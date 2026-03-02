La aparición de Kelly Osbourne en los Premios BRIT 2026 en Manchester provocó una intensa reacción pública, ya que la presentadora de televisión y autora de 41 años enfrentó una ola de comentarios en línea sobre su dramática pérdida de peso y sus aparentes cambios faciales.

Osbourne, conocida por sus sinceras discusiones sobre la imagen corporal y los problemas de salud mental, rechazó firmemente las especulaciones en las redes sociales de que su apariencia era el resultado de medicamentos para bajar de peso, particularmente Ozempic, instando a los críticos a mostrar compasión a la luz de sus recientes pérdidas personales y desafíos emocionales.

Kelly Osbourne estuvo en la alfombra roja de los Premios BRIT junto a su madre, Sharon Osbourne, para recibir un premio a la trayectoria en nombre de su difunto padre, Ozzy Osbourne . Ozzy, el legendario líder de Black Sabbath, falleció en julio de 2025 por complicaciones relacionadas con una enfermedad coronaria y disfunción autonómica relacionada con el párkinson a los 76 años.

El cambio significativo en la apariencia de Osbourne generó numerosos comentarios en línea, lo que llevó a la estrella a abordar estos comentarios directamente en una serie de publicaciones sinceras en las redes sociales.

La reacción pública y el sincero regreso de Osbourne

En su historia de Instagram después de la ceremonia de premios, Osbourne condenó el tono de muchos comentarios festivos sobre su peso y su rostro, denunciando la crueldad del comportamiento de humillación corporal durante un período frágil de su vida.

"Hay una crueldad especial en dañar a alguien que claramente está pasando por algo", escribió, añadiendo que, metafóricamente, la estaban "pateando mientras estaba en el suelo". Osbourne declaró que los últimos meses habían sido "los momentos más difíciles de mi vida" y criticó a quienes difundían especulaciones por falta de "compasión y carácter".

Ella rechazó los comentarios que interpretaban su apariencia como resultado de medicamentos para bajar de peso, escribiendo que tal especulación "no demuestra fuerza; solo revela una profunda ausencia de compasión".

La madre de Osbourne también la defendió en redes sociales, subrayando la carga emocional de los recientes acontecimientos. Sharon Osbourne destacó que Kelly está lidiando con el duelo y ha tenido problemas de apetito, lo que puede manifestarse en pérdida de peso, un factor que a menudo malinterpretan los críticos.

Estos comentarios se hacen eco de los que Kelly había compartido previamente en un video de Instagram, ahora eliminado, que resurgió gracias a entrevistas en programas de entrevistas británicos. En ese mensaje, confrontó a los trolls que escribieron comentarios como "¿Estás enferma?" o "¡Deja de usar Ozempic!", diciendo que estaba haciendo todo lo posible por su familia mientras lloraba a su padre. Su mensaje terminó con una advertencia inequívoca a los críticos: "Así que a todos esos, ¡lárguense!".

Los rumores sobre el rostro de Ozempic y las especulaciones en línea

La especulación sobre la apariencia de Kelly Osbourne se centra en el término coloquial " cara de Ozempic ", que ha circulado en línea para describir el aspecto hundido que algunos asocian con la pérdida rápida de peso causada por medicamentos GLP-1 como Ozempic o Mounjaro. Críticos y comentaristas han usado esta frase para explicar los cambios en sus rasgos sin evidencia médica.

Osbourne ha negado públicamente haber usado Ozempic para bajar de peso. En una entrevista anterior, declaró que, aunque muchos asumían que había tomado el medicamento, no era así. Explicó que su madre había usado Ozempic, pero enfatizó que su propia transformación se produjo tras un diagnóstico de diabetes gestacional durante el embarazo y cambios deliberados en su dieta.

Las declaraciones públicas de Kelly reflejan su perspectiva más amplia sobre el peso y la imagen corporal. En 2023, habló abiertamente sobre el prolongado escrutinio que ha enfrentado con respecto a su peso, afirmando que las críticas sobre su cuerpo la han acompañado a lo largo de diferentes etapas de su vida y han contribuido a profundizar sus luchas contra la adicción y la salud mental.

Si bien reconoció el papel de la dieta y los procedimientos de contorno no quirúrgicos como EmFace y EmSculpt Neo para ajustar su apariencia después del embarazo, Kelly sostuvo que las especulaciones sobre el uso de drogas carecían de fundamento.

Wtf happened to Kelly Osbourne? pic.twitter.com/aRrjVxs28d — Retard Finder (@IfindRetards) March 1, 2026

El duelo, la salud y el coste del escrutinio constante

Expertos en psicología y ciencias del duelo señalan que factores estresantes importantes en la vida, como la muerte de un familiar cercano, pueden afectar el apetito, el sueño y la salud general. Si bien las celebridades suelen ser objeto de un intenso escrutinio público, los profesionales clínicos enfatizan que los cambios de peso relacionados con la angustia emocional son individuales y complejos, y no se reducen fácilmente a explicaciones superficiales sobre medicamentos o estética.

Las propias publicaciones de Osbourne han enfatizado que su enfoque sigue siendo su familia durante su período de duelo. Ha descrito sus esfuerzos por compartir públicamente solo los aspectos positivos de su vida, aunque reconoce que las redes sociales a menudo priorizan las críticas sobre la empatía.

Los partidarios en las redes sociales han expresado su preocupación por el tono de los comentarios dirigidos a Osbourne y otras figuras públicas, argumentando que la humillación corporal, ya sea dirigida a alguien considerado con sobrepeso o bajo peso, refleja cuestiones sociales más amplias en torno a la apariencia y el respeto.

El diálogo público de Kelly se alinea con su constante lucha contra la humillación corporal y la imagen negativa de sí misma. Su respuesta a las especulaciones ha sido tan feroz como personal, reflejando años de experiencia con comentarios públicos sobre su apariencia, desde comentarios al principio de su carrera sobre estar "demasiado gorda para la televisión" hasta críticas recientes sobre su delgada figura.

Convertir la reacción en una conversación más amplia

Más allá de los detalles de la historia de Kelly Osbourne, el episodio ha reavivado el debate sobre cómo la sociedad habla del cuerpo de las celebridades en línea, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Los psicólogos advierten que las explicaciones reductivas sobre la pérdida o el aumento de peso no captan la complejidad de la salud, el duelo y el cambio personal.

Los profesionales médicos también advierten contra hacer suposiciones sobre la salud de las personas basándose únicamente en fotografías, señalando que factores como la nutrición, el estrés y las afecciones subyacentes contribuyen a la apariencia física. Organizaciones independientes que monitorean el comportamiento en línea han destacado el daño potencial de los comentarios que critican el cuerpo, especialmente cuando se dirigen a personas que ya enfrentan desafíos personales.

La respuesta de Kelly Osbourne, combativa pero sincera, es parte de una conversación pública más amplia sobre la empatía, las expectativas de los medios y la dignidad personal en la era digital.

Ella ha sido clara: el público puede examinar sus decisiones, pero las especulaciones maliciosas sobre su salud cruzan un límite.