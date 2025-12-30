Recién salida de su separación de Keith Urban , Nicole Kidman vuelve a estar en el centro de las especulaciones románticas.

Según un informe, la estrella australiana Simon Baker está considerando en privado una relación romántica con la actriz. Según fuentes cercanas, la estrella, quien recientemente se reunió con Kidman en el set de la nueva serie de televisión Scarpetta , está dispuesta a explorar la llama que lleva tiempo latente bajo su amistad platónica.

Según las fuentes, Baker "dejaría todo y a todos" para tener una oportunidad real de salir con la ganadora del Oscar.

Química reavivada en el set

Durante el rodaje de Scarpetta , Baker y Kidman se reencontraron, reavivando los rumores entre las dos australianas. Su relación profesional se encuentra en un momento crítico: la ruptura de Kidman con el ícono de la música country Keith Urban la ha dejado disponible, y fuentes indican que la fluida química que mantienen sugiere que su relación va más allá de la simple amistad.

Según fuentes cercanas, su proximidad en el set les ha permitido reavivar su relación lejos de miradas indiscretas, y sus compañeros de equipo habrían visto sus sutiles flirteos.

Según el informe de Woman's Day, Kidman y la actriz Naomi Watts son las madrinas de los hijos de Baker.

La fuente dijo: 'Naomi... espera que interpretar a amantes frente a Simon al menos le dé la oportunidad de un coqueteo inofensivo, y si algo surge de eso, ¡mucho mejor!'

El momento parece favorable para Baker, que ha mantenido un perfil bajo desde su propio divorcio, una oportunidad para convertir en realidad su antigua adoración.

Lazos platónicos profundos con matices románticos

Ambas mantienen una larga relación que se origina en estrechos círculos hollywoodenses y australianos. Como madrinas de los hijos de Baker, Kidman y la también actriz Naomi Watts forjan un vínculo familiar que hasta entonces había sido completamente platónico.

"Simon siempre ha sido un buen amigo de Nicole; ella y Naomi son madrinas de sus hijos, pero siempre ha sido una amistad estrictamente platónica", revela una fuente a Woman's Day .

En el pasado, Kidman ha dudado en violar esos límites por temor a perturbar amistades o crear tensión con la exesposa de Baker, Rebecca Rigg, de quien se separó en 2021 después de 29 años.

La fuente agregó: "Nicole nunca ha ido allí con Simon porque tendría miedo de hacer algo que pudiera arruinar su amistad o su amistad con la ex esposa de Simon [Rebecca Rigg], pero Naomi sabe que Simon dejaría todo y a todos para estar con Nicole".

Estas limitaciones podrían reducirse tras el divorcio. Personas cercanas a los tres afirman que Watts ha trabajado discretamente como casamentera , insinuando a Kidman que Baker está más que dispuesta. La dinámica de madrina añade un nivel de confianza que podría propiciar el romance sin la incomodidad habitual.

¿Estás listo para dejarlo todo?

Según una fuente cercana , el interés de Baker es profundo: cambiaría su vida por Kidman, poniéndola en primer lugar si ella le correspondiera.

Como dijo una fuente , "Simon siempre se ha preocupado profundamente por Nicole, y ahora que finalmente podría ser el momento adecuado, no dudaría en seguir su corazón".

Su reputación de hombre de familia cariñoso que prioriza las relaciones profundas sobre las efímeras es coherente con este sentimiento. En una sociedad llena de citas de alto riesgo, Baker le ofrece a Kidman consuelo y familiaridad tras el fin de un matrimonio de alto perfil.

"Si el romance florece, incluso si es sólo un romance de rebote, sería una pareja hecha en el cielo", agregó la fuente.

No está claro si Kidman le devolverá el favor, pero según fuentes cercanas, Baker podría tener la clave del amor verdadero en sus manos.

Debido a sus trayectorias profesionales similares, su herencia compartida y la química en encuentros anteriores, los fanáticos han unido a la pareja durante mucho tiempo.

La reunión de Scarpetta ha hecho que la prensa sensacionalista especule con la posibilidad de que las dos superestrellas australianas finalmente lo hagan oficial en 2026, aunque ninguna ha confirmado nada más allá de su amistad. La disposición de Baker a "dejarlo todo" podría sellar el acuerdo si la iniciativa de Watts tiene éxito.