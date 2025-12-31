Travis Barker y Kourtney Kardashian enfrentan críticas por su regalo a la hija de Barker, Alabama.

En la publicación de TikTok de la joven de 20 años, reveló que recibió un conjunto de lencería para Navidad y que la mayoría de los artículos fueron elegidos por Kourtney.

Los regalos totales ascendieron a más de 160.000 libras esterlinas (200.000 dólares), y se dice que un asistente hizo las compras con la tarjeta de crédito de Barker. Si bien algunos lo defendieron como parte del estilo de Alabama, muchos lo consideraron inquietante e inapropiado, argumentando que traspasaba los límites entre la paternidad y la sexualización.

Travis Barker se lleva la palma

La propia Alabama dijo: "Mi papá se volvió un poco loco en Agent Provocateur", lo que otros interpretaron como que vio lo exagerado que era el regalo de lencería de Barker. Los comentaristas comentaron que, incluso si una asistente hacía las compras, seguía sintiéndose mal.

Una persona sugirió que, dadas las opciones profesionales de Alabama, podría ser "una buena inversión", mientras que otra argumentó que podría "simplemente relajarse por el resto de su vida", lo que significa que no necesitaba ser sexualizada o preparada para la fama de esa manera.

Mucha gente expresó claramente su incomodidad en una discusión en un subreddit. Uno escribió: "Nunca imaginé que mis padres, y especialmente mi papá, me compraran lencería 🤮". Otros la compararon con la ropa interior normal de la infancia, como "Calzoncillos de Superman para mis hermanos y de la Mujer Maravilla para mí", señalando que la lencería es simplemente demasiado.

Cuando los regalos de lencería salen mal

Algunos usuarios intentaron explicar que regalar lencería puede ser normal en ciertas situaciones, como despedidas de soltera, generalmente de madres u otras mujeres. Pero que un padre la compre se pasa de la raya. Un usuario de Reddit comentó: "Los regalos de lencería de boda de mujeres maduras no deberían ser raros... Pero ese mismo tipo de regalo de un hombre o de mi padre es definitivamente incómodo e inapropiado". Muchos coincidieron, afirmando que la situación demuestra la falta de límites.

Otros usuarios de Reddit compartieron historias personales de padres que compraban ropa interior cuando eran niños. Uno dijo que estaba bien para divertirse o para ropa práctica, pero que la lencería era "¡puaj!".

Problemas de niños ricos… ¿o algo más?

Algunos comentaristas explicaron que Barker probablemente no eligió personalmente los regalos, ya que una asistente se encargó de las compras usando su tarjeta de crédito y probablemente la lista de Navidad de Alabama. Un usuario comentó: "Seamos realistas... esta gente es increíblemente rica. Le dieron a una asistente una tarjeta de crédito y la lista de Alabama, y luego le ordenaron que lo comprara todo. Barker no fue a comprarle bragas a su hija".

Aún así, incluso aunque no compraran personalmente, la gente seguía sintiéndose incómoda ante la elección.

El precio de los artículos contribuyó a la reacción del público. Algunos supusieron que incluían un bolso de 19.000 libras (24.000 dólares) y unas botas altas de 4.800 libras (6.000 dólares). La gente criticó el lujo, diciendo que hacía que el regalo resultara aún más impactante e incómodo. Incluso hubo un comentario en su publicación de TikTok que decía que el precio total de sus compras de regalos sería suficiente para cubrir las facturas de un año.

Aunque la reacción del público en línea fue mayoritariamente negativa, algunos defendieron que todos los regalos provenían del bolsillo de cada persona y eran del gusto de Alabama. Uno lo resumió diciendo: "Creo que le gustaría lo que recibieron, considerando su estilo, pero quién sabe. Eso lo decidirá Alabama. Es agresivo y escalofriante", señalando las críticas al tipo de regalos que mostró con orgullo.

Los fanáticos de la joven de 20 años también señalaron que la gran cantidad de regalos "tiene sentido", ya que su cumpleaños cae el 24 de diciembre, lo que significa que muchos familiares y amigos probablemente combinaron regalos de cumpleaños y Navidad.