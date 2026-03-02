Connor Storrie declaró ante el público de SNL en Nueva York, durante el fin de semana, que Heated Rivalry le había "cambiado la vida por completo". Aprovechó su primer trabajo como presentador para explicar el impacto del programa en su carrera y para volver a presentar a los fans al interés amoroso en pantalla que contribuyó a su viralización.

Los comentarios de Storrie y el cameo de Hudson Williams se presentaron como un reconocimiento directo de cómo su romance se ha convertido en el motor de la serie.

El ascenso de Storrie ha sido excepcionalmente rápido. Heated Rivalry aterrizó con un fervor en línea que los nuevos proyectos de streaming rara vez alcanzan, convirtiendo a sus actores en el tipo de rostros que se alegran ante la más mínima insinuación de aparecer juntos. A finales de febrero, Storrie había pasado del anonimato a estar en el Studio 8H como si fuera lo más natural del mundo.

Una rivalidad acalorada lleva a Connor Storrie al escenario de SNL

Storrie abrió la noche haciendo hincapié en la reputación que le ha dado el programa. Bromeó con el público diciendo que muchos espectadores habían "visto literalmente todo de mí" gracias a Heated Rivalry , y luego giró hacia una línea entre el chiste y la autobiografía. Antes de ser elegido, dijo, había trabajado como camarero y, técnicamente, solo llevaba seis meses como actor profesional. Su discurso fue ligero, pero la historia que se escondía tras él era inconfundible. Una sola función había cambiado radicalmente la trayectoria de su vida.

También usó el monólogo para llevar la lógica cómica del mundo del hockey de la serie a la realidad, presentando a jugadores olímpicos en escena. Quinn y Jack Hughes, descritos en los reportajes como parte del equipo masculino que ganó el oro, se unieron a él para una breve conversación sobre el deporte. Jack Hughes preguntó si en la serie se producen pérdidas de dientes, lo que provocó la breve respuesta de Storrie: "Metafóricamente". Era el tipo de chiste que funciona porque todos en la sala sabían que estaban allí para seguirle el juego a la ficción.

Los fanáticos de la rivalidad acalorada celebran el momento de Hudson Williams

Si el monólogo fue el preámbulo, el sketch de "Patinaje sobre hielo" se convirtió en el momento que los espectadores habían estado esperando. El sketch giraba en torno a una pareja que intentaba hablar de una propuesta fallida en la pista del Rockefeller Center, solo para que una oleada de patinadores sobreexcitados, incluyendo a Storrie, los interrumpiera. El caos fue deliberado, una avalancha de cuerpos simulada que contrastaba con el intento de sinceridad de la pareja.

Entonces apareció Hudson Williams. Los informes describen que el volumen en el estudio subió en cuanto apareció. Saludó a Storrie con naturalidad y pronunció una frase pensada tanto para el sketch como para los fans que habían seguido su relación en pantalla. "Disculpen la tardanza, chicos, pero tengo una pregunta seria. ¿Quién está listo para patinar?". Era una broma, pero también un guiño a la química que ha impulsado el éxito rotundo del programa.

El episodio amplió su temática deportiva con la participación de Hilary Knight y Megan Keller, medallistas de oro del equipo olímpico femenino de EE. UU. Confirmaron en directo que habían visto Heated Rivalry , que incorporó el mundo deportivo real a la atmósfera lúdica y ligeramente autorreferencial de la noche.

Knight pronunció una de las frases más agudas de la noche al decir que habían invitado a los jugadores de hockey masculino a unirse a ellos, una ocurrencia relacionada con la llamada viral del expresidente Donald Trump en la que bromeó diciendo que "tendría que" invitar al equipo femenino para evitar el impeachment. Fue una extraña mezcla de memoria política y comedia de sketches, aún más divertida porque se apoyaba en algo que el público ya sabía, aunque el contexto general seguía siendo confuso.

Al final del episodio, la historia de Storrie se perfilaba con claridad. Había pisado un escenario legendario seis meses después de trabajar de mesero, anclado en un programa que lo ha convertido en un rostro al que la gente acude a celebrar. Y había compartido ese momento con su coprotagonista, cuya presencia en pantalla sigue provocando la reacción más sonora en cada sala a la que entran.