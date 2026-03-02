El debate entre Ozempic y Mounjaro se ha convertido en uno de los temas más debatidos en el control de peso moderno. Estos medicamentos inyectables para bajar de peso, a menudo conocidos como fármacos GLP-1, han atraído una gran atención por su eficacia para ayudar a las personas a perder peso significativamente, a la vez que mejoran el control de la glucemia.

Ambos medicamentos fueron desarrollados inicialmente para tratar la diabetes tipo 2, pero los resultados clínicos que mostraron reducciones de peso dramáticas impulsaron su evolución hacia herramientas para el manejo de la obesidad.

Si bien Ozempic y Mounjaro comparten algunas similitudes, difieren en composición, mecanismos y posibles efectos secundarios. Comprender cómo funciona cada fármaco y qué distingue a semaglutida de tirzepatida puede ayudar a las personas y a los médicos a tomar decisiones informadas sobre las opciones de tratamiento.

¿Qué son los medicamentos GLP-1 para bajar de peso?

Los agonistas del receptor GLP-1 son medicamentos que imitan la hormona natural péptido similar al glucagón-1 (GLP-1). Esta hormona ayuda a regular el azúcar en sangre y la saciedad al ralentizar la digestión, promover la liberación de insulina y reducir el apetito. Administrados en inyecciones semanales, estos fármacos ayudan a los pacientes a sentirse saciados por más tiempo y a comer menos.

Ozempic (que contiene semaglutida ) y Mounjaro (que contiene tirzepatida ) se encuentran entre los más conocidos de este grupo. Otros medicamentos relacionados incluyen Wegovy y Zepbound, versiones aprobadas específicamente para el control de peso, no para la diabetes.

Ozempic vs Mounjaro: Diferencias clave

Al comparar Ozempic con Mounjaro, la diferencia clave radica en los ingredientes activos de los medicamentos y cómo actúan en el cuerpo.

Ozempic (semaglutida) se dirige únicamente al receptor GLP-1.

Mounjaro (tirzepatida), por otro lado, actúa sobre los receptores GLP-1 y GIP (polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa).

Este mecanismo dual permite a Mounjaro ofrecer potencialmente efectos más potentes tanto en el control de la insulina como en la regulación del apetito. Algunos estudios sugieren que la tirzepatida podría producir una mayor pérdida de peso promedio que la semaglutida, aunque aún se están estudiando los resultados a largo plazo.

Ambos medicamentos son inyectables y se suelen usar una vez a la semana. Ozempic ha sido aprobado por la FDA para la diabetes tipo 2, mientras que Wegovy (su versión de dosis más alta) está aprobado para el control de peso crónico. De igual manera, Mounjaro está aprobado por la FDA para la diabetes, mientras que su fármaco gemelo, Zepbound, está aprobado para la obesidad.

¿Cómo ayudan Ozempic y Mounjaro a perder peso?

El éxito de los medicamentos GLP-1 para bajar de peso, como Ozempic y Mounjaro, se basa en el control del apetito y el equilibrio metabólico. Estos medicamentos no solo reducen el azúcar en sangre, sino que también activan señales que hacen que el cuerpo se sienta más lleno.

Las hormonas GLP-1 y GIP desempeñan un papel fundamental en el envío de mensajes de saciedad al cerebro. Al imitar estas hormonas, la semaglutida y la tirzepatida ralentizan el vaciado gástrico (la velocidad a la que los alimentos salen del estómago). Como resultado, las personas consumen menos calorías sin sentirse privadas.

En ensayos clínicos, las personas que usaron semaglutida reportaron una pérdida de peso promedio de alrededor del 15% de su peso corporal durante 68 semanas, mientras que quienes usaron tirzepatida experimentaron reducciones de hasta el 20% en algunos estudios. Estos resultados posicionan a los medicamentos inyectables para bajar de peso como estos entre los tratamientos no quirúrgicos más efectivos disponibles en la actualidad.

Efectos secundarios de Ozempic y Mounjaro

Como con cualquier medicamento, tanto Ozempic como Mounjaro presentan posibles efectos secundarios. Para la mayoría de las personas, estos son temporales y leves, pero comprenderlos ayuda a gestionar las expectativas y la seguridad, según la Organización Mundial de la Salud .

Los efectos secundarios comunes incluyen:

Náuseas y vómitos

Estreñimiento o diarrea

Hinchazón o indigestión

Fatiga leve o mareos

Pueden presentarse efectos secundarios más graves, aunque menos frecuentes. Estos incluyen pancreatitis, inflamación de la vesícula biliar, complicaciones renales y, en casos raros, tumores relacionados con la tiroides. Con frecuencia, se monitorea a los pacientes para detectar signos tempranos de estas afecciones, especialmente si tienen antecedentes familiares de enfermedad tiroidea.

Al comparar los efectos secundarios de Ozempic con los efectos secundarios de Mounjaro, los informes sugieren que los usuarios de Mounjaro podrían experimentar síntomas gastrointestinales ligeramente más fuertes inicialmente, posiblemente debido a su acción de doble agonista.

Sin embargo, los ajustes graduales de la dosis y los cambios en la dieta, como comer comidas más pequeñas y evitar los alimentos grasosos, pueden minimizar estos efectos.

Los médicos suelen iniciar el tratamiento con la dosis más baja para que el cuerpo se adapte. Mantenerse hidratado y administrarse las inyecciones el mismo día de la semana también ayudan a reducir las molestias.

¿Quién debería y quién no debería usar medicamentos inyectables para bajar de peso?

Estos medicamentos están diseñados para adultos con diabetes tipo 2 o personas con sobrepeso u obesidad (IMC de 30 o superior, o 27 en casos de afecciones relacionadas con el peso). No están indicados para la pérdida de peso a corto plazo ni para fines estéticos.

Las personas con antecedentes personales o familiares de carcinoma medular de tiroides, neoplasia endocrina múltiple tipo 2, pancreatitis o afecciones gastrointestinales graves deben evitar los medicamentos para bajar de peso basados en GLP-1 a menos que su médico se lo indique específicamente.

Es fundamental que los usuarios potenciales consulten con su profesional de la salud antes de comenzar estos tratamientos. Una evaluación integral de la salud garantiza la seguridad e identifica si los cambios en el estilo de vida relacionados pueden ser suficientes antes de recurrir a la medicación.

Costo, accesibilidad y cobertura del seguro

El acceso y la asequibilidad siguen siendo desafíos importantes. Ozempic y Mounjaro pueden costar entre $900 y $1,300 al mes sin seguro, y la cobertura suele depender de la necesidad médica. Si bien las aseguradoras suelen cubrir estos medicamentos para la diabetes, las recetas para bajar de peso pueden ser rechazadas.

Para compensar el precio, ambos fabricantes de medicamentos ofrecen programas de ahorro y planes de asistencia al paciente. Los precios también varían según la región y la dosis, por lo que conviene consultar en farmacias o clínicas para encontrar opciones rentables.

Para aquellos que comparan Ozempic vs Mounjaro, vale la pena señalar que los medicamentos basados en tirzepatida (Mounjaro o Zepbound) pueden tener disponibilidad limitada en algunas áreas debido a la alta demanda, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades .

Ozempic vs Mounjaro: ¿cuál es mejor para ti?

La elección entre Ozempic y Mounjaro depende de los objetivos de salud, el perfil metabólico y la tolerancia de cada persona. Los ensayos clínicos demuestran que ambos fármacos producen una pérdida de peso significativa y un mejor control de la glucosa, pero la respuesta varía individualmente.

Aquellos que buscan un control más estable del azúcar en sangre con datos comprobados a largo plazo pueden preferir Ozempic (semaglutida).

Aquellos que buscan una pérdida de grasa más rápida o sustancial pueden responder mejor a Mounjaro (tirzepatida).

Los médicos a menudo basan su recomendación en la salud general del paciente, las condiciones coexistentes y el manejo de posibles efectos secundarios.

En la práctica, ambas opciones pueden ser efectivas, pero el éxito depende en gran medida de la constancia, la dosis adecuada y los ajustes correspondientes en el estilo de vida, como comidas equilibradas y actividad física.

Preguntas frecuentes

1. ¿Puedes dejar de tomar Ozempic o Mounjaro una vez que alcances tu peso ideal?

Suspender estos medicamentos suele provocar la recuperación de peso, ya que el apetito y el metabolismo vuelven a la normalidad. Se recomienda consultar a un médico antes de reducir la dosis.

2. ¿Ozempic y Mounjaro afectan la masa muscular tanto como la pérdida de grasa?

Algunos usuarios pueden perder pequeñas cantidades de masa muscular magra junto con grasa, pero mantener la ingesta de proteínas y el ejercicio de resistencia ayuda a preservar la masa muscular.

3. ¿Se puede beber alcohol mientras se utilizan medicamentos para bajar de peso basados en GLP‑1?

El consumo de alcohol, de leve a moderado, suele ser seguro, pero puede empeorar las náuseas o afectar el control de la glucemia. Es recomendable consultar con su médico para establecer límites.

4. ¿Existen alternativas naturales a los medicamentos para bajar de peso basados en GLP‑1?

Ciertos cambios en el estilo de vida, como dietas ricas en proteínas, alimentos ricos en fibra y ejercicio regular, pueden aumentar naturalmente las hormonas de la saciedad, aunque no tan poderosamente como la terapia médica con GLP-1.