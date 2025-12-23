Tras condenada por contratar a un sicario para matar a su marido, la socialité californiana Tatyana Remley, se quitó la vida el 18 de diciembre de 2025, poco después de las 9:00 p.m.

¿Quién es exactamente Tatyana Remley y qué le dijo a su exmarido en su última llamada antes de suicidarse?

Tatyana Remley murió por suicidio

El Daily Mail informó que Remley murió a las afueras del Princess Pub & Grille en la Pequeña Italia de San Diego. Nadie más resultó herido en el lugar, según informó la policía.

Remely, de 44 años, murió por una 'herida de bala en la cabeza', según confirmó la Oficina del Médico Forense del Condado de San Diego.

La policía aún no ha publicado ningún comunicado, pero confirmó que están "investigando una muerte que parece ser un suicidio".

Se recuperó un arma de fuego en la escena donde Remley fue declarado muerto.

A las 7:00 p.m. de ese día, mientras estaba en el bar, Remely llamó a su exmarido, Mark Remley, quejándose del hombre con el que estaba en ese momento.

"Me llamó por FaceTime mientras estábamos en el baño y me dijo: 'Estoy con este tipo, y se está portando como un idiota'", dijo Mark, angustiado. "Le dije que se fuera".

Continuó: "Le dije: '¿Tienes esto? Porque puedo enviarte ayuda si la necesitas. Puedo llamar al 911 si tienes problemas'".

"Ella respondió: "No, yo me encargo". Colgó y esa fue nuestra última conversación", compartió Mark con Daily Mail.

Mark no tuvo noticias de ella al día siguiente, por lo que decidió llamar a las autoridades del Sheriff de San Diego y presentar un informe de persona desaparecida.

Las autoridades luego contactaron a Mark y confirmaron que su ex esposa había tomado un arma y se había disparado afuera del restaurante.

Mark dijo que vio a Remley luchar durante todo su matrimonio: "Intenté muchas veces conseguir su ayuda porque la vi luchar con la vida durante todo nuestro matrimonio".

Mark dijo que no esperaba que su exesposa hiciera algo así: "No lo vi venir. La amaba, y sí, nuestro matrimonio terminó muy mal".

También admitió que no podía permanecer más tiempo en su matrimonio después de que ella contratara a un sicario para él.

"No pude quedarme más después de que intentara contratar a alguien para matarme. Huí para salvar mi vida y me fui al otro lado del país. Pero esto fue lo último que pensé que le pasaría", dijo Mark.

Mark también reveló que están cerca de llegar a un acuerdo sobre su divorcio, pero denunció que su exesposa cambió su tono y le dijo que quiere reconciliarse porque todavía lo ama.

¿Quién es Tatyana Remley?

Remley es una modelo y socialité californiana que ama los caballos y es jinete. Tiene dos hijos de una relación anterior. Remley también es conocida por compartir su lujoso estilo de vida en redes sociales.

El 2 de julio de 2023, solicitó el divorcio de su esposo, Mark, pero ganó gran popularidad ese mismo año después de pedirle a un amigo que encontrara un sicario para matar a su esposo, Mark.

Al enterarse, Mark acudió a las autoridades y montó un operativo haciéndose pasar por sicarios para aprehenderla.

Fue arrestada el 2 de agosto de 2023 y acusada de incitación al asesinato , portar un arma oculta en un vehículo y posesión de un arma de fuego cargada en público.

Remley se declaró culpable de los cargos y solo cumplirá un año de su supuesta condena de tres años y ocho meses. Salió de una cárcel de California antes de lo previsto en enero, pero fue arrestada de nuevo en septiembre por incendio provocado.

Se suponía que debía volver a comparecer ante el tribunal el próximo año en marzo por supuestamente intentar incendiar la mansión en Del Mar valorada en 6 millones de dólares que alguna vez compartieron.

En su última publicación en Instagram , el 7 de octubre de 2025, Remley habló sobre el suicidio, las relaciones y lo hermosa que es la vida. En el video, dijo: "Antes que nada, ¿qué quieres realmente en la vida? Los sueños se hacen realidad. Solo tienes que creer en ellos. La mayoría de la gente no lo hace".

"Puedes conseguir todo lo que quieras, pero el secreto es creer en ti mismo y amarte a ti mismo, sin importar lo que alguien te haga", afirmó Remley.