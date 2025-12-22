MIAMI – En una inusual decisión que deleitó a sus fans de todo el mundo, el ícono musical Enrique Iglesias y la ex estrella del tenis Anna Kournikova anunciaron hoy, lunes 22 de diciembre, en redes sociales el nacimiento de su cuarto hijo. La pareja, conocida por su privacidad, compartió la feliz noticia a través de una publicación conjunta en Instagram con una tierna foto de su nuevo bebé.

La publicación, titulada simplemente "Mi rayito de Sol 17/12/2025", revela que el bebé llegó el miércoles pasado. Aunque la pareja decidió no revelar de inmediato el nombre ni el sexo del bebé, la imagen, que muestra al recién nacido acurrucado en una cuna de hospital junto a un peluche, se viralizó al instante, acumulando millones de "me gusta" y felicitaciones de otras celebridades y fans.

Un hogar en crecimiento en Miami

El recién llegado se une a un hogar animado en la finca privada de la pareja en Miami Beach. Enrique (50) y Anna (44) ya son padres de tres hijos:

Nicholas y Lucy (8): gemelos nacidos en diciembre de 2017.

gemelos nacidos en diciembre de 2017. María (5): Su hija, conocida cariñosamente como Masha, nació en enero de 2020.

Los primeros rumores sobre un cuarto embarazo surgieron en agosto de 2025, cuando fuentes cercanas a la familia señalaron que Anna había estado faltando a eventos públicos importantes. La pareja guardó silencio sobre los rumores hasta hoy, fiel a su costumbre de décadas de mantener los momentos importantes de su familia fuera del foco de los paparazzi.

Más de dos décadas de devoción

La historia de amor entre el "Rey del Pop Latino" español y la tenista rusa comenzó en 2001 durante el rodaje del videoclip de "Escape" de Iglesias. A pesar del intenso escrutinio que suele rodear a figuras tan destacadas, han logrado forjar una de las relaciones más duraderas y estables de la industria del entretenimiento.

Fuentes cercanas sugieren que la reciente decisión de Enrique de reducir su agenda de giras internacionales fue una decisión deliberada para priorizar su rol como padre. "Ser padre lo es todo para él", declaró una fuente a la revista People a principios de este año. "Ama a sus fans, pero cada vez le cuesta más dejar el hogar a medida que los niños crecen".

Con cuatro hijos menores de diez años, el hogar Iglesias-Kournikova es seguramente un "caos controlado", como lo describen sus amigos, pero el anuncio de hoy deja una cosa clara: su familia está exactamente donde quiere estar, junta y lejos de los focos.