas que realizaban regularmente actividad física moderada ocasional tenían un riesgo mucho menor de sufrir problemas cardíacos o morir a causa de ellos. Los investigadores observaron un patrón en forma de L, lo que significa que los beneficios para la salud eran más pronunciados en niveles bajos y se estabilizaban tras alcanzar cierta cantidad.

Los investigadores también compararon el impacto de diferentes intensidades de actividad física en la salud cardíaca. Descubrieron que tan solo un minuto de actividad vigorosa, como correr o montar en bicicleta, proporciona el mismo beneficio cardiovascular que entre 2,8 y 3,4 minutos de actividad moderada, como tareas domésticas vigorosas (aspirar, fregar pisos o jardinería), o entre 35 y 48 minutos de actividad de baja intensidad, como caminar de forma informal o realizar tareas domésticas ligeras.

"En conjunto, nuestros hallazgos respaldan la integración de estrategias preventivas dirigidas a fomentar la actividad física de alta intensidad (moderada, vigorosa o ambas) de cualquier duración en las actividades cotidianas. Nuestros hallazgos podrían ampliar el abanico de opciones viables y conductualmente sostenibles para la reducción del riesgo cardiovascular", escribieron los investigadores.