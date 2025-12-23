El mundo de los videojuegos ha perdido a uno de sus arquitectos más influyentes. Vince Zampella, el visionario detrás de las franquicias que definieron los shooters modernos, falleció a los 55 años en un devastador accidente automovilístico que ha sacudido una industria que él ayudó a construir desde cero.

El hombre que nos dio Call of Duty y Apex Legends y dio un giro a la serie Battlefield en crisis murió cuando su Ferrari 296 GTS 2026 se desvió de la autopista Angeles Crest en las montañas de San Gabriel en el sur de California, según NBC Los Ángeles.

De 'Medal of Honor' a 'Call of Duty'

Zampella no empezó en la cima de la industria; se abrió camino desde cero. Su camino hasta convertirse en un magnate de los videojuegos comenzó humildemente en los 90, donde trabajó como diseñador gráfico para pesos pesados como Atari y Sega. Pero fue su paso a 2015, Inc. lo que realmente sentó las bases para lo que vendría después. Allí, lideró Medal of Honor: Allied Assault , un título que la crítica adoró y los jugadores no pudieron soltar.

La mayoría se habría conformado con una victoria como Medal of Honor , pero Zampella quería ir más allá. En 2002, dio el salto y unió fuerzas con Jason West y Grant Collier para lanzar Infinity Ward .

Firmaron un acuerdo con Activision, lo que puso en marcha un proyecto que eclipsará todo lo que habían hecho hasta entonces. Tenían una visión singular y audaz: construir algo extraordinario que pudiera superar incluso sus éxitos anteriores.

El resultado fue Call of Duty , una cruda experiencia de la Segunda Guerra Mundial que no solo lanzó una franquicia, sino que reescribió por completo las reglas de los juegos de disparos militares.

La revolución de 'Modern Warfare' y las consecuencias de Activision

Bajo el liderazgo de Zampella como director del estudio y director creativo, Infinity Ward lanzó Call of Duty 4: Modern Warfare en 2007. El juego revolucionó la franquicia al abandonar los escenarios históricos por una guerra contemporánea, estableciendo un modelo que los competidores perseguirían durante años.

Sin embargo, el éxito trajo conflicto. Zampella y West fueron despedidos por Activision en una sonada disputa por las bonificaciones impagadas de Modern Warfare 2. Ambos demandaron a su editora, exigiendo una indemnización de 820 millones de libras (1000 millones de dólares). El caso finalmente se resolvió por una suma no revelada, pero supuestamente considerable, pero el daño ya estaba hecho.

El patrimonio neto de Vince Zampella en el momento de su muerte

Al momento de su muerte, el patrimonio neto de Vince Zampella se estimaba en aproximadamente 80 millones de libras esterlinas (100 millones de dólares). Esta fortuna se construyó mediante una serie de éxitos revolucionarios y astutas decisiones empresariales a lo largo de tres décadas.

Los principales impulsores de su fortuna fueron el éxito monumental de la franquicia Call of Duty, que cocreó en Infinity Ward, un acuerdo significativo en la demanda contra Activision y, sobre todo, la creación de Respawn Entertainment. La serie de éxitos del estudio, que incluye Titanfall , Apex Legends y la serie Star Wars Jedi , culminó con su adquisición por parte de Electronic Arts (EA) en 2017 por una suma estimada de 455 millones de dólares, un acuerdo del que Zampella se benefició significativamente.

Redención con Respawn y 'Battlefield'

En lugar de dejar que las consecuencias del público con Activision pusieran fin a su trayectoria, Zampella y West comenzaron de cero con Respawn Entertainment en 2010. El riesgo rindió frutos espectaculares, ofreciendo a los jugadores el explosivo Titanfall , el fenómeno Apex Legends y los exitosos juegos Star Wars Jedi . EA reconoció esa magia desde el principio y adquirió el estudio en 2017.

No fue de extrañar, entonces, que cuando la serie Battlefield perdió el rumbo después de 2042 , los ejecutivos recurrieran a Zampella para enderezar el rumbo en 2021. Esa decisión resultó ser una jugada maestra. Bajo su dirección, Battlefield 6 rompió récords de la franquicia, vendiendo más de 7 millones de copias en tan solo sus primeros tres días en las tiendas.

"Nunca damos por sentados momentos como este, por lo que quiero expresar nuestra sincera gratitud a nuestros Battlefield Studios globales y a la apasionada comunidad que nos ha ayudado a llegar a este punto", dijo Zampella después del lanzamiento.

Agradecemos que nos acompañen en el trascendental lanzamiento de Battlefield 6. Tenemos mucho más por venir en las próximas semanas.

Los trágicos detalles del accidente fatal de Vince Zampella

El accidente ocurrió al norte de Los Ángeles cuando el Ferrari de Zampella impactó contra una barrera de concreto y se incendió. El conductor murió atrapado en el fuego, mientras que un pasajero salió despedido y falleció posteriormente en el hospital. Las autoridades no han confirmado la posición de Zampella ni han identificado a la segunda víctima.

Un testigo proporcionó imágenes de vídeo del incidente a los investigadores.

El legado de Vince Zampella en palabras de líderes de la industria

Electronic Arts emitió un comunicado calificando la pérdida de "inimaginable". "La influencia de Vince en la industria de los videojuegos fue profunda y trascendental", declaró el portavoz. "Amigo, colega, líder y creador visionario, su obra contribuyó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores de todo el mundo".

Official statement from EA on the death of Vince Zampella:



"This is an unimaginable loss, and our hearts are with Vince’s family, his loved ones, and all those touched by his work. Vince’s influence on the video game industry was profound and far-reaching. A friend, colleague,… pic.twitter.com/JsglQK1zBF — GermanStrands (@GermanStrands) December 22, 2025

El productor de The Game Awards, Geoff Keighley, quien calificó a Zampella de "querido amigo", compartió un emotivo homenaje en X. "Vince era una persona extraordinaria: un jugador de corazón, pero también un ejecutivo visionario con una capacidad excepcional para reconocer el talento y dar a la gente la libertad y la confianza necesarias para crear algo verdaderamente grandioso", escribió Keighley. "Deja un legado de trabajo increíble... Siempre sentí que aún le quedaba su mejor momento por delante. Es desgarrador que nunca podamos jugarlo".