Según se informa, Kim Kardashian ha llegado al punto de quiebre con su exmarido Kanye West , acusándolo de alejarse de su papel de padre y de dejarla sola con todo el peso de la crianza.

Las acusaciones se centran en la supuesta ausencia de West de la vida de sus hijos en los últimos meses, una situación que según las fuentes se ha desarrollado principalmente a puertas cerradas en Los Ángeles .

Lo que comenzó como una frustración silenciosa ahora ha salido a la luz pública, planteando nuevas preguntas sobre cómo y por qué el acuerdo de crianza compartida se ha desmoronado tanto.

Según fuentes citadas por el National Enquirer, Kardashian cree que West ha "abandonado" sus deberes paternos.

Dicen que su enojo proviene menos de disputas públicas que de repetidas decepciones privadas. La forma en que la situación llegó a esta etapa parece estar relacionada con largos períodos de silencio por parte de Occidente, a pesar de fuertes declaraciones en línea que sugieren su implicación. Para Kardashian, esa brecha se ha vuelto imposible de ignorar.

'West nunca pide llamar ni ver a sus hijos'

Kardashian ha descrito la dinámica actual como profundamente perturbadora. Sus amigos dicen que le resulta difícil conciliar los comentarios públicos de West con su supuesta falta de contacto directo. Ese contraste se ha convertido en una fuente central de tensión.

Durante un episodio reciente de ' Las Kardashian ', no se contuvo. Admitió que su situación era "de una tristeza terrible". Luego, abordó las afirmaciones que circulan en línea: "Es muy confuso, porque todo el mundo habla de que [él dice]: 'Me quedo con los niños', pero nunca ha llamado para pedir verlos". Estas declaraciones ofrecieron una visión poco común de lo que, según ella, sucede fuera de las cámaras.

Sin embargo, West ha contraatacado constantemente. Afirma que Kardashian le complicó la vida tras el divorcio.

También ha alegado que ella influyó en sus hijos para que se pusieran en su contra. Ese grupo incluye a sus hijas North, de 12 años, y Chicago, de 7, así como a sus hijos Saint, de 10, y Psalm, de 6.

'Kim está lista para usar la energía nuclear'

Tras bambalinas, fuentes cercanas afirman que Kardashian ha pasado meses intentando mantener la paz. Ese esfuerzo, según una fuente, ya se ha agotado. "Kim está harta de rogarle que aparezca, harta de que la pisotee, pero sobre todo, harta de dejar que decepcione a sus hijos", declaró la fuente.

Esa creciente frustración explica por qué Kardashian ha hablado más abiertamente en su serie de Hulu y en entrevistas. Otra fuente describió el cambio diciendo: "Le ha dado vueltas al asunto durante casi un año, pero ha llegado a su límite. Ahora dice que él ha abandonado sus deberes como padre". Para Kardashian, el silencio ya no le parecía protector.

También han surgido ideas más drásticas. Según otra fuente, Kardashian incluso ha considerado cambiar el apellido de sus hijos de West a Kardashian. Esta decisión reflejaría la de Bijou Phillips, expareja de Danny Masterson. Si bien no se ha tomado ninguna medida, la sola idea indica lo acorralada que se siente.

"Es difícil imaginarla llegando tan lejos, pero está llegando al punto de sentirse acorralada", dijo la fuente. "Quiere hacer algo para convencer a Kanye; incluso ha intentado conseguir la ayuda de Bianca , pero ninguna de las dos consigue que cambie de opinión". Según fuentes cercanas, esos esfuerzos dieron pocos resultados.

El impacto emocional en los hijos sigue siendo un factor central en la ira de Kardashian. Fuentes describen repetidas decepciones cuando el tiempo planeado con su padre no se cumple, y ese patrón la ha llevado a tomar medidas decisivas. Como dijo una fuente cercana: "Kim está lista para atacar con todo por esto". Que esa amenaza conduzca a la reconciliación o a una escalada depende ahora de lo que haga Occidente a continuación.