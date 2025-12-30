La estrella de los New England Patriots, Stefon Diggs, está negando públicamente los cargos por delitos graves y menores presentados en su contra esta semana, dicen su equipo y sus representantes legales, mientras el caso avanza en los tribunales de Massachusetts.

Según los registros judiciales de NBC Boston, Diggs, pareja de la rapera Cardi B y padre de su bebé nacido en noviembre, enfrenta un cargo por estrangulamiento o asfixia, además de un cargo por agresión con lesiones, derivado de un presunto incidente ocurrido el 2 de diciembre de 2025 en Dedham, Massachusetts. La comparecencia está programada para el 23 de enero de 2026, fecha que se aproxima a pocos días del posible Juego de Campeonato de la AFC de los Patriots.

Negación y apoyo del equipo

Los New England Patriots publicaron una respuesta formal poco después de que se informaran los cargos, confirmando que Diggs "niega categóricamente las acusaciones" y que la organización lo apoya mientras se desarrolla el proceso legal.

Los New England Patriots están al tanto de las acusaciones contra Stefon Diggs. Stefon ha informado a la organización que las niega categóricamente. Apoyamos a Stefon. Seguiremos recopilando información y cooperaremos plenamente con las autoridades competentes y la NFL según sea necesario. Por respeto a todas las partes involucradas, y dado que este es un asunto legal en curso, no haremos más comentarios por el momento.

La NFL también reconoció la situación, diciendo que está al tanto de los cargos y sigue en contacto con el equipo, pero se negó a ofrecer más comentarios.

El asesor legal de Diggs ha sido proactivo en los procedimientos judiciales. Su abogado abogó por la confidencialidad, presionando para mantener el informe policial y los documentos relacionados bajo secreto , alegando la preocupación de que una amplia cobertura mediática pudiera perjudicar el caso antes de que proceda. También se ha debatido en el tribunal la posibilidad de retrasar la lectura de cargos de enero hasta marzo de 2026 , lo que podría retrasar el proceso mucho más allá de la carrera de los Patriots por los playoffs.

Si bien no se han revelado públicamente todos los detalles del presunto incidente, los informes indican que la defensa incluso ha explorado una oferta de acuerdo financiero al acusador anónimo, otra medida que sugiere un deseo de resolver los asuntos fuera de un juicio público prolongado.

Esta batalla legal llega en un momento turbulento y de gran repercusión en la vida de Diggs. Tras firmar un contrato de tres años y aproximadamente 63 millones de dólares con los Patriots en marzo de 2025 , ha sido uno de los jugadores ofensivos más productivos de Nueva Inglaterra esta temporada.

Fuera del campo, la vida personal de Diggs ha atraído mucha atención pública. Actualmente mantiene una relación con la rapera Cardi B , y la pareja le dio la bienvenida a su hijo en noviembre de 2025, el tercer hijo de Diggs en total.

Cardi B ha defendido recientemente su relación en las redes sociales en medio de un mayor escrutinio, instando a los críticos a "calmarse" e instando a los fanáticos a centrarse en la positividad y el apoyo mientras se prepara para su próxima gira.