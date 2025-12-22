Después de un año vertiginoso que supuso un éxito rotundo uno tras otro para Olivia Rodrigo, el año termina de forma silenciosa y dolorosa con la noticia de su ruptura con el actor Louis Partridge.

Se separaron apenas unas semanas antes de Navidad, poniendo fin a una relación que comenzó en 2023 y se desarrolló en gran medida a la vista de todos. La noticia se conoció el 21 de diciembre de 2025, cuando un periodista de The Sun informó que la pareja había decidido tomar caminos separados tras lo que se describió como un período difícil.

Separación confirmada antes de Navidad

Según el informe, Rodrigo y Partridge terminaron su relación hace unas semanas. Se dice que la cantante se emocionó al asistir a la fiesta de Lily Allen, repleta de estrellas, "Sexy Santa" en Stringfellows, Londres, donde, según se informa, rompió a llorar. Una fuente comentó: "Formaban una pareja tan encantadora que quienes los conocen se sorprendieron al enterarse", y añadió que sus amigos habían apoyado a Rodrigo durante lo que ha sido un período difícil. La misma fuente explicó que "no habían sido las semanas más fáciles" y que la decisión de separarse se tomó de forma conjunta, al menos por ahora.

Palabras públicas antes del descanso

Tan solo un año antes, Partridge había hablado abiertamente sobre su relación mientras promocionaba su serie de Netflix , House of Guinness . En septiembre, afirmó que creía que él y Rodrigo eran "muy felices" juntos y se refirió a ser conocido por algunos como "Sr. Olivia Rodrigo". En declaraciones a Variety, declaró: "Puedo con eso", dejando claro que no le importaba mantenerse un poco alejado de los focos.

Partridge habló por primera vez sobre su relación el 17 de marzo de 2024 en la revista Vogue británica, diciendo: "Las citas probablemente no deberían hacerse en público", aunque señaló que Rodrigo se enfrentaba a un escrutinio mucho mayor. Cinco días después, el 22 de marzo de 2024, Rodrigo lanzó la edición de lujo de Guts , que incluía "So American", ampliamente vinculada a su novio británico por su letra y el momento de la publicación. Conmemoró el lanzamiento en línea, escribiendo que estaba "especialmente emocionada por So American". El 3 de junio de 2024, celebró públicamente el 21.º cumpleaños de Partridge con el mensaje: "¡Bienvenido al club de los 21, angelito!".

Una mirada a la cronología de su relación

Su historia se remonta al 18 de agosto de 2023, cuando Rodrigo habló durante una entrevista previa a Guts sobre el flechazo que le provocó un mensaje de su amigo Conan Gray. Recordó que le enviaron una foto de un hombre que le pareció atractivo y respondió: "¡Guau, lo es todo!", un momento que muchos después conectaron con Partridge.

En octubre de 2023, la pareja fue vista junta en público por primera vez, fotografiada sonriendo y abrazándose durante una salida de Halloween. El 9 de diciembre de 2023, él la acompañó a la fiesta posterior de Saturday Night Live , y posteriormente fueron vistos saliendo juntos.

El 13 de diciembre de 2023, la pareja fue fotografiada besándose en una gasolinera de Nueva York, riendo juntos mientras Partridge tomaba fotos de Rodrigo con su teléfono. Al día siguiente, informes los situaron viajando por Tannersville, en el norte del estado de Nueva York, lo que avivó aún más la atención.

Rodrigo publicó posteriormente en Instagram una discreta foto de una partida de dardos con las iniciales "LP" escritas con tiza en un marcador. El 24 de febrero de 2024, Partridge se encontraba entre el público en la noche inaugural del Guts World Tour de Rodrigo en Palm Springs, y posteriormente publicó una foto de ella actuando con el texto "Muy, muy, muy bien".

Respuesta de los fans a la supuesta ruptura

Los fans han respondido con una oleada de apoyo, diciendo "¡Déjenla en paz!" y "Solo un recordatorio para que, por favor, respeten la privacidad de Olivia. Las especulaciones sobre su vida privada no ayudan, y ella merece los mismos límites que cualquier otra persona", además de "deseándole a Olivia Rodrigo paz y tranquilidad lejos de los titulares".

Just a reminder to please respect Olivia’s privacy. Speculation about her personal life isn’t helpful, and she deserves the same boundaries as anyone else.



She doesn’t owe anyone any details about her personal life, so as a community let’s be mindful and respectful🤍 pic.twitter.com/Kp4riHEKoA — beth ★ Olivia Rodrigo (@lacyyliv) December 21, 2025

Algunos han restado importancia a la situación, diciendo que "el próximo álbum de Olivia Rodrigo va a ser una locura". Muchos han negado la situación, inundando los comentarios de la cantante en Instagram con "Por favor, dime si los rumores son falsos, chica" y "DE VERDAD ESPERO QUE LA RUPTURA DE OLIVIA RODRIGO Y LOUIS PARTRIDGE SEA UNA MENTIRA, POR DIOS".

Hasta el momento, ninguna de las partes ha publicado ningún comunicado oficial.