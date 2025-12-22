Tom Brady respondió sutilmente al nuevo esposo de su exesposa, la supermodelo Gisele Bündchen, con una canción inquietante. En su historia de Instagram , luciendo un atuendo con la frase "Forever Young", el siete veces ganador del Super Bowl añadió música de Logic titulada 1-800-273-8255.

La canción, lanzada en 2017, aborda la salud mental y la prevención del suicidio. El número del título era el de la antigua Línea Nacional de Prevención del Suicidio, ahora acortado a 988.

¿Tom Brady ha seguido adelante?

Tres años después del divorcio, Brady parece haber superado parcialmente su relación. Se rumorea que está saliendo con Irina Shayk, expareja de Bradley Cooper y madre de sus hijos, aunque no se les ha visto juntos en público con frecuencia. Fuentes afirman que la relación ha sido intermitente y que ninguno de los dos la ha hecho oficial en Instagram.

Sin embargo, conocerse en 2006 en una cita a ciegas, casarse y criar tres hijos no es algo que el exjugador de los Buccaneers pueda olvidar fácilmente. Se divorciaron en 2022, y Brady confirmó en su historia de Instagram que habían "tomado esta decisión de forma amistosa y agradecidos por el tiempo que pasamos juntos". Añadió que separarse de la supermodelo fue "doloroso y difícil", pero que "solo nos desea lo mejor el uno al otro mientras buscamos nuevos capítulos en nuestras vidas".

Bündchen expresó sentimientos similares y agregó que criarían a sus hijos juntos con "el amor, el cuidado y la atención que tanto merecen".

Se especuló que el divorcio se debía a la continuidad de la carrera de Brady en la NFL, aunque esto no se confirmó. En su historia de Instagram, Bündchen abordó los rumores diciendo que se habían distanciado, y señaló que se sentía "bendecida" por el tiempo que habían compartido.

Mientras que Bündchen permaneció en silencio ante la prensa, Brady habló abiertamente. Poco después del divorcio, en un programa de Sirius XM , describió la separación como una "situación muy amistosa", pero admitió que verla desarrollarse públicamente fue difícil. Desde entonces, ha mostrado afecto, tanto en público como en privado, por sus tres hijos y los de Bündchen. Bündchen ha dejado ocasionalmente comentarios y emojis en sus publicaciones.

Durante un tiempo, Brady evitó hablar del divorcio, diciendo: "Muchos son muy personales y no me interesa compartirlos, de verdad". Cuando anunció su retiro en 2023, publicó un homenaje en Instagram con fotos familiares, incluyendo fotos de Bündchen, quien respondió: "Te deseo solo cosas maravillosas en esta nueva etapa de tu vida". Brady también publicó sobre Bündchen en el Día de la Madre, y algunas fuentes afirman que está muy centrado en sus hijos.

La nueva vida de Gisele Bündchen después de Brady

Al igual que Brady, Bündchen mantuvo su vida prácticamente al margen de los focos tras el divorcio, aunque los paparazzi pudieron confirmar varios detalles. El público supo que salía con el instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente tras la publicación de su portada de Harper's Bazaar de febrero de 2023.

Los paparazzi capturaron a la pareja en 2024, cuando fueron vistos en Florida . En noviembre de ese año, la supermodelo brasileña reveló su barriguita, confirmando los rumores de embarazo. Dio a luz a principios de este año, en febrero, y desde entonces se la ha visto públicamente con Valente. Incluso se les vio demostrándose cariño en un yate en 2025.

A principios de diciembre, Bündchen ya está casada con Valente. Según informes, la pareja se casó en una ceremonia privada, y no está claro si Brady se enteró al mismo tiempo que el público. A diferencia de Bündchen, parece que el exjugador de la NFL no busca establecerse pronto.