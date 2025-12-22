El mundo aún se pregunta si Elvis Presley, el Rey del Rock and Roll, fingió su muerte en 1977. Y ahora, un predicador de Arkansas llamado Bob Joyce ha generado controversia al afirmar que podría ser el mismísimo Elvis, o al menos un doble con un asombroso parecido. El debate continúa generando debates en línea, pero la verdad sigue siendo esquiva.

Bob Joyce , quien dirige la iglesia Household of Faith en Benton, Arkansas, se ha convertido en el centro de la especulación. Sus fans señalan sorprendentes similitudes en su apariencia, voz y gestos, que a muchos les recuerdan a Elvis. Esto ha llevado a algunos a preguntarse si Joyce es en realidad el legendario cantante disfrazado bajo una nueva identidad.

Joyce se pronunció sobre los rumores durante un sermón, afirmando claramente que no es Elvis Presley. Enfatiza que, a pesar del parecido, es simplemente un hombre dedicado a su fe y a su congregación. Aun así, sus partidarios argumentan que las similitudes son demasiado significativas como para descartarlas como mera coincidencia. Sus hijos, señalan, se parecen inquietantemente al difunto cantante. Sugieren que quizás Elvis esté vivo, viviendo tranquilamente en Arkansas, y que Joyce podría ser él.

Orígenes de la conspiración

La muerte de Elvis Presley, ocurrida el 16 de agosto de 1977, generó una gran incredulidad, pues muchos fans estaban convencidos de que había fingido su fallecimiento para escapar de la fama. La controversia se avivó porque fue trasladado desde el Hospital Bautista de la Iglesia, a solo 24 kilómetros de su finca de Graceland, tras el anuncio de su fallecimiento. Algunos creen que la muerte de Elvis fue un montaje y que ha vivido en secreto desde entonces.

Las teorías sobre Joyce cobraron fuerza cuando videos en línea que mostraban sus cantos y sermones mostraron notables similitudes vocales con las de Elvis. Fanáticos de Elvis de toda la vida, como Tom Mennel, han destacado estas semejanzas, especialmente en la voz y los gestos de Joyce. Algunos conspiranoicos también señalan una teoría de larga data según la cual Elvis fingió su muerte, viviendo bajo una identidad diferente, y Joyce encajaba en el perfil.

Diferencia de edad y antecedentes personales

Bob Joyce nació el 19 de junio de 1952, por lo que rondaba los setenta. Elvis, nacido el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Misisipi, tendría 89 años si viviera en 2024. La diferencia de edad ha suscitado dudas entre los escépticos, quienes argumentan que la disparidad física resta credibilidad a la teoría.

La vida personal de Joyce es bastante discreta. Está casado con Willena y ha dedicado años a su labor eclesiástica. La iglesia, fundada alrededor de 2010, creció desde sus humildes comienzos hasta convertirse en un lugar con unas 100 sillas, un pequeño estacionamiento y una congregación estable. Su enfoque está claramente en su fe y su comunidad, no en perpetuar una leyenda.

¿Joyce asistió al funeral de Lisa Marie Presley?

A principios de 2023, surgieron rumores de que Bob Joyce había asistido al funeral de Lisa Marie Presley. Lisa Marie, hija única de Elvis, falleció el 12 de enero de 2023. Sin embargo, esta afirmación fue rápidamente desmentida por un canal de YouTube especializado en contenido relacionado con Elvis. El hombre que aparece en una foto granulada con aspecto de Joyce fue identificado como Andy Childs, un músico country vinculado al patrimonio de Elvis.

Childs había participado en proyectos con Presley y su familia, incluyendo un álbum de gospel con Lisa Marie en 2018. Esta asociación explica su presencia en su funeral, no la de Bob Joyce. La confusión demuestra la facilidad con la que se propagan los rumores, especialmente cuando las imágenes son ambiguas.

Las opiniones y teorías del público

La opinión pública sobre el parecido de Joyce y la conspiración de Elvis es diversa. Muchos creen que existe alguna conexión o que Joyce podría ser Elvis disfrazado. Las redes sociales están llenas de comentarios como "¿Cómo es que su nieto se parece tanto a Elvis?" y sugerencias para comparar huellas dactilares o ADN como forma de resolver el asunto.

Otros instan a la cautela, señalando que Elvis tendría ya más de noventa años y que la edad de Joyce resta credibilidad a la teoría. Algunos prefieren dejar la pregunta sin respuesta, sugiriendo que, sea o no Elvis, el hombre simplemente busca paz en su vida.

Aunque las sorprendentes similitudes entre Bob Joyce y Elvis Presley siguen alimentando la especulación, no hay pruebas concretas que vinculen al pastor de Arkansas con el legendario cantante más allá de su apariencia y voz. Los rumores se nutren de un profundo deseo de los fans de cerrar el ciclo o de un milagro, pero por ahora, el misterio persiste. Si Elvis está vivo disfrazado o es simplemente víctima de una coincidencia extraordinaria, el debate perdura, cautivando la imaginación mucho después del fallecimiento del Rey.