La confianza de una familia en el sistema de inmigración estadounidense se vio afectada después de que un residente permanente legal nacido en Canadá fuera puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y permaneciera detenido durante meses.

El caso de Curtis James Wright, de 39 años y padre de tres hijos, quien ha vivido en Estados Unidos desde su infancia, se ha convertido en un ejemplo controvertido de cómo las medidas de control afectan a los residentes legales, incluyendo a la familia de una suegra políticamente conservadora que durante mucho tiempo apoyó políticas migratorias estrictas .

La detención de Wright, ahora más de 100 días después de su arresto en el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, ha encendido desafíos legales y una batalla profundamente personal por la justicia, planteando preguntas sobre el debido proceso y el tratamiento de individuos que han cumplido con los requisitos de inmigración durante décadas.

Familia conmocionada por orden de custodia inesperada

Wright, originario de Edmonton, Canadá, ingresó a Estados Unidos en 1998 y obtuvo la residencia permanente legal en 2001. Su tarjeta de residencia había sido renovada dos veces sin incidentes, y no había indicios de asuntos pendientes cuando abordó un vuelo de regreso a casa tras un viaje de negocios a México el 6 de noviembre de 2025. Al llegar al aeropuerto de Houston, los funcionarios de inmigración lo apartaron para una revisión adicional. "Un par de horas después, nos informó que estaba detenido y enviado a un centro de detención del ICE", dijo su prometida, Kayla Thomsen. "Estábamos desconcertados. Pensábamos: 'Esto no puede pasar'".

Se informó a la familia que la detención de Wright se debía a un cargo menor por posesión de drogas que se le imputaba cuando tenía 17 años, hace más de dos décadas. Su padre, Jim Wright, afirmó que la condena se había resuelto y no había impedido dos renovaciones de la tarjeta de residencia. "Ese cargo se resolvió cuando era un adolescente, hace 22 años", dijo Jim. "Pero no se le encarcela y se le pone tras las rejas durante cuatro meses mientras se espera su sentencia".

La noticia golpeó particularmente duro a la suegra de Wright, quien se describe a sí misma como partidaria de las políticas de control de inmigración del presidente Donald Trump , quien dijo a sus familiares que era "inimaginable" que su yerno pudiera ser sometido al sistema que ella alguna vez había apoyado.

MAGA mama voted for Trump—then her son in law was detained by ICE.



"I really do have a hard time sleeping," she cried.



Locked up 4 months now—"Going days with 1 bottle of water and a frozen waffle."



"Having to sleep on floor with no sleeping bags, they call it the 'ICE Box.'"… pic.twitter.com/Co2gtDupmb — LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) March 1, 2026

Batalla legal y dificultades diarias

Wright se encuentra recluido en el Centro de Detención del Sur de Texas en Pearsall. Su familia ha emprendido campañas legales y de recaudación de fondos para lograr su liberación. En enero, sus abogados presentaron un recurso de hábeas corpus, argumentando que su prolongada detención es inconstitucional y que no representa ningún peligro ni riesgo de fuga. La campaña de GoFundMe de la familia describe la detención como injusta y detalla su impacto emocional: según se informa, la hija de Wright, de 18 meses, se despierta cada día preguntando por su padre, con un pequeño marco de plástico con su foto.

Incluso bajo custodia, Wright ha intentado mantener su propósito, ganándose el apodo de "Profesor" por enseñar inglés a sus compañeros detenidos. Sus familiares afirman que describe a quienes estuvieron detenidos junto a él como "padres, trabajadores y buenos hombres", contradiciendo así la narrativa que suele asociarse con los centros de detención de inmigrantes.

Sus abogados han enfatizado que existen alternativas más humanas y eficientes, pero han insistido en que la detención prolongada sin un cronograma claro para las audiencias es injusta, especialmente para alguien con profundas raíces en la comunidad.

Figuras políticas también se han visto involucradas en la disputa. El representante estatal Sam Harless escribió una carta al representante estadounidense Dan Crenshaw , solicitando ayuda, y señalando la irregularidad de impugnar el estatus de Wright tras décadas sin obtener un permiso de residencia. "El Sr. Wright tiene una tarjeta verde válida, renovada dos veces... y su detención continua... parece cuestionable", escribió Harless.

Implicaciones más amplias para los residentes legales

Los abogados de inmigración señalan que la ley permite al ICE impugnar la residencia permanente de un solicitante si una condena previa, incluso una de décadas de antigüedad, puede interpretarse como inadmisible según las prioridades de cumplimiento actuales. Los críticos argumentan que esto puede tener consecuencias desproporcionadas para personas que, de otro modo, habrían cumplido con todos los requisitos administrativos durante años, y los grupos de defensa señalan un patrón más amplio en el que delitos menores o antiguos reaparecen en los procedimientos de inmigración, lo que resulta en largas detenciones que agotan económica y emocionalmente a las familias. Argumentan que el debido proceso y el acceso a una representación legal efectiva son fundamentales para garantizar resultados justos cuando están en juego derechos constitucionales.

Para la prometida de Wright y sus tres hijos, ciudadanos estadounidenses, la incertidumbre es inmediata y personal. La cuestión de la atención y la perspectiva de la deportación pesan sobre una familia para la que Estados Unidos ha sido el único hogar conocido.

Mientras tanto, el público en general y la comunidad jurídica siguen atentos al resultado, que podría sentar precedentes sobre cómo se manejarán casos similares en el futuro y cómo las prácticas de control de inmigración se alinean con las protecciones constitucionales.

Con audiencias pendientes y desafíos legales en marcha, los partidarios de Wright siguen teniendo la esperanza de que regrese con su familia, pero su caso ya está atrayendo una atención más amplia como una prueba de cómo la aplicación de leyes migratorias se ajusta a los derechos de quienes han pasado décadas viviendo legalmente dentro del sistema.