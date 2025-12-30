El príncipe Harry y Meghan Markle enfrentan un renovado escrutinio sobre su operación de comunicaciones después de que otro asesor de alto rango confirmara su partida, sumándose a una lista creciente de publicistas y asesores que han abandonado el campamento de Sussex en los últimos años.

Ahora con un total de 12 salidas en cinco años y con James Holt descrito por el Daily Mail como el sexto miembro clave del personal de publicidad en cortar vínculos solo en 2025, la escala y el ritmo de la rotación han planteado nuevas preguntas sobre la estabilidad a largo plazo del equipo de relaciones públicas de la pareja.

Un patrón de desviaciones se hace evidente

La salida más reciente es la de James Holt, un asesor de larga trayectoria que trabajó como jefe de relaciones públicas de los Sussex de 2019 a 2021 antes de hacerse cargo de la labor benéfica de Archewell a partir de 2021. Su salida se confirmó días después de que Meredith Maines anunciara que dejaba su puesto como directora de comunicaciones de la pareja, cargo que ocupaba desde marzo de 2025.

Juntas, las dos salidas han agudizado la atención sobre lo que el Daily Mail describió como una puerta giratoria dentro del Equipo Sussex, y algunos ex empleados incluso omitieron sus funciones en Sussex de sus perfiles de LinkedIn.

La salida de James Holt tras años en el Centro

La marcha de Holt destaca por su larga relación con el príncipe Harry . Empezó a trabajar con el duque en 2017 y acompañó a la pareja durante el periodo en que dejaron de ser miembros activos de la realeza y se mudaron a California. Posteriormente, dirigió la rama benéfica de Archewell y tuvo una participación destacada en el documental de los Sussex en Netflix .

Las declaraciones sobre la marcha de Holt la presentaron como un regreso familiar a Londres. Un portavoz de Sussex afirmó que Holt seguirá siendo asesor filantrópico sénior y seguirá apoyando a Archewell, incluyendo viajes humanitarios al extranjero en 2026.

Aun así, su salida se suma a un patrón más amplio en un momento de transición para el trabajo caritativo y mediático de la pareja.

Meredith Maines y un año difícil

Maines, quien se unió como el primer director de comunicaciones de los Sussex en marzo de 2025, supervisó las comunicaciones externas de Archewell, la marca de estilo de vida de Meghan, As Ever, y sus proyectos de producción y filantrópicos.

Aunque Maines describió su partida como un traslado planificado a una nueva oportunidad en 2026, el Daily Mail informó que renunció a mediados de noviembre, semanas antes de que se hiciera público el anuncio.

Su mandato también coincidió con un período de intenso escrutinio, que incluyó controversias sobre reuniones y disputas informativas relacionadas con celebridades que atrajeron una atención no deseada.

Reestructuraciones, períodos cortos y reclamos laborales "imposibles"

La salida de Maines siguió a una serie de otros cambios y salidas en 2025, incluida Emily Robinson, quien fue contratada en junio y se fue en octubre, y Kyle Boulia y Charlie Gipson, quienes se fueron en medio de una reorganización más amplia de las comunicaciones a mitad de año.

El Daily Mail informó que personas con información privilegiada han descrito el papel de relaciones públicas de Sussex como "imposible" y "miserable", y algunos ex empleados se autodenominan el "Club de sobrevivientes de Sussex".

Escrutinio constante y un cambio hacia el apoyo de la agencia

Una ex figura de comunicaciones de Sussex ha descrito el nivel de atención de los medios en torno a Meghan como una "constante de nivel presidencial", diciendo que el equipo monitoreaba todo, desde la cobertura general hasta las plataformas sociales.

En respuesta a los cambios de personal, los portavoces de Sussex han agradecido constantemente al personal saliente y les han deseado lo mejor. La pareja también ha adoptado una estructura de comunicaciones más tradicional, dirigida por la agencia, con apoyo especializado que opera en múltiples zonas horarias para gestionar las demandas de los medios internacionales.

Mientras Harry y Meghan continúan expandiendo sus proyectos mediáticos, filantrópicos y comerciales, la rotación inusualmente alta entre el personal de comunicaciones de alto nivel sigue siendo una parte recurrente de su narrativa pública y una señal de una operación de comunicaciones que trabaja bajo una atención global implacable.